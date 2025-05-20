Токаев примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в Венгрии

20.05.2025, 12:10 9701
В Казахстане проверки школьных столовых сократились в 23 раза
Несмотря на сокращение числа проверок, были выявлены системные нарушения
Фото: Depositphotos
Астана. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY
- В ходе заседания правительства министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что в Казахстане количество проверок школьных столовых сократились в 23 раза, сообщает
пресс-служба правительства страны.
По ее словам, в 2025 году проверена 191 школа, включая 54 пищеблока. Это в 23 раза меньше, чем в прошлом учебном году, когда проверки проводились внепланово по поручению прокуратуры.
Несмотря на сокращение числа проверок, были выявлены системные нарушения, среди которых аварийное состояние зданий, отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений, перегруженность школ и неудовлетворительные санитарно-технические условия", - отметили в пресс-службе.
В частности, по результатам проверок выдано 150 предписаний, наложены штрафы на сумму более 12,7 млн тенге, отстранен от работы 31 человек, а шесть дел передано в суд.
Акмарал Альназарова также отметила, что обеспокоенность вызывают случаи пищевых отравлений среди школьников, в частности в Мангистауской области. В связи с чем возникла необходимость пересмотра подходов к обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях.
По данным правительства, на сегодня Минздрав разработал новые меры контроля, которые включают:
- придание особого статуса объектам с пребыванием детей;
- отказ от предварительного уведомления при проверках;
- внедрение системы регулярных мониторинговых визитов для приведения условий в соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами.
Кроме того, в ходе заседания министр здравоохранения представила
новый стандарт питания и многовариантное типовое перспективное меню, разработанные в соответствии с международными рекомендациями по здоровому рациону, которые вводятся с 1 сентября 2025 года в организациях образования.
Новый стандарт питания направлен на оздоровление рациона, в частности предполагает сокращение сахара до 3,6 раза, соли до 5 раз в целях снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний", - отметила Акмарал Альназарова.
По словам министра, эта норма будет способствовать снижению неинфекционных заболеваний, в частности детского ожирения до 15%, сахарного диабета до 20%, артериальной гипертензии до 18% и других хронических заболеваний до 15%.
Также, по данным Минздрава, в стандарте питания предусмотрено меню для малокомплектных школ, где отсутствуют пищеблоки, впервые внедрено понятие "индекс несъедаемости", который позволяет оценить уровень удовлетворенности школьным питанием.
Новый стандарт питания распространяется на объекты образования и детские дошкольные объекты", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 7 сентября 2024 года в Мангистауской области произошло
массовое отравление школьников. В первый день за медпомощью обратились 50 человек, на следующий день число пострадавших выросло
до 300. Расследование отравления детей взяло на контроль правительство. По делу была создана следственная группа. У работников школьной столовой, где отравились дети, выявили
стафилококк.
27 апреля стало известно, что после массовых отравлений детей в образовательных учреждениях Министерство здравоохранения РК планирует
изменить подходы в госконтроле за организацией питания школьников.