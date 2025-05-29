Токаев провел встречу с президентом бундесрата Германии

В частности, списывать будут кредиты, которые мошенники оформили, используя незаконно полученный ИИН гражданина

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сенаторы сегодня предложили новые меры по борьбе с мошенниками и закредитованностью и вернули в мажилис поправки в законопроект по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг.





В частности, в законопроекте предлагается ввести новый механизм списания мошеннических кредитов, рассказал в куларах сената замглавы АРРФР РК Олжас Кизатов.





По его словам, сейчас мошеннические кредиты списываются только по решению суда. В новом законопроекте АРРФР предлагает списывать мошеннические кредиты в досудебном порядке.





Если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствию для отдельных категорий граждан в период "охлаждения", который мы тоже вводим в рамках данного законопроекта, или требование по получению дополнительного согласия на получения кредита, это легко администрируется и доказывается. Банки или микрофинансовые организации обязаны до суда списать эти кредиты", - пояснил Кизатов.

В свою очередь сенатор Сергей Карплюк сообщил, что списывать будут кредиты, которые мошенники оформили, используя незаконно полученный ИИН гражданина.

Также кредиты будут списывать, если банк или микрофинансовая организация нарушили порядок проведения биометрии, либо не соблюли требования по выявлению и фиксации фактов мошенничества.





В сенате подчеркнули , что закон должен поспособствовать усилению борьбы с мошенничеством.





Теперь для получения крупных беззалоговых кредитов потребуется личное присутствие в отделении, а в некоторых случаях - подтверждение через портал eGov. Банки получат больше полномочий по заморозке подозрительных операций. Особый акцент сделан также на борьбу с телефонным мошенничеством. Предлагается разрешить регистрацию на одного человека не более 10 мобильных номеров, а также запретить ввоз и использование без лицензии специального оборудования, к примеру сим-боксов", - отметили в верхней палате.





Концептуально депутаты поддержали предложенные нормы, при этом предложили ряд новых редакций отдельных статей закона.





Защита военнослужащих от закредитованности





Банкам и микрофинансовым организациям запретят выдавать кредиты военнослужащим срочной службы, если в их кредитном отчёте указано, что они проходят службу. Будет налажен автоматический обмен информацией между Минобороны и кредитными бюро для реализации этого запрета.





Борьба с телефонным мошенничеством





Операторов связи обяжут создать внутренние антифрод-системы и блокировать мошеннические звонки. Введено обязательное взаимодействие операторов с Антифрод-центром Нацбанка: в случае выявления мошенничества номера абонентов будут оперативно блокироваться.





Повышение прозрачности банковских операций





Установлены четкие сроки информирования клиентов и уполномоченных органов о неправомерном доступе к банковской тайне и тайне предоставления микрокредита. Банки и микрофинансовые организации должны сообщать об инцидентах в течение одного дня и полностью устранить последствия не позднее десяти рабочих дней.





Либерализация требований для иностранных банков





Упрощается возможность открытия дочерних структур иностранных банков в Казахстане. Теперь минимально необходимый кредитный рейтинг может иметь не только сам иностранный банк, но и его материнская компания.





Правила для инвестиционных и венчурных фондов





Введены понятные стандарты регулирования и надзора за венчурными фондами, определены принципы их прозрачности и защиты интересов инвесторов.





Время взаимодействия коллекторов с должниками





Установлено четкое время взаимодействия коллекторов с должниками: только с 08.00 до 21.00 в будние дни, без исключений.





С предложенными сенаторами поправками закон возвращен в мажилис.





Ранее сообщалось, что не имеющие ЭЦП казахстанцы смогут запретить себе кредиты через голосового бота.











