Убирать квартиры не позорно, позорно женщинам тело продавать - Назарбаев

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня на встрече с победителями проекта "100 новых лиц Казахстана" высказался о вопросах трудоустройства, передает корреспондент агентства.

Я всегда говорю молодежи, что убирать квартиру не позорно. Позорно быть безработным и несчастным. Позорно женщинам продавать свое тело, когда столько работы здесь", - сказал глава государства.

Он привел в пример представленную ему компанию, которая предоставляет услуги нянь, уборщиков, специалистов по приготовлению пищи.

Глава государства призвал молодежь работать и всего добиваться своими силами.

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