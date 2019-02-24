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Убирать квартиры не позорно, позорно женщинам тело продавать - Назарбаев

13.02.2019, 19:33 22735
Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня на встрече с победителями проекта "100 новых лиц Казахстана" высказался о вопросах трудоустройства, передает корреспондент агентства.
 

Я всегда говорю молодежи, что убирать квартиру не позорно. Позорно быть безработным и несчастным. Позорно женщинам продавать свое тело, когда столько работы здесь", - сказал глава государства. 

 
Он привел в пример представленную ему компанию, которая предоставляет услуги нянь, уборщиков, специалистов по приготовлению пищи. 
 
Глава государства призвал молодежь работать и всего добиваться своими силами.
 

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