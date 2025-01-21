В 2024 году более 3,7 трлн тенге из бюджета направлено на выплату пенсий

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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 3 трлн 752,1 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 1 трлн 182,3 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 трлн 569,8 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.





По состоянию на 1 января 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 451 тыс. человек.





Средний размер совокупной пенсии в декабре 2024 года составил 131 356 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 88 819 тенге, базовой пенсии - 42 537 тенге.





Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.





Кроме того, по поручению главы государства, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.

С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.





Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).







