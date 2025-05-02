01.05.2025, 18:51 41076
В Алматинской области ветерана Великой Отечественной войны поздравили со 102-летием
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Дня Победы военнослужащие объединенного отдела по делам обороны Илийского района и города Алатау Алматинской области, воспитанники военно-патриотических клубов поздравили ветерана Великой Отечественной войны Танирбергена Толганбаева со 102-летием. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
От имени министра обороны РК они выразили глубокую благодарность ветерану, вручили ему памятные подарки, пожелали крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа.
Танирберген Толганбаев родился 1 мая 1923 года в колхозе имени Кирова Аксуского района Талдыкорганской области. В мае 1942 года 19-летний юноша был призван в ряды Советской армии Аксуским районным военкоматом.
В 1942 году нас собрали в Лепсы, - вспоминает ветеран. - На поезд нельзя было опоздать - за это грозил трибунал. Мама провожала меня. Мы всю ночь ехали на верблюде, чтобы успеть. Когда поезд тронулся, мама бежала за ним и плакала".
Службу начал в пограничных войсках на Кавказе. В учебном центре молодого бойца готовили в качестве снайпера. Впереди были ожесточенные бои под Сталинградом. Кавказ стал для него настоящей школой жизни, где закалялась воля и оттачивались боевые навыки. Проходя службу в Ереванском погранотряде среди многонационального состава, он впервые заговорил на русском языке. Вернулся на родину в 1949 году. Сначала был секретарем суда, затем - оперуполномоченным в звании младшего лейтенанта. Окончил Сталинабадскую школу милиции, затем позже - юридический факультет КазГУ имени Кирова.
В течение десяти лет Танирберген Толганбаев возглавлял Джамбульский РОВД Алматинской области. С 1976 года начал работать в прокуратуре Илийского района, где заслужил уважение как принципиальный и справедливый защитник прав граждан. Последние годы трудился юрисконсультом Бурундайского сахарного завода.
За героизм и безупречную службу фронтовик был поощрен медалями "За оборону Кавказа", Жукова, другими юбилейными наградами и знаками отличия. Танирберген Толганбаев - почетный гражданин Илийского района.
С супругой, педагогом по профессии, Дамели Альпеисовой фронтовик вырастил шестерых детей. У него 12 внуков, 16 правнуков и правнучка.
новости по теме
01.05.2025, 19:37 39461
В акиматах Казахстана появятся управления и отделы по защите прав детей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК поддержало решение о включении в базовую структуру местных исполнительных органов управлений и отделов по защите прав детей, сообщает пресс-служба Министерства просвещения.
Формирование органов будет происходить в рамках действующего лимита штатной численности местных исполнительных органов. Согласно установленным нормативам, предусматривается не менее одного специалиста на каждые 5 тысяч детей. Таким образом, планируется создать основу для системы, где каждый ребенок будет под защитой", - проинформировали в ведомстве.
Министерством просвещения запущен цикл обучающих тренингов для всех специалистов органов опеки.
Реформирование системы опеки и попечительства станет отдельным разделом в разрабатываемой по поручению главы государства единой программе "Дети Казахстана", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане утвердили порядок разрешения споров об общении с ребенком при разводе.
01.05.2025, 16:49 48961
Распространение саранчовых вредителей прогнозируют на площади 2,1 млн га в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году прогнозируется распространение стадных саранчовых вредителей на площади 2,1 млн га - это на 1 млн га меньше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
В химических обработках планируется задействовать 443 единицы опрыскивающей техники и 46 дронов. На местах организованы оперативные штабы, утверждены планы мероприятий и Дорожные карты по координации работ и обеспечению оперативного реагирования на угрозу распространения вредителей", - отметили в МСХ РК.
По данным ведомства, с целью недопущения распространения стадных саранчовых вредителей в Жамбылской и Туркестанской областях проводятся активные фитосанитарные мероприятия. Обследовано 907,09 тыс. га, в том числе с использованием 7 дронов. Заселенная площадь составила 456 тыс. га, из которых 354 тыс. га превышают экономический порог вредоносности.
На сегодняшний день обработано 348 тыс. га, в том числе в Жамбылской области - 14 тыс. га, в Туркестанской области - 335 тыс. га.
Для своевременного и эффективного проведения защитных мероприятий задействовано 207 единиц наземной опрыскивающей техники, 5 самолетов, 8 дронов, а также более 1000 специалистов-обследователей. Обработка проводится в оптимальные агротехнические сроки с высокой биологической эффективностью.
01.05.2025, 13:31 57331
Казахстан вводит золотую визу
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе Министерства иностранных дел РК утверждены новые правила получения инвесторской визы, направленные на укрепление инвестиционной привлекательности страны и поддержку долгосрочного делового партнерства, сообщили в пресс-службе МИД.
Иностранные граждане, инвестировавшие не менее $300 тыс. в уставной капитал казахстанских компаний или в местные эмиссионные ценные бумаги, смогут подать электронное ходатайство на оформление инвесторской визы. Данная "золотая виза" предусматривает возможность последующего получения вида на жительство в РК сроком до 10 лет", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что такие визовые программы, получившие широкое распространение в международной практике (в том числе в странах Европы, США, ОАЭ и Сингапуре), зарекомендовали себя как эффективный инструмент привлечения капитала, технологий и деловой активности.
Казахстан присоединяется к этому подходу, предлагая собственную модель инвестиционного резидентства. Выдача "золотых виз" создает благоприятную и предсказуемую среду для иностранных инвесторов, обеспечивая правовые гарантии и укрепляя доверие к инвестиционному климату Казахстана. Нововведение отражает стратегическую ориентацию страны на открытость, защиту капитала и развитие устойчивых международных экономических связей", - добавили в МИД.
01.05.2025, 08:36 69236
Токаев поздравил казахстанцев с Праздником единства народа
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Акорда опубликовала поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Праздником единства народа Казахстана.
Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана! Этот праздник наполнен особым смыслом и содержанием. Объединенный общими ценностями и созидательными целями, наш народ сегодня уверенно движется вперед по пути прогресса. На казахской земле в атмосфере взаимопонимания и уважения живут представители различных этносов", - говорится в поздравлении.
Глава государства напомнил, что в этом году исполняется 30 лет со дня основания Ассамблеи народа Казахстана - уникального института, ставшего за эти годы ключевым проводником политики мира и согласия. Все это время она вносит весомый вклад в консолидацию общества, неизменно опираясь на принципы дружбы и взаимоуважения граждан.
Гражданская сплоченность и солидарность были и остаются важнейшими условиями развития нашей страны, успеха проводимых нами масштабных реформ. Мы и впредь будем последовательно укреплять общенациональное единство на основе равенства, взаимного доверия и созидательного потенциала культурного многообразия. Убежден, что в единстве и согласии мы преодолеем любые вызовы и достигнем новых высот на пути строительства Справедливого и Сильного Казахстана. Желаю всем мира, добра и благополучия!" - отметил президент.
01.05.2025, 08:31 70546
В Казахстане отмечают День единства народа
Рассказать друзьям
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 1 мая отмечается День единства народа - праздник дружбы и согласия всех этносов Казахстана.
Праздник единства народа Казахстана - государственный праздник и является выходным днем. Праздник отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.
По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают порядка 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.
На сегодня численность населения Казахстана составляет более 20,3 млн человек. Из них 71,3% - казахи, доля русского населения - 14,6%, узбеков - 3,3%, украинцев - 1,8%, уйгуров - 1,5%, немцев - 1,1%, татар - 1%, азербайджанцев - 0,7%, корейцев - 0,6% и другие национальности.
Каждый год 1 мая в городах и селах республики проходят праздничные гулянья, концерты, спортивные состязания, люди ходят в гости и накрывают дастархан. За эти годы праздник стал доброй традицией, объединяющей всех казахстанцев.
1 Мая отмечают в странах бывшего СССР, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии. Он известен сразу под несколькими названиями - День международной солидарности трудящихся, День весны и труда, День труда, День весны.
В советское время этот праздник по дате его проведения был красным днем календаря и назывался 1 Мая, или Первомай.
30.04.2025, 20:33 95616
В Минздраве РК пояснили, почему ряд препаратов исключили из перечня бесплатных
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 30 апреля, в кулуарах мажилиса министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова рассказала, почему было решено исключить ряд препаратов из перечня бесплатных лекарств, применяемых в рамках ГОБМП и ОСМС, сообщает Zakon.kz.
Глава ведомства отметила, что эта программа направлена на обеспечение лекарствами пациентов с заболеваниями, которые несут высокую угрозу по их инвалидизации.
Вместе с тем, что мы ввели в этот список препараты, которые востребованы населением", - добавила министр здравоохранения.
Исключенные же из перечня лекарства, по ее словам, не были востребованы. Также Акмарал Альназарова добавила, что со стороны министерства была проведена тщательная работа и по вопросам доступности этих препаратов. В ведомстве полностью исключают ухудшение состояния здоровья в случае их исключения из перечня.
Напомним, 30 апреля мажилис одобрил в первом чтении законодательные поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования. Законопроектом предлагается создание единого пакета медицинской помощи за счет разграничения видов медицинских услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС. В частности, Министерство здравоохранения получит компетенцию по определению перечня заболеваний, по которым медпомощь будет оказываться в рамках ГОБМП.
30.04.2025, 17:30 103351
Активы на более чем $670 млн вернули в Казахстан из-за рубежа
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконные активы на $670,5 млн вернули в Казахстан из-за рубежа, сообщил на брифинге официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
С 2022 года по настоящее время Антикоррупционной службой обеспечен возврат имущественных активов и денег государству на сумму свыше 1,13 трлн тенге. Немалая доля активов возвращена из-за рубежа. Сумма таких активов составила $670,5 млн, в том числе это деньги, возвращенные из Австрии, Лихтенштейна, ОАЭ, Турции", - заявил он.
Также, отметил спикер, ведется поиск преступно добытых денег и имущества, находящихся как внутри страны, так и за ее пределами.
В этих целях осуществляется активное сотрудничество с подразделением финансовой разведки АФМ, а также с международными партнерами с использованием неформальных каналов связи GlobE, CARIN, ARIN и других сетей, что позволяет оперативно находить и возвращать активы. Аналогичная работа проводится и региональными департаментами", - заявил Данияр Бигайдаров.
В частности, Антикоррупционной службой области Жетісу в ходе обыска у фигуранта по уголовному делу о хищении бюджетных средств в сфере образования обнаружены финансовые документы c реквизитами иностранного банка.
При взаимодействии с подразделением финансовой разведки АФМ удалось получить сведения о выводе части похищенных денег на счета в указанном зарубежном банке. В дальнейшем путем использования глобальной сети GlobE офицер связи Антикоррупционной службы установил контакт с иностранными коллегами, подтвердившими наличие счетов и финансовых потоков от фигуранта и его родственника.Также они представили данные о нерезиденте РК, выступившем получателем денежных средств. Для ареста денежных средств в целях их последующей возможной конфискации в компетентные органы иностранного государства направлено международное следственное поручение об оказании правовой помощи", - проинформировали он.
В целом, отметил официальный представитель агентства, при проведении финансовых расследований проверке подвергаются активы, оформленные на родственников подозреваемых, доверенных и иных лиц, зачастую используемых в качестве номинальных собственников.
Как правило, они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов", - добавил спикер.
Ранее более 30 млрд тенге из возвращенных активов было направлено на модернизацию сельского здравоохранения.
30.04.2025, 16:09 80411
В Казахстане с начала года пресекли 66 млн мошеннических звонков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Три тонны наркотиков изъяли с начала года в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства.
В Telegram-канале кабмина опубликовали итоги борьбы МВД за I квартал 2025 года с нарко- и киберпреступностью.
Там напомнили о вступивших в силу с марта 2025 года поправках в Кодекс об административных правонарушений, согласно которым вводится ответственность за немедицинское употребление наркотиков в частных помещениях. Штрафы за это нарушение варьируются от 40 до 80 МРП, а при повторном нарушении предусмотрен арест до 20 суток.
По данным МВД, с начала года из незаконного оборота изъято более 3 тонн наркотиков, в том числе 251 кг синтетики. Ликвидировано 69 нарколабораторий, в том числе 5 по производству синтетических наркотиков. В борьбе с финансовыми потоками наркобизнеса заблокировано около 8 тыс. счетов на сумму примерно 850 млн тенге", - говорится в информации.
Начал работу департамент по противодействию киберпреступности.
Одним из ключевых достижений стало предотвращение 66 млн мошеннических звонков - это на 25% больше по сравнению с 2024 годом, выявлено и заблокировано 14 тыс. противоправных сайтов. Раскрываемость киберпреступлений выросла с 28,4% в 2024 году до 38,9% в этом", - рассказали в МВД.
Ранее АФМ сообщил о блокировке 5,6 тысячи мошеннических сайтов.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.05.2025, 08:19Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана 02.05.2025, 09:23531Незаконную схему выдачи водительских удостоверений выявили в Шымкенте 25.04.2025, 12:15178666Авиакомпанию SCAT оштрафовали за нарушение прав пассажиров 26.04.2025, 11:18178286В "Отбасы банке" объяснили изменения в правилах использования пенсионных выплат на лечение 25.04.2025, 15:46176711Мемориальную доску в честь Бауыржана Момышулы открыли на его малой родине в Жамбылской области 25.04.2025, 11:34175391Ударил таксиста за просьбу не курить в салоне: в Алматы вынесли приговор агрессивному пассажиру 29.04.2025, 20:09164306Казахстанский фильм завоевал девять наград на международном кинофестивале 21.04.2025, 08:04217381В аэропорту Алматы проведут антитеррористические учения 22.04.2025, 15:41210191Глава фонда "НеМолчи.kz" попросила убежища в Черногории 22.04.2025, 19:19208681В Алматы более 200 водителей мопедов привлекли к ответственности 17.04.2025, 17:10204106Озвучена стоимость проезда на LRT в Астане 21.04.2025, 17:14201566В Казахстане запущена онлайн-платформа для поиска ветеранов Великой Отечественной войны
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?