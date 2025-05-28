В Алматы состоялись казахстанско-российские консультации по вопросам биологической безопасности

Фото: МСХ РК

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Караганда. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области с сегодняшнего дня начнутся работы по уничтожению нестадных особей саранчи, рассказал руководитель управления сельского хозяйства области Ануар Тюлебеков.





По его словам, с 20 мая идет химическая обработка полей против стадных видов. Для контроля и мониторинга ситуации действует оперативный штаб.





Обследование сельхозугодий в области охватит 5,4 млн гектаров.





Ранее жители Актогайского района в соцсетях пожаловались на нашествие вредителей. Это стало поводом для выезда на место областного штаба и усиления контроля за работами по борьбе с саранчой. В районе 21 мая прошло выездное совещание с участием специалистов фитосанитарной диагностики и территориальной инспекции.





Меры приняты. Техника готова, есть необходимые запасы препаратов. Специалистами областного филиала республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов проводится весеннее обследование земель сельхозназначения", - сообщил Тюлебеков.





Обработка территории по нестадным видам саранчи начнется с сегодняшнего дня. Работы будут проводить подрядные организации с применением авиации. Обработке подлежат 83,45 тыс. гектаров.





Против стадной саранчи, включая итальянского пруса, с 20 мая уже идет химическая обработка.





Работы ведутся с помощью девяти наземных опрыскивателей, двух сверхлегких самолетов, дельтаплана и четырех агродронов.





Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что все работы должны быть под контролем областного штаба, а также необходимо информировать жителей о проводимой работе, чтобы не было информационного вакуума.





Мы отреагировали оперативно. Все мероприятия выполняются по графику, ситуация отслеживается в постоянном режиме. Главная задача - предотвратить возможный ущерб в хозяйствах сельхозпроизводителей", - заключил глава региона.



