В Карагандинской области продолжается экологическая акция "Бірге - Таза Казакстан!"

Среди участников были предприниматели, волонтёры, экологические активисты и неравнодушные жители города, сообщила пресс-служба акима области.
От мусора очистили берега Кенгирского водохранилища. Субботник также прошел в прибрежной зоне рек и водоемов - Балхаша, Нуры, Ишима, Жаман Сары Су. Участники акции навели порядок на Саранском водохранилище и в восточной промзоне в городе Балхаше, на водохранилище Клыч, полигоне ТБО в Сатпаеве. А также в парках, скверах и на главных улицах городов и сёл.
В областном центре в эту субботу акцию "Бірге - Таза Казакстан!" поддержали более 3000 жителей. Вдоль 15-й магистрали и Саранского шоссе со стороны ДСК участники акции убрали бытовой мусор. Порядок навели также на территории Центрального парка. На улице Гапеева за гаражным массивом и на улице Нестерова ликвидировали несанкционированные свалки. Очистили русла рек Малая и Большая Букпа и территории лесопосадок в черте города.
Всего на полигон вывезли порядка 3000 тонн мусора.
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