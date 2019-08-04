В Карагандинской области продолжается экологическая акция "Бірге - Таза Казакстан!"

Караганда. 3 августа. Kazakhstan Today - Вторую неделю подряд жители Карагандинской области принимают участие в акции "Бірге - Таза Казакстан!". 3 августа на большой экологический субботник вышли около 33 тыс. человек во всех городах и районах региона, передает Kazakhstan Today.

Среди участников были предприниматели, волонтёры, экологические активисты и неравнодушные жители города, сообщила пресс-служба акима области.

От мусора очистили берега Кенгирского водохранилища. Субботник также прошел в прибрежной зоне рек и водоемов - Балхаша, Нуры, Ишима, Жаман Сары Су. Участники акции навели порядок на Саранском водохранилище и в восточной промзоне в городе Балхаше, на водохранилище Клыч, полигоне ТБО в Сатпаеве. А также в парках, скверах и на главных улицах городов и сёл.

В областном центре в эту субботу акцию "Бірге - Таза Казакстан!" поддержали более 3000 жителей. Вдоль 15-й магистрали и Саранского шоссе со стороны ДСК участники акции убрали бытовой мусор. Порядок навели также на территории Центрального парка. На улице Гапеева за гаражным массивом и на улице Нестерова ликвидировали несанкционированные свалки. Очистили русла рек Малая и Большая Букпа и территории лесопосадок в черте города.

Всего на полигон вывезли порядка 3000 тонн мусора.

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