В Казахстане снижены тарифы на услуги КСК, вывоз мусора и пользование лифтами

Астана. 29 декабря. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов сообщил о снижении тарифов на услуги КСК, вывоз мусора и лифтовые услуги, передает Kazakhstan Today.





Снижение наблюдается на услуги КСК от 2,2% до 20%, на услуги вывоза мусора от 1% до 24,7%, также на лифтовые услуги от 3% до 50%", - проинформировал министр на заседании правительства.





Дополнительно МНЭ РК совместно с АО "КазТрансГаз Аймак" достигло договоренностей по снижению цен на газ для жителей Атырауской и Кызылординской областей.





По итогам рассмотрения вопроса снижения тарифов на коммунальные услуги премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил с 1 января взять данный вопрос на контроль. Тарифы на оказываемые услуги для потребителей должны быть снижены. Эта работа должна быть продолжена, пишет primeminister.kz





По данным портала, акиматом Акмолинской области планируется снижение тарифов: на услуги КСК на 3%; вывоз мусора - 5%; лифтовые услуги - 5%. Акимат Актюбинской области планирует снизить тарифы на услуги КСК на 7,3%; вывоз мусора - 1%; лифтовые услуги - 10%. В Алматинской области планируется снижение тарифов на услуги КСК на 11,06 %; вывоз мусора - 12,34%; лифтовые услуги - 15,93%.





Акимат Атырауской области планирует снижение тарифов на услуги КСК на 4%; вывоз мусора - 4%; лифтовые услуги - 5%. Акимат Восточно-Казахстанской области намерен удешевить услуги КСК на 8,3%; услуги вывоза мусора - на 4,2%; лифтовые услуги - на 4,3%.





В Жамбылской области планируется снижение тарифов на услуги КСК на 20%; вывоз мусора - 5%; лифтовые услуги - 7,1%. Акиматом Западно-Казахстанской области планируется снижение тарифов на услуги КСК на 5%; вывоз мусора - 10%; лифтовые услуги - 7%.





В Карагандинской области планируется снижение тарифов: на услуги КСК до 3%; вывоз мусора в среднем до 10%; лифтовые услуги на 5%. Акиматом Костанайской области с начала года планируется удешевление услуг КСК от 3% до 8%; вывоза мусора от 5% до 10%; лифтовых услуг до 5%.





Акиматом Кызылординской области снижен тариф: на услуги КСК на 5%; вывоз мусора - 2% (лифтовые услуги бесплатные). Акиматом Мангистауской области планируется снижение тарифов: на услуги КСК на 3-5%; вывоз мусора - 5%; лифтовые услуги - 3%.





В Павлодарской области планируется снижение тарифов: в Павлодаре: на услуги КСК - 4,9%, вывоз мусора - 5%, лифтовые услуги - 5,3%; в Экибастузе: на услуги КСК - 2,21%, вывоз мусора - 5,04%, лифтовые услуги - 9%; в Аксу: на услуги КСК - 4%; вывоз мусора - 24,7%; лифтовые услуги - 13,6%.





Акиматом Северо-Казахстанской области планируется снижение тарифов: на услуги КСК на 5%; вывоз мусора - 5%; лифтовые услуги - 5%. Акимат Туркестанской области планирует снизить тарифы: на услуги КСК на 10%; вывоза мусора - 2,1% (для физических лиц) и 23,4% (для юридических лиц); лифтовые услуги - 50%.





В Астане стоимость услуг КСК планируется снизить на 5%; вывоз мусора - 5%; лифтовые услуги по абонентской плате - 5% и по карточной системе - 5,6%.





В Алматы планируется снижение тарифов: на лифтовые услуги на 8,5%; за счет исключения дополнительных услуг КСК из квитанций, на 6% снижены общие расходы жителей по городу.





В Шымкенте планируется снижение платы за услуги КСК - на 11%; вывоз мусора - на 12%; лифтовые услуги - на 10%.





Ранее Сагинтаев отметил, что все казахстанцы должны ощутить итог исполнения поручений главы государства по снижению тарифов на коммунальные услуги. В частности, акимам регионов совместно с Министерством национальной экономики поручено до 1 января 2019 года принять соответствующие решения по снижению тарифов на услуги КСК и другие коммунальные услуги, находящиеся в ведении акиматов.





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