В Казахстане ввели прокурорское сопровождение каждого инвестпроекта

Фото: Генпрокуратура РК

Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане под председательством генерального прокурора РК Берика Асылова состоялся первый форум по защите инвестиций, сообщили в пресс-службе ведомства.





В работе приняли участие первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, депутаты мажилиса парламента, НПП "Атамекен", члены Совета иностранных инвесторов, посол Европейского союза в Казахстане, крупный отечественный и иностранный бизнес, а также представители международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ, Евразийского банка развития.





Открывая форум, генпрокурор отметил, что инвестор должен чувствовать реальную защиту, быть уверенным в прозрачности и стабильности правовой среды. Наша работа построена на принципах законности, предсказуемости и ответственности государственных органов, иными словами, на принципах идеологии "Закон и порядок". Любая попытка незаконного вмешательства в деятельность инвесторов будет пресекаться с использованием всего арсенала органов прокуратуры", - проинформировали в Генпрокуратуре.





В ГП сообщили, согласно указу главы государства генеральный прокурор наделен полномочиями инвестиционного омбудсмена. Комитет по защите прав инвесторов стал его рабочим органом, а на местах эту функцию реализуют прокуроры регионов. Это обеспечивает оперативное решение сложных кейсов и высокий уровень институциональной защиты инвесторов.





Особенностью форума стала презентация председателем Комитета по защите прав инвесторов новых инструментов в сфере поддержки инвестиций, которые поддержаны президентом и будут оформлены законодательно. Например, наделение прокурора правом внесения обязательных для исполнения предписаний.





Закрепление персонального прокурора за инвестиционным проектом и его проактивная работа с начала года позволила защитить права порядка 600 инвесторов, инвестиционный портфель комитета пополнился 1 тыс. проектов на сумму 12 трлн тенге. Сейчас под прокурорским сопровождением находится свыше 2,8 тыс. инвестпроектов стоимостью 96 трлн тенге", - сообщили в ведомстве.





Для эффективного пресечения нарушений расширен прокурорский фильтр. Теперь любые ограничительные меры, проверки и иски госорганов и квазигоссектора в отношении инвесторов невозможны без согласования с прокурором. Данный механизм уже предотвратил свыше 1 тыс. необоснованных решений, включая 450 незаконных проверок, 500 административных производств и более 200 ограничительных мер, отметили в ГП.





Кроме того, проинформировали в Генпрокуратуре, будет создана комиссия по досудебному урегулированию споров, которая станет эффективной площадкой для разрешения споров между инвесторами и государственными органами.