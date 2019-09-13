В Кызылординской области поздравили почетного журналиста РК Ахата Жанаева

Кызылорда. 12 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня аким Кызылординской области Куанышбек Искаков принял почетного журналиста Казахстана, отличника Казахского радио, пропагандирующего наследие Коркыта ата, Ахата Жанаева и поздравил его с 85-летием, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на революционную политику советского периода, Ахат ага задался целью переписать наследие Коркыта. За это ему будут благодарны и сегодняшнее, и будущие поколения. На протяжении долгих лет Ахат ага, работая собственным корреспондентом Казахского радио, поставил себе задачу донести шедевры земли Сыра до следующего поколения. Творчество таких великих сказителей нашей земли, как Коркыт Ата, Музарап, Ешнияз сал, Алшекей, Досжан, Жалмырза, стало забываться, но, благодаря тяжелому труду Ахата ага, их наследие дошло до нашего времени и широко распространяется в стране", - цитирует Искакова пресс-служба акима области.

Наследие Коркыта ата (эпос, народные предания и музыка) включено в список ЮНЕСКО. В это большое достижение значимый вклад внес Ахат Жанаев.

Аким области вручил юбиляру высшую награду - почетную грамоту Кызылординской области за особый вклад в культурно-духовное развитие земли Сыра.

В торжественном мероприятии приняли участие представители интеллигенции и современники. Поздравила юбиляра акыншы, председатель областного филиала Союза писателей Казахстана Каршыга Есимсейитова.

Отличник казахского радио, отличник культуры Республики Казахстан, Почетный гражданин Жалагашского и Сырдарьинского районов Ахат Абжаппарулы родился в Жалагашском районе в 1934 году. Окончил Кызылординский педагогический институт и Алматинскую высшую партийную школу. Тридцать лет работал собкором Казахского радио в Кызылординской области. В 1987 году он был избран депутатом городского совета.

Он получил известность, работая над возрождением кюев Коркыта Ата. В Институте литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова хранятся 12 кюев Коркыта Ата, переписанных им в 1975 году у кобызиста Нышана.

Жанаев написал книги "Арысы едін Алаштын", "Отелген парыз", "Беркінбай аулие: аныз бен акикат", "Жеті атасын білген ер, жеті журттын камын жер".

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