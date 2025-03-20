В Минтруда Казахстана назвали средний размер пенсии

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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 694,7 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 224,5 млрд тенге, солидарной пенсии - 470,2 млрд тенге, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.





По состоянию на 1 марта 2025 года численность пенсионеров составляет 2 млн 455 тыс. человек.





Средний размер совокупной пенсии на 1 марта 2025 года составил 143 800 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 96 117 тенге, базовой пенсии - 47 683 тенге.





Как сообщалось ранее, 1 января 2025 года размер базовой пенсионной выплаты увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.





Кроме того, начиная с 2023 года в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной - до 120%.





С 1 января 2025 года минимальный размер базовой пенсии увеличен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге, максимальный размер - со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.