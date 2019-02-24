Туркестан. 21 февраля. Kazakhstan Today - В регионах Казахстана ведутся проверки объектов, уязвимых в террористическом отношении (УТО). В департаменте полиции Туркестанской области также прошло совещание с представителями госструктур и бизнеса, на котором обсудили меры, необходимые для обеспечения защищенности стратегических предприятий и мест массового пребывания людей, передает Kazakhstan Today.

Полицейские разъяснили руководителям и владельцам объектов УТО требования по инженерно-технической укреплённости, антитеррористической защищённости и соблюдению должного уровня безопасности объектов. При этом владельцам предприятий и организаций напомнили об ответственности за невыполнение требований антитеррористической защиты.

По данным управления по противодействию экстремизму, на территории Туркестанской области расположено свыше тысячи объектов, уязвимых в террористическом отношении. Их проверка на предмет соблюдения закона РК "О противодействии терроризму" ведется на постоянной основе. В частности, с начала текущего года полицейские проверили более 100 таких объектов. Результаты показывают, что большая часть организаций и предприятий соответствует требованиям антитеррористической защиты, рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Вместе с тем об итогах аналогичных проверок с начала года проинформировали в департаменте полиции Северо-Казахстанской области. По информации пресс-службы ведомства, при проверках внимание уделяется технической оснащённости, функционированию систем оповещения, сигнализации, доступности путей эвакуации и соблюдение пропускного режима.

Отдельное внимание уделяется подготовленности персонала. Каждый работник должен чётко знать порядок действий при возникновении террористической угрозы. К примеру, при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, категорически запрещается прикасаться к нему, перемещать, накрывать чем-либо. Также вблизи от него нельзя пользоваться средствами радио- или сотовой связи. Эти рекомендации касаются и рядовых граждан, а работники объектов УТО должны знать их наизусть", - рассказал начальник управления по противодействию экстремизму ДП СКО майор полиции Руслан Мухамбетжанов.

При этом он подчеркнул, что в случае захвата заложников или при угрозе взрыва отсутствие координации в действиях персонала может привести к трагедии.

В полиции СКО также отмечают, что большая часть руководителей объектов УТО в регионе ответственно относятся к требованиям антитеррористической безопасности, о чем свидетельствуют результаты проверок. Вместе с тем полицейские указывают и на имеющиеся упущения: с начала года в регионе на двух объектах выявлены нарушения, связанные с работой системы видеонаблюдения.

С начала января полицейские провели 36 проверок объектов УТО. Всего на территории СКО их расположено свыше 500, в течение года планируется проверить все", - уточнили в пресс-службе департамента полиции.

Отметим, что в число объектов, уязвимых в террористическом отношении, входят объекты энергоснабжения и водоснабжения, предприятия, торговые центры, культурно-спортивные объекты, организации образования и здравоохранения, транспортные сооружения - вокзалы, станции, порты, аэродромы, аэропорты, и прочие.

За несоблюдение требований антитеррористической защиты предусмотрена административная ответственность по статье 149 КоАП РК (Неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению антитеррористической защиты и соблюдению должного уровня безопасности объекта, уязвимого в террористическом отношении).

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