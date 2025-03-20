В Усть-Каменогорске открыли Центр активного долголетия

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента рассмотрели новый Водный кодекс и предложили новую редакцию отдельных статей закона, передает корреспондент агентства.





Концептуально сенаторы поддержали документ. При этом была предложена новая редакция отдельных статей закона.





Депутатами уточнены нормы о плате за пользование водными ресурсами, чтобы избежать налогообложения, не предусмотренного Налоговым кодексом. Также была скорректирована компетенция уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и ЖКХ в области водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.





Вместе с тем уточнены требования к публикации бюджетных данных о поступлениях и расходах на охрану водных ресурсов и расширены права проверяемых субъектов по обжалованию решений по результатам проверок водных инспекций.





Кроме того, сенаторы предложили ужесточить нормы, запрещающие инспекторам требовать данные, не относящиеся к проверке. В сенате также посчитали необходимым внести изменения в правила государственного контроля за водопользованием.





С этими и другими поправками сенаторы вернули Водный кодекс и сопутствующий к нему закон в мажилис.



