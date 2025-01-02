Выдачу ИИН иностранным гражданам временно приостановят с 1 января

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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ", - Президент Казахстана подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и сильнодействующих веществ", сообщила пресс-служба Акорды.





Закон направлен на исполнение поручений главы государства, данных на заседании Национального курултая 15 марта 2024 года, касающихся ужесточения ответственности за производство и организацию сбыта наркотиков, а также применения более мягких мер уголовного наказания к их закладчикам", - говорится в сообщении.





Законом ужесточена уголовная ответственность за производство наркотиков, а также за изготовление, переработку и производство наркотиков должностными лицами. Теперь за эти преступления виновным лицам может быть назначено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.





Наряду с этим, законом незначительно смягчены наказания для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств закон предусмотрел лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества).





Такое смягчение наказания обусловлено тем, что, так называемые закладчики наркотиков, большинство из которых представляют подростки и молодежь, сами непосредственно их не изготавливали и не перерабатывали, и зачастую использовались организаторами незаконного оборота наркотиков в своих преступных целях. Однако неоднократное совершение преступления будет влечь суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - отметили в пресс-службе.





При этом закон сохранил достаточно жесткие санкции для лиц, распространяющих наркотики в составе преступной группы, в организациях образования, несовершеннолетним лицам предусмотрев наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.





Закон также ужесточил уголовную ответственность должностных лиц за распространение наркотиков. Если ранее за эти преступления им грозило лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества, то теперь для них предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет с конфискацией имущества.





Кроме того, законом приняты иные меры по повышению эффективности противодействия незаконному обороту наркотиков и сильнодействующих веществ.





В этих целях установлена уголовная ответственность за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, преступной группой и в особо крупном размере.





Введена уголовная ответственность за незаконный оборот прекурсоров и сильнодействующих веществ, а также веществ, инструментов и оборудования, используемых для производства наркотиков, прекурсоров, ядовитых и сильнодействующих веществ.





Установлена ответственность за нарушение правил обращения с аналогами наркотиков, психотропных веществ, а также с прекурсорами и сильнодействующими веществами.