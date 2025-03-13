Взносы в систему ОСМС пересмотрят в мажилисе

Согласно прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми, будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает риски паводков

Фото: primeminister.kz

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Астана. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В зоне высокого риска паводков находятся восемь регионов: Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская области и области Абай, Улытау. В зоне среднего риска находятся: Алматинская, Жетысуская, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области. Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода.





В целях снижения рисков подтоплений уполномоченными органами проведены объезды паводкоопасных населенных пунктов Акмолинской, Западно-Казахстанской, Улытау, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, даны поручения по принятию оперативных мер", - проинформировали в правительстве.





МЧС определена группировка сил и средств служб гражданской защиты в составе свыше 37 тыс. человек, 13 тыс. ед. техники, более 4 тыс. водооткачивающих и 640 ед. плавательных средств. Воздушные суда МЧС находятся на круглосуточном дежурстве. Кроме того, подготовлен резерв сил и средств МЧС с общей численностью порядка 1 тыс. сотрудников, 120 ед. техники различного назначения, 123 водооткачивающих и 39 ед. плавательных средств.





Правительством принимаются организационно-профилактические, инженерно-технические и оперативные меры, направленные на предупреждение и устранение негативного влияния паводков. Регионы должны находиться в режиме высокой готовности. Акиматы должны принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений населенных пунктов. Они должны быть все обвалованы и защищены в первую очередь от степных вод. Водопропускные сооружения, мосты и тюбинги должны быть очищены от льда и мусора и готовы к прохождению талых вод. Русла рек - очищены и укреплены. Узкие места на степных реках нужно расширить. Надо подготовить группировку сил и средств, в том числе соответствующую технику в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. Определить места эвакуации и оснастить их всеми средствами жизнеобеспечения", - подчеркнул премьер-министр и дал ряд поручений.





Перед Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с соответствующими госорганами поставлена задача по обеспечению круглосуточного мониторинга за паводковой обстановкой в стране. В случае осложнения ситуации необходимо принять меры по вводу дополнительных сил и средств, определить возможные варианты их действий.





Акимату Атырауской области с учетом высоких рисков на реках Жем и Кигач поручено принять необходимые меры по защите населенных пунктов, расположенных вдоль водоемов.





Министерству культуры и информации совместно с ответственными органами поручено активизировать информационно-разъяснительную работу.





По состоянию на 13 марта, площадь страны, покрытая снегом, составляет 67%. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что таяние уже началось в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях. При этом максимальное промерзание почвы отмечается на северо-западе, северо-востоке и в центре страны: в Костанайской области до 150 см и более, Акмолинской области - до 139 см, Павлодарской области - до 159 см, Карагандинской области - до 132 см. Согласно прогнозам, март и апрель ожидаются теплыми, будут сопровождаться обильными осадками на большей части страны, что повышает риски паводков.