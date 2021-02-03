За 10 лет производство рыбы в РК увеличится с 9 тысяч до 270 тысяч тонн

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра экологии, геологии и природных ресурсов об основных направлениях работы ведомства за 2020 год, а также о приоритетах деятельности на предстоящий период, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Магзум Мирзагалиев рассказал главе государства о перспективах обеспечения водой в наступающий вегетационный период. По словам министра, страна вступила в маловодный цикл в связи с низкими показателями снегозапасов. В данном контексте президент указал на важность работы по цифровизации водных каналов. В течение 5 лет по всей республике предстоит оцифровать 119 каналов.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о начале реализации программы развития рыбной отрасли до 2030 года. Как сообщил Магзум Мирзагалиев, в течение 10 лет ожидается увеличение производства рыбы с 9 тысяч до 270 тысяч тонн.

Кроме того, главе государства доложили о состоянии геологоразведки, экологического туризма и национальных парков.

В завершение президент дал министру экологии, геологии и природных ресурсов ряд конкретных поручений.

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