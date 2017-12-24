Замакима Южно-Казахстанской области наказали за действия подчиненного, задержанного при получении взятки

Шымкент. 23 декабря. Kazakhstan Today - Заместителя акима Южно-Казахстанской области привлекли к ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции, передает Kazakhstan Today.

По представлению Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, в рамках досудебного расследования по факту получения взятки руководителем управления внутренней политики Южно-Казахстанской области Б. Толегеном за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и непринятие мер по противодействию коррупции к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечен заместитель акима Южно-Казахстанской области У. Садибеков.

В пресс-службе АДГСПК пояснили, что это дисциплинарное взыскание наложено на Садибекова, курирующего управление внутренней политики областного акимата, в порядке статьи 200 УПК РК (Представление по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона).

"Стоит напомнить, что руководитель несёт полную ответственность за все действия, поступки и результаты своих подчинённых. Принцип персональной ответственности за действия подчинённых должен стать аксиомой для каждого руководителя", - подчеркнули в ведомстве.

Б. Толеген был задержан в октябре текущего года департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области при получении через водителя взятки в размере 2,1 млн тенге. Денежные средства были получены за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг. В настоящее время дело в отношении Толегена рассматривается в суде.

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