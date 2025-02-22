Жилой комплекс Family park сносят в Астане  

Фото: КТЖ

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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь Парткома Коммунистической партии Китая города Сиань Фан Хунвэй и руководитель АО "НК "Казахстан темир жолы" Нурлан Сауранбаев утвердили планы запуска новых логистических центров и терминалов на 2025 год, сообщили в пресс-службе компании.





Как рассказали в КТЖ, сторонами запланирован запуск логистического комплекса в Алматы (ГТС-2), открытие нового логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области и запуск терминала в порту Алят в Азербайджане. В следующем году будут запущены логистические центры и терминалы на станции Свислочь (Беларусь) и в Будапеште (Венгрия).





В 2024 году из Сухого порта города Сиань было отправлено более 5000 поездов по направлению Китай - Европа, что составляет 25% от всех отправок по данному маршруту и является историческим рекордом" , - говорится в сообщении.





Отмечается, что благодаря работе совместного грузового терминала в Сиане объем перевозок в прошлом году вырос в 33 раза. В партнерстве с Сухим портом Сианя продолжается реализация ряда международных логистических проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 200 млн долларов США.





В ходе переговоров было подчеркнуто, что реализуемые договоренности трансформировали сплоченное сотрудничество в стратегический союз, который формирует надежные логистические цепочки и открывает новые возможности для роста грузопотока и развития транспортных отраслей Казахстана и Китая.





Комплексный подход и динамичная реализация проектов позволят в 2026 году сформировать полноценную сеть терминалов на направлении Восток-Запад, что станет важным шагом в развитии транзитно-транспортного потенциала страны.



