30.01.2023, 11:10 2731
На Шымбулаке в рестобаре произошел крупный пожар
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В Китае встретили Новый год по лунному календарю
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Визит главы государства в Костанайскую область
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Аномальные холода в этом году, сковали берег Каспийского моря толстым слоем льда", - пишет на своей страничке блогер Азамат Сарсенбаев.
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