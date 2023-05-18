17.05.2023, 14:00 3511

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай
Фото: Акорда

 
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16.05.2023, 22:53 3806

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу подарил Президенту боксерские перчатки

Главный тренер национальной сборной Казахстана по боксу подарил Президенту боксерские перчатки
Фото: Акорда



 
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15.05.2023, 16:25 10361

На ЧМ мира по боксу в Ташкенте казахстанцы удивили исполением гимна страны

На ЧМ мира по боксу в Ташкенте казахстанцы удивили исполением гимна страны
Фото: Кадр с видео

 
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09.05.2023, 17:10 27601

В Казахстане почтили память павших за Победу в Великой Отечественной войне

В Казахстане почтили память павших за Победу в Великой Отечественной войне
 
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08.05.2023, 21:45 31471

Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана"

Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана"
Фото: Акорда

 
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05.05.2023, 18:48 46281

О правилах регистрации авто, ввезенных в Казахстан под видом запчастей

О правилах регистрации авто, ввезенных в Казахстан под видом запчастей
Фото: Depositphotos

 
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05.05.2023, 16:49 45731

В Астане прошло всеармейское совещание под председательством главы государства

В Астане прошло всеармейское совещание под председательством главы государства
Фото: Акорда



 
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03.05.2023, 10:11 55486

Откровения казахстанских спасателей во время спасения людей в Турции

Откровения казахстанских спасателей во время спасения людей в Турции
Фото: Кадр с видео
 
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01.05.2023, 14:31 64901

Празднование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 1989 года в Алма-Ате

Празднование Дня международной солидарности трудящихся 1 мая 1989 года в Алма-Ате
Фото: скриншот из видео
 
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Теги:Алматы1 Мая

 

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