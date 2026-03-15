Демографический проект "Шығыс шақырады" реализуют в ВКО
Усть-Каменогорск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточном Казахстане реализуются новые инициативы, направленные на поддержку населения и укрепление демографического потенциала региона. Одна из них - региональный проект "Восток зовет", сообщает акимат ВКО.
Программа предлагает гражданам из ряда областей страны возможность переехать, трудоустроиться, получить образование и обзавестись собственным жильем.
На сегодняшний день миграционный баланс остается одной из актуальных проблем региона. По итогам прошлого года из области уехало около четырех тысяч человек. В связи с этим усиливаются меры по привлечению новых жителей. В рамках программы планируется принимать переселенцев из Алматинской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, Кызылординской областей, Жетысу, а также из городов Астаны, Алматы и Шымкента", - рассказали в ведомстве.
В прошлом году в регион переехало около 800 человек. Среди них более двухсот - соотечественники, около 600 - переселенцы из других регионов страны. Среди прибывших 82 человека имеют высшее образование, 110 человек - среднее специальное. Из более чем 300 трудоспособных граждан 195 человек были трудоустроены.
Переселенцам оказывается значительная поддержка со стороны государства. В прошлом году на эти цели было выделено 496 млн тенге. В частности, 181 семье предоставлены субсидии на переезд на сумму 173 млн тенге. 60 семьям компенсировали расходы на аренду жилья на 18 млн тенге. Еще 72 семьи получили сертификаты экономической мобильности для приобретения жилья на общую сумму 276 млн тенге", - сообщает акимат.
Проект "Восток зовет" также включает новые механизмы стимулирования переселения.
Программа реализуется по четырем основным направлениям. Первое - предоставление безвозвратных государственных грантов до 2,9 млн тенге для реализации бизнес-инициатив. Второе - предоставление образовательных грантов выпускникам сельских школ для обучения в колледжах и вузах. Третье - выдача льготных жилищных кредитов через АО "Отбасы банк" под 5% годовых на сумму до 20 млн тенге. Четвёртое - в рамках социальной ответственности бизнеса местные предприниматели ремонтируют пустующие дома и подготавливают их для заселения переселенцев", - говорится в информации.
Важной частью проекта является информирование населения. Регулярно проводятся мероприятия, посвященные возможностям проживания и трудоустройства в регионе.
В 2026 году планируется переселение 600 человек, из которых 200 - соотечественники и 400 - переселенцы.
Одним из ключевых направлений программы является цифровизация процессов сопровождения переселенцев. Работа с ними ведется через мобильное приложение FSMSocial, где фиксируются личные данные прибывших, фото- и видеоотчеты, подтверждающие документы по каждой услуге. Для каждой семьи индивидуально определяются потребности, а также оказывается всесторонняя поддержка в трудоустройстве, получении социальных выплат и решении жилищных вопросов", - рассказали в акимате.
Таким образом, проект "Восток зовет" для желающих начать новую жизнь - это не просто программа переезда, а реальная возможность для стабильной работы, образования и развития собственного дела.