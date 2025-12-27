26.12.2025, 20:36 3296
Три новых поста пожаротушения открыли в Восточном Казахстане
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках ведомственной программы "Ауыл құтқарушылары" в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, в селе Тарханка создан пост пожаротушения, который будет защищать более 3 тысяч жителей населенных пунктов Тарханка, Винное и Веселое, сообщили в акимате региона.
Инициатором проекта выступило Министерство по чрезвычайным ситуациям РК в содействии с ТОО "Милейко".
Подобное важное событие прошло и в Шемонаихинском районе, где были открыты сразу два поста. В селах Красная Шемонаиха и Сугатовка. Партнерами в реализации ведомственной программы МЧС "Ауыл құтқарушылары" стало руководство ТОО "Белокаменское" и КХ "Заря". Теперь пять сел - Красная Шемонаиха, Белый Камень, Сугатовка, Горкуново, Кенюхово, где проживают более 1,5 тысячи жителей находятся под надежной защитой", - рассказали в акимате ВКО.
Все открывшиеся посты оборудованы необходимыми служебно-бытовыми помещениями для круглосуточного несения службы. Материально-техническое оснащение включает пожарное и спасательное оборудование, средства связи и экипировку личного состава.
В открытии приняли участие председатель комитета противопожарной службы МЧС РК Турегелдиев, начальник ДЧС ВКО Рашид Блялов, спасатели, местные жители, акимы районов.
Как отметили в акимате, подобные важные объекты планируется развивать и в других населенных пунктах области.
26.12.2025, 15:00 4871
Новый уровень медицины: в Риддере запущен современный медкомплекс
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким региона Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова посетили новый многопрофильный больничный комплекс в городе Риддере, который официально введен в эксплуатацию 24 декабря 2025 года, сообщает пресс-служба акимата региона.
В настоящее время в медицинском учреждении завершаются процедуры по получению всех необходимых разрешительных документов, после чего больница начнет принимать пациентов. Современный больничный комплекс построен за счет средств возвращенных государству активов. Общая стоимость проекта составила 34,8 млрд тенге. Для Риддера это по-настоящему историческое событие - более полувека в городе не возводились новые больницы, а существующее здание давно не соответствовало современным стандартам и не справлялось с нагрузкой", - заявили в пресс-службе.
Новый объект включает три здания общей площадью более 40 тысяч квадратных метров:
- поликлинику на 500 посещений в смену (400 взрослых и 100 детей);
- круглосуточный стационар на 200 коек;
- отдельный пищеблок.
Кроме того, в стационаре предусмотрены терапевтическое, хирургическое, травматологическое, акушерско-гинекологическое, детское, реабилитационное и паллиативное отделения, а также отделение реанимации. Также поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием - от маммографа и цифрового рентгена до УЗИ-систем и автоматических анализаторов.
Ранее основные корпуса больницы, включая педиатрическое отделение, были построены более 80 лет назад. Теперь обновленный комплекс станет современным многопрофильным медицинским учреждением. Здесь будут обслуживаться не только жители Риддера, но и население близлежащих населенных пунктов", - сообщил глава ВКО.
Также, министр здравоохранения отметила, что ввод такого объекта значительно повысит доступность и качество медицинской помощи для жителей города горняков.
Это важный шаг для системы здравоохранения региона. Жители Риддера смогут получать квалифицированную медицинскую помощь на месте, не выезжая в областной центр, а медицинские работники - работать в комфортных и современных условиях", - подчеркнула Акмарал Альназарова.
По данным акимата, на сегодняшний день в больничном комплексе завершается расстановка медицинского оборудования и мебели, акт приемки уже подписан и проходит регистрацию в органах юстиции.
После завершения всех формальностей учреждение начнет полноценную работу. Открытие нового больничного комплекса станет ключевым элементом обновления медицинской инфраструктуры Риддера и заметно улучшит качество жизни горожан", - добавили в пресс-службе.
24.12.2025, 16:48 11981
Закон как ценность: молодежь ВКО обсудила правопорядок на форуме ZAN FEST
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В областной филармонии прошел областной молодежный форум "ZAN FEST: Заң мен тәртіп: жастар таңдауы". Участники обсудили актуальные вопросы соблюдения законности и правопорядка, роль молодежи в формировании правового государства, а также механизмы профилактики правонарушений в молодежной среде, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
Как рассказали в ведомстве, событие было приурочено к инициативе "Закон и порядок". Цель форума - формирование правовой культуры молодежи, повышение уровня правосознания, а также укрепление доверия к институтам государственной власти и правоохранительным органам.
У нас сегодня собрались старшеклассники, студенты колледжей и высших учебных заведений, а также рабочая молодежь, которая работает на предприятиях области. И мы собрали представителей молодежных ресурсных центров со всех городов и районов области, а также творческую и активную молодежь нашей области", - подчеркнул директор молодежного ресурсного центра ВКО Айдос Абильбеков.
Событие прошло в формате диалоговой площадки. У молодежи была возможность задать специалистам интересующие вопросы.
В качестве спикеров в форуме приняли участие представители департамента экономических расследований, департамента полиции, прокуратуры Восточно-Казахстанской области, а также общественные деятели и лидеры общественного мнения.
Форум был направлен на профилактику правонарушений со стороны молодежи. Если остановиться на работе службы экономических расследований - это дропперство, финансовые пирамиды и азартные игры. Наш доклад был направлен на то, чтобы уберечь молодежь от данных правонарушений, чтобы они не были вовлечены", - отметил заместитель руководителя второго следственного управления департамента экономических расследований по ВКО Дулат Нурлыбек.
Он добавил, что в этом году в законодательство внесли правки и теперь дропперство влечет за собой уголовную ответственность. В ВКО пока что не было ни одного подобного случая, но в целом по Казахстану уже расследуют три случая дропперства.
Во время форума участники обсудили актуальные вопросы соблюдения законности и правопорядка, роль молодежи в формировании правового государства, а также механизмы профилактики правонарушений в молодежной среде. Форум стал эффективной площадкой для конструктивного взаимодействия молодежи и правоохранительных структур, а также для выработки совместных подходов к укреплению правовых ценностей в обществе.
Я в своих выступлениях всегда призываю нашу молодежь не только оставаться в лоне религиозных поклонений либо повиновений. Важно развиваться также в учебе, соблюдать закон и порядок. Когда мы развиваемся в этом русле - это и есть вера, иман и следование нашим религиозным устоям. А когда молодежь думает, что религия - это только поклонение, то мы так можем впасть в мракобесие", - сказал имам, религиовед и теолог Нурлан Асанов.
Спикеры также поделились реальными примерами из жизни, которые на практике иллюстрируют важность соблюдения закона. Известная легкоатлетка и олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова рассказала о том, как ее соперники лишились своих призовых мест из-за нарушения установленных правил. На Олимпиаде-2008 в Пекине Ольга изначально заняла четвертое место в тройном прыжке. Но затем Международный олимпийский комитет аннулировал результаты ее конкуренток из-за того, что их уличили в приеме допинга. И через десять лет после соревнований Рыпакову признали серебряным призером Олимпийских игр-2008.
Эта история показывает, что незаконные действия могут иметь отсроченные последствия. И даже если сегодня совершенное правонарушение останется незамеченным, уже завтра оно может разрушить человеку карьеру, планы на будущее и жизнь", - добавили в акимате.
23.12.2025, 16:33 17681
Региональный аналитический центр начал работу в ВКО
Основная задача центра - оперативный сбор и анализ информации для принятия быстрых и точных управленческих решений
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области начал работу региональный аналитический центр - ключевой элемент цифровой трансформации системы государственного управления, сообщает пресс-служба акимата области.
По словам акима области Нурымбета Сактаганова, основная задача центра - оперативный сбор и анализ информации для принятия быстрых и точных управленческих решений. В режиме реального времени РАЦ отслеживает работу теплоисточников, сферу ЖКХ, экологическую обстановку, паводковую ситуацию, ДТП и криминогенную обстановку.
По информации акимата, в мониторинге теплоэнергетики используются датчики на ТЭЦ и котельных, а элементы искусственного интеллекта позволяют заранее выявлять риски и предотвращать аварии. Проект уже получил положительную оценку Министерства энергетики и рассматривается для масштабирования на республиканском уровне.
Также в Усть-Каменогорске внедряется цифровой контроль работы подрядчиков по вывозу ТБО, уборке снега и ремонту дорог с использованием GPS, фотоотчетов и QR-кодов.
Это повышает прозрачность и ускоряет реагирование на обращения жителей. В дальнейшем подход планируется распространить на всю область", - отметили в пресс-службе.
Отдельное внимание уделено безопасности: центр объединяет экологический мониторинг, контроль паводков и видеонаблюдение, а в перспективе предусмотрен запуск парка дронов для мониторинга труднодоступных территорий.
Региональный аналитический центр уже выполняет функции единого информационного штаба при чрезвычайных ситуациях. В дальнейшем планируется поэтапное расширение его возможностей, чтобы цифровые решения и искусственный интеллект охватывали все ключевые сферы жизни региона", - добавили в акимате.
22.12.2025, 15:22 23231
Открытый диалог: акимы ВКО и Усть-Каменогорска встретились с населением
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялась встреча акимов Восточно-Казахстанской области и города с населением региона. В ходе диалога были озвучены ключевые итоги социально-экономического развития города и региона, а также обозначены приоритеты на ближайшие годы, сообщили в областном акимате.
В ходе встречи было отмечено, что работа исполнительных органов ведется в строгом соответствии с поручениями президента РК. В стране определены семь ключевых направлений развития, среди которых - курс на цифровизацию и активное внедрение искусственного интеллекта как инструмента модернизации экономики и государственного управления. Поставлена задача в течение трех лет сформировать полноценную цифровую страну.
Согласно данным ведомства, по итогам 11 месяцев в ВКО сохраняется положительная динамика по большинству социально-экономических показателей. Уровень безработицы удерживается на уровне 4,6%. В регионе создано порядка 25 тысяч рабочих мест, из них 19 тысяч - постоянные. Среднемесячная заработная плата выросла на 9,5% и составила 403 тысячи тенге.
Промышленность остается ключевой отраслью экономики области, формируя около 40% валового регионального продукта. Стратегическая цель - двукратный рост экономики к 2029 году. В приоритете - диверсификация за счет развития перерабатывающей промышленности, машиностроения, малого и среднего бизнеса и привлечения инвестиций, а также снижение зависимости от внешней конъюнктуры.
Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам развития туризма как одного из перспективных направлений экономики региона.
Развитие туризма - это прежде всего инфраструктура: дороги, связь, безопасность, сервис и качество обслуживания. Этими вопросами мы занимаемся планомерно", - подчеркнул аким ВКО Нурымбет Сактаганов.
Также были представлены планы развития Усть-Каменогорска. Утверждены пятилетние планы экономического роста по всем территориям области. Общий объем проектов по региону составляет 2,8 трлн тенге, из них 2,3 трлн тенге - частные инвестиции, еще 522,4 млрд тенге - средства бюджета.
Согласно плану развития Усть-Каменогорска до 2029 года, бюджет предусмотрен в размере 193,6 млрд тенге, при этом объем частных инвестиций оценивается в 744,4 млрд тенге. С акимами городов и районов подписаны KPI-меморандумы, направленные на обеспечение качественной и своевременной реализации проектов.
Промышленность областного центра формирует 78,7% промышленного производства области, при этом доля обрабатывающего сектора превышает 95 процентов. Вместе с тем зафиксировано снижение объемов производства на 5,6%, связанное с сокращением показателей градообразующих предприятий. В этой связи приняты меры по стабилизации загрузки производственных мощностей.
22.12.2025, 09:11 25636
Крупную молочно-товарную ферму открыли в Восточно-Казахстанской области
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Алтай Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие крупной молочно-товарной фермы на 1075 голов крупного рогатого скота, реализованной ТОО "Мойылды-Байконур". В церемонии открытия принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, сообщили в региональном акимате.
Новый объект стал одним из крупнейших инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе региона и важным шагом в развитии современного молочного животноводства. Проект реализован в селе Полянское и направлен на наращивание производства качественного сырья для последующей глубокой переработки.
Выступая на открытии, аким области отметил, что такие предприятия формируют устойчивую основу для развития сельских территорий и всей аграрной отрасли региона.
Запуск современных молочно-товарных ферм - это не просто новые объемы продукции. Это рабочие места, стабильный доход для сельчан, продовольственная безопасность и развитие переработки. Восточный Казахстан последовательно движется к тому, чтобы увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью, и подобные проекты играют в этом ключевую роль", - подчеркнул Нурымбет Сактаганов.
Инвестиционный проект реализован в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области с привлечением льготного финансирования под 2,5% годовых через АО "СПК "Ертіс". Общий объем инвестиций составил свыше 10 млрд тенге, из которых более половины - собственные средства предприятия.
Ферма оснащена современной высокопроизводительной техникой и технологическим оборудованием, включая системы кормопроизводства, доения и содержания скота. Закуплено племенное поголовье голштинской породы, что позволит обеспечить высокую продуктивность и качество молока. После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 6 тысяч тонн молока в год.
Важно сказать, что уже сегодня на ферму прибыли 80 голов скота, завтра ожидается пополнение еще на 30, а к новому году численность дойдет до 400.
Руководитель ТОО "Мойылды-Байконур" Андрей Ветлугин отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря государственной поддержке и последовательной инвестиционной политике региона. Уже сегодня на предприятии заняты десятки специалистов, а с вводом фермы в полную эксплуатацию будут созданы новые рабочие места.
Аким области подчеркнул, что развитие агросектора и поддержка крупных и средних инвестпроектов в сельском хозяйстве останутся одним из приоритетов региональной политики. По его словам, такие объекты формируют долгосрочный экономический эффект, повышают конкурентоспособность региона и укрепляют его позиции как одного из аграрных центров страны.
19.12.2025, 14:07 36171
В Восточном Казахстане подвели итоги Года рабочих профессий
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области прошел форум по итогам Года рабочих профессий, организованный управлением образования региона, сообщает пресс-служба акимата региона.
Форум стал не только итоговой площадкой Года рабочих профессий, но и точкой роста для дальнейшего развития профессионального образования, где бизнес и система образования все чаще работают как единая команда", - сказал глава ВКО Нурымбет Сактаганов.
По данным пресс-службы, главной темой форума стало развитие практико-ориентированного образования и укрепление связки "колледж - предприятие".
Как рассказал аким области Нурымбет Сактаганов, сегодня дуальное обучение реализуется в 27 колледжах области: более пяти тысяч студентов, обучающихся по государственному заказу, проходят практику на базе 448 предприятий с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Уже четвертый год в регионе действует система целевой подготовки кадров по госзаказу для предприятий-партнеров. В их числе - ТОО "Казцинк", ТОО "Согринская ТЭЦ", АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры", "Промтехмонтаж", Опытное хозяйство масличных культур, Объединённая энергосервисная компания, Vosca, VK Development Group и другие. За счет работодателей сегодня обучаются 96 студентов. В 2025 году обучение завершили 43 выпускника, которые уже трудоустроены на предприятия региона, включая "Казцинк", "Өскемен Водоканал" и Бакырчикское горнодобывающее предприятие", - заявили в пресс-службе.
Также отдельное внимание на форуме уделили развитию системы шефства крупного бизнеса над колледжами. В частности, за последний год количество предприятий-наставников выросло более чем в шесть раз - с 32 до 203. Среди активных партнеров - "Казцинк", Kaz Minerals Aktogay, Согринская ТЭЦ, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, Ульбинский металлургический завод и другие компании.
Кроме того, в рамках форума состоялась церемония награждения предприятий и колледжей, добившихся высоких результатов в подготовке квалифицированных кадров, развитии дуального обучения и популяризации рабочих профессий. В номинации "Жылдың үздік меценаты", "Лучший меценат года" награду получило ТОО "Казцинк". Компанию отметили за значимый вклад в развитие профессионального образования региона, активное участие в укреплении материально-технической базы колледжей, поддержку чемпионатов WorldSkills, координацию работы Альянса колледжей, экспертную оценку практических навыков студентов и реализацию программ поддержки обучающихся.
Также в рамках Года рабочих профессий за вклад в подготовку кадров и содействие формированию профессиональных навыков студентов в номинации "Үздік әлеуметтік серіктес" были награждены ведущие предприятия и организации Восточно-Казахстанской области. В числе отмеченных - Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат, Ульбинский металлургический завод, Усть-Каменогорская теплоэлектроцентраль, Согринская теплоэлектроцентраль, Объединённая энергосервисная компания, Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры, Усть-Каменогорская гидроэлектростанция, Усть-Каменогорский конденсаторный завод, ТОО "Промтехмонтаж", VK Development Group, ветеринарный клинико-диагностический центр "ВетЛаб", ресторан казахской кухни Qurt & Wine, кафе "Поляна", строительная компания "СМУ-Шығыс", Восточно-Казахстанская областная филармония, Катон-Карагайский государственный национальный природный парк.
Организаторы форума поблагодарили партнеров за сотрудничество, поддержку молодых специалистов и вклад в развитие рабочих профессий Восточно-Казахстанской области, подчеркнув, что такое взаимодействие бизнеса и системы образования дает реальные результаты и формирует устойчивую кадровую базу региона.
Также глава региона вручил подарки и грамоты победителям и призерам республиканских чемпионатов профессионального мастерства WorldSkills-2025 и Abilympics-2025 среди студентов с особыми образовательными потребностями.
18.12.2025, 14:59 39511
В Усть-Каменогорске открыт первый в стране Центр социального диалога
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось открытие первого в республике Центра социального диалога. Его деятельность направлена на защиту прав работников, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
Новый Центр социального диалога создан как площадка, где сходятся позиции государства, работодателей и профсоюзов. Главная цель центра - защита интересов трудовых коллективов региона и выработка совместных решений по актуальным социально-экономическим вопросам, рассказали в ведомстве.
Символическую ленту на торжественном открытии перерезали аким области Нурымбет Сактаганов, первый вице-министр труда и соцзащиты населения Асқарбек Ертаев, генеральный директор ТОО "Казцинк" Жанат Жанботин, председатель президиума национальной конфедерации работодателей PARYZ Жумабек Жаныкулов и председатель областного центра профсоюзов Восточного Казахстана Темирбек Касымжанов.
Сегодня можно смело назвать этот день важнейшим для наших партнеров, представителей государственных органов и бизнеса. Социальный диалог - один из ключевых направлений государственной политики. Его основная задача - обеспечение социальной стабильности, качественное регулирование трудовых отношений, стимулирование работников и совместное решение возникающих вопросов. Такие площадки укрепляют доверие между сторонами. Министерство со своей стороны полностью поддерживает эту инициативу. Благодаря национальной конфедерации работодателей PARYZ Центр социального диалога в Усть-Каменогорске открылся как раз вовремя. Здесь будут обсуждаться все актуальные вопросы социально-экономического развития региона, учитываться мнения экспертов и партнеров, формироваться востребованные предложения, которые, при необходимости, будут выноситься на республиканский уровень. В дальнейшем подобные центры появятся и в других регионах страны", - отметил Асқарбек Ертаев.
Среди активных сторонников инициативы - один из крупнейших промышленных предприятий Восточного Казахстана, компания "Казцинк".
Ранее в области уже существовала подобная площадка, но она собиралась лишь раз в квартал или при возникновении отдельных социальных вопросов. Теперь же открыт центр, который будет работать системно и постоянно. Формат предложила национальная конфедерация работодателей PARYZ, он удобен для работы и получил полную поддержку "Казцинк". Здесь будут эффективно решаться вопросы заработной платы, тарифов, технической безопасности и корректировки нормативно-правовых актов. Мы уверены, что такой центр станет важной площадкой для объединения работодателей и работников региона", - подчеркнул управляющий директор по административным вопросам ТОО "Казцинк" Андрей Лазарев.
После открытия Центра состоялось заседание областной трехсторонней комиссии по вопросам социального партнерства и регулирования трудовых отношений.
В Восточном Казахстане сосредоточены металлургические, горно-обогатительные и перерабатывающие предприятия. Поэтому вопросы трудовой безопасности и эффективного социального диалога имеют огромное значение. На таких площадках работники могут озвучивать свои предложения, а работодатели рассматривают пути их решения. Это укрепляет взаимное доверие. В области работают более 12 тысяч предприятий, где заняты 191 тысяча человек. Это большая ответственность, поэтому общие площадки для диалога крайне необходимы. Местные органы власти поддерживают инициативы партнеров", - отметил аким Восточно-Казахстанской области.
Глава региона подчеркнул, что контроль за стабильностью трудовых отношений будет постоянным. Работодателям рекомендовано полностью погасить задолженности по заработной плате до Нового года.
На встрече также обсудили проект "Народный контроль", который реализуется Советом глухих Казахстана совместно с ТОО "Казцинк". О работе инициативы рассказала руководитель областного филиала организации Маргарита Коханова.
В текущем году в рамках Года рабочих профессий в различных форматах обсуждались результаты трудовой деятельности в регионе. Об этом рассказали Андрей Лазарев ("Казцинк"), Темирбек Касымжанов (областной центр профсоюзов) и Альмира Мусинова (управление координации занятости и социальных программ).
После заседания трехсторонней комиссии первый вице-министр Асқарбек Ертаев ознакомился с деятельностью центра видеомониторинга трудовой безопасности "Казцинк" и Центра специальных социальных услуг для детей Усть-Каменогорска.
16.12.2025, 11:30 51176
Аким Восточно-Казахстанской области встретился с жителями Маралды
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов области после отчетной встречи с жителями района Самар встретился с жителями села Маралды, сообщает пресс-служа акимата региона.
Золотодобывающее предприятие находится под строгим экологическим контролем на областном и республиканском уровнях. Экология и здоровье людей -наши главные ценности. Подчеркну, что все проверки проводятся открыто, и все требования должны строго соблюдаться, - сказал аким ВКО.
Глава региона напомнил, какие работы были проведены в Маралды за последнее время:
- отремонтированы внутрипоселковые дороги;
- проведено электроснабжение;
- построены детские и спортивные площадки;
- поэтапно решается многолетняя проблема централизованного водоснабжения;
- обновлена кровля школы.
Кроме того, в следующем году планируется начать ремонт внутри школы. На встрече были обсуждены также вопросы предпринимательства и экологии. Аким области подчеркнул, что безопасность жителей, их здоровье и развитое село - как и прежде, в приоритете.
Как аким области заявляю прямо: Маралды не останется без внимания. Все вопросы этого села будут решаться поэтапно, в диалоге с жителями. Новый Маралды мы должны строить не спорами, а мудростью и общим делом", - добавил Нурымбет Сактаганов.
По его словам, по каждому из прозвучавших на встрече вопросов будет вестись последовательная работа. Открытый диалог с жителями продолжится.
