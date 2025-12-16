15.12.2025, 18:16 9131
В ВКО за 8 месяцев построили и открыли новую школу
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В честь празднования Дня независимости в селе Сарыолен Жанааульского сельского округа состоялось торжественное открытие новой школы, сообщили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.
В важном мероприятии приняли участие представители областного и районного уровней, руководители сферы образования, депутаты маслихатов и представители партии. Гости ознакомились с новым зданием школы, осмотрели ее материально-техническую базу, пообщались с учащимися в свободном формате.
В рамках праздника воспитанникам детского сада при школе были вручены специальные подарки. Школа, построенная в соответствии с современными требованиями, создает комфортную и безопасную образовательную среду для сельских детей.
Эта школа является важным социальным объектом, придающим импульс развитию села. Образовательное учреждение, возведенное в кратчайшие сроки - всего за 8 месяцев, стало наглядным результатом реальной государственной поддержки сферы образования. Для детей здесь созданы все условия для получения качественного образования и раскрытия их потенциала", - отметил заместитель акима области Ербол Нургалиев, выступая на торжественном мероприятии.
Стоит отметить, что строительство школы началось в апреле текущего года и было полностью завершено и введено в эксплуатацию всего за восемь месяцев. Это является наглядным примером планомерной работы, системного контроля и ориентированности на конкретный результат.
Новая школа - это важная инвестиция в будущее села и в качественное образование подрастающего поколения. Работа по развитию сферы образования в Тарбагатайском районе будет продолжена и в дальнейшем.
новости по теме
16.12.2025, 11:30 3486
Аким Восточно-Казахстанской встретился с жителями Маралды
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской Нурымбет Сактаганов области после отчетной встречи с жителями района Самар встретился с жителями села Маралды, сообщает пресс-служа акимата региона.
Золотодобывающее предприятие находится под строгим экологическим контролем на областном и республиканском уровнях. Экология и здоровье людей -наши главные ценности. Подчеркну, что все проверки проводятся открыто, и все требования должны строго соблюдаться, - сказал аким ВКО.
Глава региона напомнил, какие работы были проведены в Маралды за последнее время:
- отремонтированы внутрипоселковые дороги;
- проведено электроснабжение;
- построены детские и спортивные площадки;
- поэтапно решается многолетняя проблема централизованного водоснабжения;
- обновлена кровля школы.
Кроме того, в следующем году планируется начать ремонт внутри школы. На встрече были обсуждены также вопросы предпринимательства и экологии. Аким области подчеркнул, что безопасность жителей, их здоровье и развитое село - как и прежде, в приоритете.
Как аким области заявляю прямо: Маралды не останется без внимания. Все вопросы этого села будут решаться поэтапно, в диалоге с жителями. Новый Маралды мы должны строить не спорами, а мудростью и общим делом", - добавил Нурымбет Сактаганов.
По его словам, по каждому из прозвучавших на встрече вопросов будет вестись последовательная работа. Открытый диалог с жителями продолжится.
15.12.2025, 10:57 12436
Молодежь из ВКО продемонстрировала высокие достижения на республиканской премии "РУХТАСТАР"
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году на республиканской молодежной премии "РУХТАСТАР" молодежь из Восточного Казахстана продемонстрировала высокие достижения и стала обладателями призовых номинаций, сообщили в региональном акимате.
В рамках данной премии представители Восточного Казахстана были награждены в следующих номинациях:
- Обладательница номинации "Лучший проект года" - Екатерина Орлова. Данная награда стала высокой оценкой ее социально значимого, содержательного и результативного проекта.
- Обладатель номинации "Қайсар" герой года - Ерасыл Омарханов. Он проявил себя как активный гражданин, отличился смелыми инициативами и настойчивостью.
- Обладатель номинации "Белсенді рухтас" активист года - Алихан Даутқали. Он вел активную работу среди молодежи и внес значительный вклад в реализацию различных социальных и общественных инициатив.
Эти победы являются наглядным свидетельством вклада молодежи восточного региона в развитие страны, а также их целеустремленности и высокой ответственности. Поздравляя лауреатов с заслуженной победой, выражаем уверенность, что и в дальнейшем они покорят новые вершины", - отметили в акимате.
13.12.2025, 11:46 26656
Путь к исправлению: в Восточно-Казахстанской области состоящие на пробационном учете казахстанцы увидели жизнь за решеткой
В ходе тура участники своими глазами оценили последствия и суровые условия, в которых живут те, кто преступил закон
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Восточно-Казахстанской области организовала для состоящих на пробационном и профилактическом учетах казахстанцев реалистичный гайд-тур под названием "Путь к исправлению", в рамках которого они увидели жизнь за решеткой, сообщает пресс-служба акимата региона.
Мероприятие прошло на базе учреждения № 17 ДУИС ВКО, где состоящие на пробационном и профилактическом учетах граждане лично увидели жизнь за решеткой. Главная задача гайд-тура помочь подучетным сформировать устойчивую культуру законопослушного поведения и кардинально изменить свои жизненные ориентиры", - пояснили в пресс-службе.
В частности, в ходе тура участники своими глазами оценили последствия и суровые условия, в которых живут те, кто преступил закон. Отмечается, что это стало наглядным уроком о цене ошибки.
В ходе экскурсии прокуроры акцентировали внимание на самом важном:
- Профилактика правонарушений: почему повторное нарушение закона - это изоляция.
- Неотвратимость наказания: как противоправные действия ставят под угрозу будущее и реализацию жизненных целей.
Особое внимание было уделено укреплению в их сознании позитивных жизненных ориентиров, уважительного отношения к закону и выбор конструктивного пути", - добавили в пресс-службе.
12.12.2025, 16:39 33016
Форум "Студенты за закон" состоялся в Восточном Казахстане
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области прокуратура совместно с акиматом региона провела форум "Студенты за закон", сообщает пресс-служба областного акимата.
Прокуратурой области совместно с акиматом области продолжается продвижение в обществе идеологии "Закон и порядок".
Встреча прошла оживленно в формате открытого диалога "без галстуков". Основными посылами диалога являлись "Закон и порядок начинается с каждого", "Правопорядок - гарантия развитого общества", "Молодежь - законные наследники будущего Казахстана", - заявили в акимате.
В ходе мероприятия студенты и их кураторы активно задавали прокурорам, начальнику управления полиции Усть-Каменогорска, заместителю акима города вопросы на различные темы.
Аудиторию в основном волновали защита от интернет-мошенничества, киберпреступности, риски при открытии на других лиц ИП, а также передачи посторонним банковских карточек. Поднимались и вопросы утечки персональных данных, защиты детей от запрещенного контента, благоустройства и освещения улиц областного центра. На все вопросы спикеры дали исчерпывающие ответы", - заверили в пресс-службе.
Кроме того, в анонимном формате проведен блиц-опрос, где студенты на бумаге и через-QR код изложили свыше 100 вопросов и предложений.
Студентов интересовали навыки, необходимые для трудоустройства в прокуратуру, повышение качества медобслуживания и т.д. Отдельные вопросы и предложения спикеры разбирали на месте, с дачей комментариев", - добавили в акимате.
Подчеркивается, что по итогам встречи принято решение о создании в каждом учебном заведений студенческого движения "Закон. Порядок. Будущее", которое призвано повышать правовую грамотность студенческого сообщества, участвовать в профилактике правонарушений.
12.12.2025, 13:05 35181
В Усть-Каменогорске открылся новый маслоэкстракционный завод ALTAI MAI
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось официальное открытие современного маслоэкстракционного завода полного цикла ALTAI MAI. Торжественная церемония была приурочена ко Дню Независимости Республики Казахстан. В мероприятии принял участие аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, сообщили в пресс-службе акимата.
Новый комплекс стал одним из наиболее технологичных объектов масложировой отрасли в регионе. Он объединяет полный цикл переработки масличных культур - от приемки и сушки сырья до экстракции, рафинации и фасовки готовой продукции. Завод рассчитан на переработку до 500 тонн семян подсолнечника в сутки и способен выпускать широкий спектр продукции, включая растительные масла, шрот и пеллеты.
По словам представителей компании, каждая партия сырья проходит многоступенчатый контроль качества, а производство основано на экологичных технологиях, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду и соответствовать международным стандартам.
Нурымбет Сактаганов отметил стратегическую значимость запуска нового завода для экономики Восточного Казахстана.
Открытие таких предприятий - это вклад в продовольственную безопасность страны, новые рабочие места и поддержка сельхозпроизводителей. ALTAI MAI усиливает перерабатывающий сектор региона и формирует дополнительные возможности для экспорта", - подчеркнул глава региона.
В компании также заявили, что рассматривают проект как важный шаг на пути к укреплению внутреннего рынка растительных масел, развитию переработки отечественного сырья и созданию современной промышленной базы в регионе.
Запуск завода стал символичным событием в преддверии Дня Независимости, подчеркнув вклад Восточно-Казахстанской области в развитие агропромышленного сектора страны и ее экономическую устойчивость", - подчеркнули в акимате.
12.12.2025, 12:44 35841
Бизнес вкладывает в села: в ВКО расширяют школу за счет частных инвестиций
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бастаушы района Самар продолжается строительство нового актового зала для местной школы. Работы выполняются за счет спонсорских средств, и уже в ближайшие месяцы объект будет готов к использованию учениками и педагогами, сообщили в акимате Восточно-Казахстанской области.
На сегодняшний день полностью возведены стены и потолок, в помещении идут внутренние отделочные работы. Общая площадь нового актового зала составляет 272 квадратных метра, он рассчитан на 80 посадочных мест, также предусмотрен современный санузел.
В ведомстве отметили, что все расходы на строительство взял на себя уроженец района Самар, известный бизнесмен Айдын Рахимбаев.
Это инвестиция в будущее наших детей и молодежи села. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал важность участия бизнес-сообщества в поддержке родных сел и развитии регионов. Новый актовый зал, возводимый благодаря спонсорской поддержке, станет наглядным примером успешного сотрудничества власти, бизнеса и местного сообщества", - отметил аким района Серик Женисов.
Открытие зала станет важным шагом в улучшении условий для проведения школьных мероприятий, творческих проектов и общественных встреч.
Это не первая инвестиция Айдына Рахимбаева в развитие образования района. В селе Кулынжон успешно функционирует и расширяется современная школа Ybyrai Mektebi, где обучение проходит по новейшим методикам зарубежных образовательных учреждений", - подчеркнули в акимате.
11.12.2025, 20:30 38856
Алтайский район укрепляет позиции в АПК, промышленности и туризме - аким ВКО обозначил новые ориентиры развития
Фото: Акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Алтай Восточно-Казахстанской области состоялась встреча населения с акимом региона Нурымбетом Сактагановым. В ходе рабочей поездки были обсуждены ключевые вопросы социально-экономического развития, реализация инвестиционных проектов, модернизация инфраструктуры и повышение качества жизни жителей, сообщили в пресс-службе акимата области.
Аким области подчеркнул, что в соответствии с задачей главы государства - удвоить темпы экономического роста к 2029 году - в регионе реализуется системная программа диверсификации экономики.
Создан региональный проектный офис, утверждены пятилетние планы экономического роста всех городов и районов, разработаны "дорожные карты" для сельских округов. С каждым акимом подписаны меморандумы по достижению KPI на 2025 год.
Мы работаем над расширением точек роста, повышением устойчивости экономики и привлечением инвестиций", - отметил Нурымбет Сактаганов.
Алтайский район, по его словам, обладает значительным потенциалом в агропромышленном комплексе, промышленности и сфере туризма.
За последние два года в районе реализован ряд значимых проектов:
• в городе Алтай построен центр отдыха;
• в селе Полянское завершена молочно-товарная ферма на 1075 голов;
• в селе Чиркаин расширена ферма до 600 голов;
• в селе Северное открыт конный клуб "Легенды Алтая";
• в Серебрянске запущен цех по выращиванию мальков форели мощностью до 400 тысяч в год;
• в Ермаковке расширяется рыбное хозяйство;
• продолжается строительство фабрики по переработке техногенного сырья с извлечением золота и серебра;
• в Алтае строится комплекс по зимним видам спорта.
В туристической сфере также наблюдается рост. В селе Малеевск завершена база отдыха, в Снегирево открыты гостевые дома с услугами апитерапии. В Новой Бухтарме модернизируется база отдыха "Мелада" и возводится туристический придорожный комплекс "Пристань".
Работы по благоустройству поселка продолжаются, формируя его современный архитектурный облик.
По плану развития района до 2029 года предусматривается привлечение 21,5 млрд тенге бюджетных средств и 121,8 млрд тенге частных инвестиций.
Агропромышленный комплекс остается одной из ключевых отраслей района. На его долю приходится 10,5% экономики области.
В районе работают пять молочно-товарных ферм, производящих 13,5 тыс. тонн молока - 6,3% от областного уровня.
Промышленность района Алтай формирует 1,2% областного объема, из них 58% - обрабатывающий сектор. Основой местной индустрии остаются производство цемента и извести.
В рамках Общенационального пула в области реализуется восемь крупных инвестпроектов на сумму 53,2 млрд тенге. Среди них - запуск линии по производству дождевальных машин в Серебрянске (5,8 млрд тенге).
В этом году в районе завершены ремонты теплоисточников на 284,4 млн тенге.
В Новой Бухтарме продолжается реконструкция внутриквартальных тепловых сетей стоимостью 9,2 млрд тенге.
На модернизацию теплоснабжения Серебрянска выделено 300 млн тенге.
На закуп топлива для отопительного сезона 2025-2026 годов - 414 млн тенге.
Аким области поручил местным органам власти обеспечить качественное проведение отопительного сезона.
В районе функционируют пять котельных, к центральному отоплению подключен 2441 объект.
06.12.2025, 16:45 49976
В Восточном Казахстане открылся зимний туристический сезон
Фото: акимат ВКО
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Восточно-Казахстанской области на базе "Алтайские Альпы" прошло официальное открытие туристического сезона 2025-2026 года. Мероприятие собрало 1200 гостей, которые встретили начало зимы в атмосфере яркого праздника, сообщили в региональном акимате.
Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании подчеркнул, что развитие туризма и инфраструктуры должно оставаться постоянным приоритетом государственных органов. ВКО традиционно входит в число самых привлекательных регионов для зимнего отдыха.
Вот и сегодня прекрасная зимняя погода создала идеальные условия для насыщенной программы: работала ярмарка ремесленников, прошли выступления лучников, гости дегустировали различные блюда.
Праздник начался с массового лыжного спуска спортсменов с государственным флагом.
Аким области Нурымбет Сактаганов в приветственной речи отметил важность дальнейшего развития зимнего туризма и туристической инфраструктуры региона.
Предпринимателей и спортсменов, в том числе и беркутчи, которые активно развивают зимний туризм в ВКО, наградили благодарственными письмами.
Отмечается, что "Алтайские Альпы" - известное место подготовки выдающихся спортсменов, в том числе олимпийской призерки Юлии Галышевой, чемпионов международных соревнований Дмитрия Рейхерда и Павла Колмакова и др.
Сегодня наш регион продолжает привлекать туристов из Казахстана, Китая и России, предлагая разнообразные зимние активности: от катания на коньках на льду Сибинских озер до фрирайда и снегоходных маршрутов в Риддере и Алтае", - отметили в акимате.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
16.12.2025, 07:00С Днем независимости Республики Казахстан! 16.12.2025, 11:2230511День Независимости отмечают в Казахстане 16.12.2025, 11:5222206В Туркестанской области начали строить солнечную электростанцию мощностью 300 МВт 16.12.2025, 11:303456Аким Восточно-Казахстанской встретился с жителями Маралды 16.12.2025, 18:001726Глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Австралии 09.12.2025, 11:47416881Фильм о казахстанце - герое обороны Брестской крепости представили в Москве 09.12.2025, 14:25403666В Казахстане появятся беспилотные грузовые автомобили в 2027 году 10.12.2025, 17:37396226Имитация индустриализации - депутат обвинил местные компании в фиктивном производстве медизделий 11.12.2025, 18:09377776Более 440 тонн авиационного керосина экспортировали из Китая в Казахстан 10.12.2025, 16:52351306Токаев ратифицировал протокол по проблемам воды и здоровья 05.12.2025, 14:50827796В этом году ВВП впервые превысит $300 млрд - Токаев 05.12.2025, 15:32Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки824691Казахстан и Россия договорились о создании нового исследовательского реактора и Центра ядерной науки 05.12.2025, 16:16754431Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира 05.12.2025, 13:19751296Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания 05.12.2025, 14:25747951В Казахстане примут программу поддержки малого бизнеса
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?