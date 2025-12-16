В ВКО за 8 месяцев построили и открыли новую школу

Фото: Акимат ВКО

Усть-Каменогорск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В честь празднования Дня независимости в селе Сарыолен Жанааульского сельского округа состоялось торжественное открытие новой школы, сообщили в пресс-службе акимата Восточно-Казахстанской области.





В важном мероприятии приняли участие представители областного и районного уровней, руководители сферы образования, депутаты маслихатов и представители партии. Гости ознакомились с новым зданием школы, осмотрели ее материально-техническую базу, пообщались с учащимися в свободном формате.





В рамках праздника воспитанникам детского сада при школе были вручены специальные подарки. Школа, построенная в соответствии с современными требованиями, создает комфортную и безопасную образовательную среду для сельских детей.





Эта школа является важным социальным объектом, придающим импульс развитию села. Образовательное учреждение, возведенное в кратчайшие сроки - всего за 8 месяцев, стало наглядным результатом реальной государственной поддержки сферы образования. Для детей здесь созданы все условия для получения качественного образования и раскрытия их потенциала", - отметил заместитель акима области Ербол Нургалиев, выступая на торжественном мероприятии.





Стоит отметить, что строительство школы началось в апреле текущего года и было полностью завершено и введено в эксплуатацию всего за восемь месяцев. Это является наглядным примером планомерной работы, системного контроля и ориентированности на конкретный результат.





Новая школа - это важная инвестиция в будущее села и в качественное образование подрастающего поколения. Работа по развитию сферы образования в Тарбагатайском районе будет продолжена и в дальнейшем.