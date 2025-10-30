29.10.2025, 16:46 2526
В Восточном Казахстане стартовал первый областной телетурнир по традиционной стрельбе из лука
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске состоялось открытие первого в истории Восточно-Казахстанской области телетурнира по традиционной стрельбе из лука среди школьников "Жас Мерген", сообщает пресс-служба акимата региона.
В церемонии открытия соревнований принял участие аким области Нурымбет Сактаганов, который отметил важность возрождения национальных видов спорта и воспитания у молодежи силы духа, ответственности и уважения к культурным традициям, ведь именно такие виды спорта помогают воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и уверенности в себе", - заявили в акимате.
По данным пресс-службы, в соревнованиях принимают участие более 80 школьников 9-10-х классов из всего региона.
Турнир проходит в личном зачете: сначала участники соревнуются в меткости по мишени "Қалқан", а затем лучшие лучники сойдутся в полуфиналах и финале в дисциплине стрельбы по жамбы. Турнир проводится при поддержке акимата Восточно-Казахстанской области и управления спорта ВКО, а также организаторов - Восточно-Казахстанского филиала телерадиокорпорации "Казахстан", телеканала ALTAI и центра "Керемет садақ ату", - сообщили в акимате ВКО.
Подчеркивается, что особое внимание привлекла известная восточно-казахстанская лучница и основательница первого кружка по традиционной стрельбе из лука в регионе Ажар Толеуханова.
Именно по ее инициативе началось развитие этого вида спорта в ВКО. Сегодня под руководством Ажар в Усть-Каменогорске и Глубоком занимаются около 80 юных спортсменов", - добавили в пресс-службе.
25.10.2025, 13:22
В Усть-Каменогорске состоялась церемония поднятия флага в честь Дня Республики
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Усть-Каменогорске у монумента Независимости прошла торжественная церемония поднятия государственного флага, посвященная Дню Республики, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.
От всей души поздравляю вас с единственным национальным праздником Днем Республики! Все сегодняшние достижения и успехи нашей страны, масштабные реформы и долгосрочные приоритеты стали возможны исключительно благодаря обретенной независимости. Поэтому укрепление суверенитета и бережное сохранение нашей независимости - это почетная обязанность каждого из нас!" - подчеркнул глава региона Нурымбет Сактаганов.
Подчеркивается, что особое значение церемонии придала присяга молодых государственных служащих, которые сегодня официально подтвердили верность выбранной профессии и идеалам служения народу.
Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем обращении подчеркнул, что несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим справедливый Казахстан - страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благосостояния народа. Эти слова, ставшие лейтмотивом празднования, отражают главную идею Дня Республики - ответственность за будущее страны, труд и стремление к развитию. Праздничная церемония напомнила, что сила государства - в единстве народа, преемственности поколений и вере в собственные силы", - заявили в пресс-службе.
В мероприятии приняли участие жители города, ветераны, военнослужащие, представители молодежи и государственной службы.
24.10.2025, 19:27
Ко Дню Республики в Катон-Карагайском районе ВКО открыли новые социальные объекты
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ко Дню Республики жители Катон-Карагайского района получили сразу два долгожданных подарка - в селе Топқайын введен в эксплуатацию новый водопровод, а в районном центре открылся современный физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Для жителей Топқайына это событие стало поистине знаковым. Впервые за многие годы в селе появилась система подачи чистой и качественной питьевой воды. Теперь вода поступает в каждый дом, что значительно улучшит быт и качество жизни сельчан.
Работы по реконструкции водопровода велись с 2021 года и находились на особом контроле у руководства области и правоохранительных органов. Главная сложность заключалась в бурении артезианской скважины - из-за плотных скальных пород техника продвигалась всего на 20-30 сантиметров в день. По поручению акима области Нурымбета Сактаганова к проекту был привлечен надежный субподрядчик, что позволило ускорить темпы строительства и успешно завершить объект.
Еще одним долгожданным событием стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в Катон-Карагае. Объект считался одним из самых известных долгостроев региона. Благодаря поддержке областного руководства и системной работе подрядных организаций строительство удалось завершить.
Новый ФОК оснащен современными спортивными залами, раздевалками и помещениями для различных видов физической активности. Он станет центром притяжения для молодежи и всех любителей спорта, создаст условия для развития массового спорта и формирования здорового образа жизни.
Таким образом, в преддверии главного государственного праздника жители Катон-Карагайского района получили два значимых объекта, которые станут важной частью их повседневной жизни и символом позитивных перемен в регионе.
16.10.2025, 19:53
Открыт стратегически важный участок международной трассы Калбатау - Майкапчагай
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие участка автодороги международного значения Омск - Майкапчагай на отрезке Калбатау - Майкапчагай, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Реализация масштабного проекта стала возможной благодаря госпрограмме по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры, инициированной главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
Новая трасса имеет стратегическое значение для всей страны. Она является частью международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай и открывает новые возможности для развития внешней торговли, транзитного потенциала и промышленного сотрудничества.
Реконструкция участка позволила значительно повысить пропускную способность и безопасность движения, улучшить качество дорожного покрытия, а также создать условия для развития предпринимательства, туризма и социальной мобильности населения.
Эта дорога - символ движения вперед, единства страны и уверенности в завтрашнем дне. Она даст новый импульс развитию восточного региона и станет важной частью экономического каркаса Казахстана", - отметил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.
От имени жителей региона глава области выразил благодарность правительству Республики Казахстан, Министерству транспорта, национальной компании "КазАвтоЖол", подрядным организациям, инженерам и строителям за профессионализм и вклад в реализацию важного инфраструктурного проекта.
Завершение реконструкции участка Калбатау - Майкапчагай стало очередным этапом формирования современной дорожной сети, которая обеспечит устойчивое развитие экономики и повышение качества жизни казахстанцев.
Это также гарантирует улучшение транспортного сообщения между Усть-Каменогорском, Семеем, Зайсаном, Майкапчагаем.
16.10.2025, 08:33
До конца года 57 сел Восточного Казахстана подключат к интернету
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На сессии областного маслихата аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов сообщил о ходе цифрового развития региона и расширении интернет-инфраструктуры. Сегодня устойчивое интернет-соединение доступно в 234 населенных пунктах - это 97% жителей области. Только с начала года к Сети подключены еще 16 сел, сообщили в областном акимате.
Мы движемся по республиканской дорожной карте: до 2027 года доступ к интернету получат все оставшиеся 123 населенных пункта. В этом году подключим 57 из них", - подчеркнул глава региона.
Особое внимание уделяется городам и транспортным магистралям. В Усть-Каменогорске уже начато внедрение связи пятого поколения (5G) - установлены 32 базовые станции, до конца года их количество увеличат до 62. Цифровая инфраструктура развивается и вдоль автомобильных трасс республиканского значения. В следующем году запланировано строительство 22 антенно-мачтовых сооружений для покрытия дорог мобильной связью и интернетом.
Цифровая доступность - это не роскошь, а необходимость. Интернет должен быть не только в городах, но и в каждом селе, в каждой школе и на каждой трассе", - отметил Нурымбет Сактаганов.
11.10.2025, 18:43
В ВКО собрались мастера соколиной охоты со всего мира
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 8 по 11 октября в живописном селе Бозанбай Уланского района состоялся пятый, юбилейный Международный фестиваль "Шығыс Салбурыны - 2025". Масштабное событие объединило лучших беркутчи Казахстана и зарубежных стран, а также зрителей, ценящих национальные традиции и древнее искусство құсбегілік - соколиной охоты, сообщает пресс-служба ВКО.
На праздник прибыли гости из Китая, Монголии, Кыргызстана, Венгрии, России и различных регионов Казахстана.
За 5 лет своего существования фестиваль превратился в важную культурную площадку, способствующую возрождению и популяризации национальных ценностей. В этом году праздник собрал около 10 тысяч участников и гостей.
Торжественное открытие прошло 9 октября. Парад национальных костюмов, выступления с ловчими птицами, демонстрация мастерства беркутов, ителги, қаршыға и охотничьих собак породы тазы произвели сильное впечатление на зрителей. На арене развернулось настоящее зрелище, где сила, ловкость и дух предков переплелись в каждом мгновении соревнований.
В завершение фестиваля, 11 октября, состоялись финальные этапы состязаний, поэтический конкурс мүшәйра, церемония награждения победителей и большой гала-концерт.
Фестиваль украсили выступления фольклорных ансамблей и известных артистов Казахстана - группы "Алатау серілері", Кенжебека Жәнәбілова и Досымжана Таңатарова. Их выступления стали ярким финальным аккордом праздника, наполненного гордостью за национальное наследие.
Особое внимание в этот день было уделено этнокультурной программе. Каждый район области представил уникальные обряды предков:
- Усть-Каменогорск - "Ашамайға мінгізу"
- район Алтай - "Асату"
- Катон-Карагайский район - "Бастаңғы"
- район Үлкен Нарын - "Беташар"
- Тарбагатайский район - "Қырқынан шығару"
- Курчумский район - "Отқа май құю"
- район Марқакөл - "Құйрық-бауыр асату"
- Глубоковский район - "Бесікке салу"
- Зайсанский район - "Тұсау кесу"
- Шемонаихинский район - "Ұйқы ашар"
- район Самар - "Сырға салу"
- Уланский район - "Балаға ат қою"
На территории "Бүркіт төбе" были установлены 40 юрт, оформленных в этностиле, где проходили мастер-классы, обряды и выставки народного творчества.
Среди почетных гостей фестиваля были государственный тренер Министерства туризма и спорта Базарбек Күнтуған, вице-президент Республиканской федерации Бағдатхан Мүптекеқызы и знаменитая беркутчи Айшолпан Нургайып.
Организаторы отметили, что "Шығыс Салбурыны" стал не просто соревнованием беркутчи, а символом патриотизма и культурного единства, укрепляющим национальное самосознание и международный имидж Казахстана.
Шығыс Салбурыны" - это не просто спортивное состязание. Это возрождение культурной самобытности, глубокая связь с корнями и возможность показать миру красоту и величие казахских традиций. Сегодня национальные виды спорта занимают достойное место в системе физической культуры Казахстана. Проведение этнофестивалей, республиканских и международных турниров, чемпионатов Азии и мира способствует сохранению, популяризации и передаче следующему поколению нашего бесценного наследия, - сказал аким области Нурымбет Сактаганов.
Мероприятие прошло при поддержке акима ВКО Нурымбета Сактаганова и Республиканской федерации птицеводства.
11.09.2025, 14:42
В Восточном Казахстане запустят сразу несколько проектов в сфере недропользования
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восточный Казахстан готовится к запуску сразу нескольких масштабных проектов в сфере недропользования, сообщили в акимате региона.
Речь идет не просто о добыче, но и о глубокой переработке сырья внутри региона", - подчеркнули в ведомстве.
В частности, в поселке Тугыл планируется строительство горно-обогатительного комбината по переработке меди. Главное отличие проекта - ставка не на экспорт руды, а на создание продукта с высокой добавленной стоимостью.
Не менее перспективное направление - литий. В регионе уже разведано шесть месторождений этого стратегического металла, необходимого для производства аккумуляторов и электротранспорта. Сейчас ведется исследование состава и форм лития в ВКО, чтобы определить оптимальные технологии добычи и переработки.
Отмечается, что интерес к проектам проявляют крупные зарубежные партнеры: немецкие и китайские компании готовы вложиться в развитие новых производств.
10.09.2025, 16:05
Власти ВКО взяли курс на реализацию поставленных президентом задач
Фото: акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Усть-Каменогорске прошло собрание представителей общественности Восточно-Казахстанской области, посвященное обсуждению послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и пути их решения через масштабные цифровые преобразования", сообщает пресс-служба акимата региона.
Аким области Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что послание главы государства - это не просто программный документ, а стратегический ориентир и идеологическая основа государственной политики в новых исторических условиях.
Президент ясно дал понять: в центре государственной политики должен стоять человек, его права и благополучие. Казахстан должен формироваться как устойчивое, конкурентоспособное, справедливое и высокотехнологичное государство. Особое внимание уделено регионам, ведь реформы реализуются не только в столице, но и на местах. Восточно-Казахстанская область обладает мощным промышленным, аграрным, туристическим и интеллектуальным потенциалом, и мы должны быть в числе лидеров по реализации президентских инициатив", - сказал аким.
В своем выступлении он обозначил семь ключевых задач, которые предстоит реализовать:
- привлечение значительных инвестиций с акцентом на развитие специальных экономических зон;
- развитие перерабатывающей промышленности и выпуск конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего рынков;
- вывод сельского хозяйства на новый уровень, развитие агрохабов и логистических центров, установление стратегического партнёрства с иностранными инвесторами;
- развитие транспортно-логистической системы и туристической инфраструктуры;
- модернизация жилищно-коммунального хозяйства и водной инфраструктуры;
- стимулирование цифрового развития, где предприниматели должны стать драйверами трансформации;
- развитие человеческого капитала, в том числе в рамках национального проекта "Келешек мектептерi" и подготовки специалистов в области искусственного интеллекта и цифровых технологий.
Особое внимание аким уделил вопросам цифровизации.
Президент подчеркнул, что в эпоху искусственного интеллекта Казахстану важно не просто идти в ногу со временем, а становиться активным участником глобальных технологических процессов. Для этого необходимо ускорить цифровую трансформацию во всех сферах - от промышленности и сельского хозяйства до медицины, образования и государственного управления. Восточно-Казахстанская область готова стать площадкой для внедрения таких решений", - отметил Нурымбет Сактаганов.
По итогам обсуждения были даны конкретные поручения: разработать региональную дорожную карту развития ИИ до 2027 года, создать региональное IT-сообщество, продолжить работу по диверсификации экономики и поддержке предпринимательства, а также усилить меры по модернизации водохозяйственной инфраструктуры.
Аким подчеркнул, что в регионе уже предпринимаются шаги по развитию человеческого капитала: открываются новые школы и колледжи, модернизируются медицинские учреждения, развивается культура и спорт. Отдельное внимание уделяется вопросам патриотизма и правопорядка.
Во встрече приняли участие руководители областных управлений, депутаты, представители филиалов политических партий, члены областного общественного совета, представители гражданского сектора, а также акимы городов и районов, подключившиеся в онлайн-режиме.
01.09.2025, 12:58
В Риддере открылась современная школа на 600 мест
Фото: акимат ВКО
Риддер. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Риддере состоялось торжественное открытие новой школы № 12, рассчитанной на 600 мест. Образовательное учреждение построено в рамках национального проекта "Келешек мектептерi" и стало одним из наиболее значимых социальных объектов города, сообщили в областном акимате.
Торжественную линейку посетил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в ходе рабочей поездки в Риддер.
Создание таких школ - это инвестиции в будущее. Для нас важно, чтобы дети учились в комфортных и безопасных условиях, а педагоги имели все возможности для качественной работы. Это фундамент развития города и региона", - отметил аким.
Новая школа, которую построила компания AN Groups, полностью соответствует современным стандартам образования. Здесь оборудованы просторные и светлые классы, специализированные предметные кабинеты, актовый и спортивный залы, а также установлена вся необходимая техника для цифрового обучения.
У нас никогда не было такого количества оборудования, это, действительно, "школа будущего", - поделилась завхоз учебного учреждения.
Родители и педагоги признаются, что долго ждали этого события. Теперь сотни детей смогут получать знания в комфортных условиях, а школа станет центром не только учебной, но и культурной жизни.
В такой классной школе даже стыдно не сделать уроки или плохо учиться", - говорят ученики.
В пресс-службе отметили, что в этом году за парты в новой школе впервые сели более 30 детей.
Открытие нового образовательного учреждения в Риддере - это шаг к повышению качества образования и к созданию равных возможностей для подрастающего поколения", - подчеркнули в акимате.
