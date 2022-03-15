Обстрел Донецка "Точкой-У" выполнили из контролируемого националистами Красноармейска

ДОНЕЦК. 14 МАРТА - Двадцать человек погибли из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У", сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". По предварительным данным донецких властей, погибли 20 человек, 28 пострадали, раненые госпитализированы, сообщает РИА "Новости"

Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" по жилым кварталам Донецка в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Информация о пострадавших уточняется. У руководства республики также есть данные, что при атаке погибли дети. Власти расценивают удар как теракт.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ракете был кассетный заряд. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил, что ее сбили у Дома правительства.

Накануне из РСЗО "Град" обстреляли центральную районную больницу Волновахи. По словам сотрудников медучреждения, это сделали украинские войска при отступлении с позиции. Как утверждается, перед этим они из здания и двора больницы вели огонь по бойцам ДНР, прикрываясь, как живым щитом, пациентами. Собеседники агентства насчитали как минимум шесть тел погибших.

Силы ЛНР также сообщили об обнаружении места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал ракетный удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева.

Чудовищное преступление киевского режима, безусловно, подпадает под военные преступления. Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", - сказал политик.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.