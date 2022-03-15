Система Orphus

Украинские военные нанесли удар по Донецку, 20 человек погибли

14.03.2022, 17:00 5941
ДОНЕЦК. 14 МАРТА - Двадцать человек погибли из-за атаки украинских войск по Донецку с использованием ракеты "Точка-У", сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". По предварительным данным донецких властей, погибли 20 человек, 28 пострадали, раненые госпитализированы, сообщает РИА "Новости"
 

Украинские вооруженные формирования в очередной раз применили тактический ракетный комплекс "Точка-У" по жилым кварталам Донецка в целях геноцида мирных граждан и поражения важных объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в заявлении.

 
Информация о пострадавших уточняется. У руководства республики также есть данные, что при атаке погибли дети. Власти расценивают удар как теракт.
 
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в ракете был кассетный заряд. Мэр города Алексей Кулемзин ранее заявил, что ее сбили у Дома правительства.
 
Накануне из РСЗО "Град" обстреляли центральную районную больницу Волновахи. По словам сотрудников медучреждения, это сделали украинские войска при отступлении с позиции. Как утверждается, перед этим они из здания и двора больницы вели огонь по бойцам ДНР, прикрываясь, как живым щитом, пациентами. Собеседники агентства насчитали как минимум шесть тел погибших.
 
Силы ЛНР также сообщили об обнаружении места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги.
 
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал ракетный удар "Точкой-У" по Донецку военным преступлением Киева.
 

Чудовищное преступление киевского режима, безусловно, подпадает под военные преступления. Никакого противодействия, никаких попыток причинить ущерб именно военной инфраструктуре в данном замысле не усматривалось", - сказал политик.

 
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
 
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
 

новости по теме

Обстрел Донецка "Точкой-У" выполнили из контролируемого националистами Красноармейска

14.03.2022, 18:38 4801
МОСКВА. 14 МАРТА - Обстрел Донецка "Точкой-У" был выполнен из района Красноармейска, который контролируется украинскими националистами, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Игорь Конашенков отметил, что 14 марта около 11.30 мск с подконтрольной Киеву территории был осуществлен удар тактической ракетой "Точка-У" по жилому кварталу Донецка, сообщает РИА "Новости".
 

Обстрел города производен с северо-западного направления, из района населенного пункта Красноармейск, который контролируется украинскими националистическими подразделениями", - сообщил генерал.

 
В Минобороны РФ подчеркнули, что удар ракетой "Точка-У" по Донецку еще раз подтверждает нацистскую и античеловеческую суть правящего сегодня на Украине режима.
 
Напомним, в понедельник украинские вооруженные формирования ударили по центру Донецка с использованием ракеты "Точка-У". По предварительным данным донецких властей, погибли 20 человек, 28 пострадали.
 

В Германии полиция зафиксировала более 300 правонарушений против людей российского происхождения

14.03.2022, 16:08 7201
В Германии полиция зафиксировала более 300 правонарушений против людей российского происхождения
Фото: unsplash.com
БЕРЛИН. 14 МАРТА – В Германии, с момента начала российской спецоперации на Украине, полиция зафиксировала 318 правонарушений против людей российского происхождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Речь в основном идет о порче имущества, а также об оскорблениях на улице и в интернете", - сообщает N-TV со ссылкой на данные немецкой уголовной полиции.

 
Также сообщается, что многие русско-немецкие объединения переживают кризис. 
 

Наша работа находится на грани краха", - приводит издание слова Мартина Хоффманна, председателя российско-немецкого форума в Берлине.

 
Издание также привело в пример работу немецкого экономического российского клуба, действующего с 2010 года. Его основной целью было развитие экономических и общественных связей с Россией. По словам председательницы клуба Карин фон Бисмарк, сейчас очень важно, чтобы в Германии не создалось отрицательного отношения ко всем русским. 
 
Напомним, в мире, посредством манипулирования и пропаганды в соцсетях развернулась беспрецедентная информационная агрессия против России, русскоязычных и всех, кто может иметь отношение к широкому сообществу советского народа. Агрессия выражается во всех возможных криминальных формах, граничащих с геноцидом по признакам национальной принадлежности, использования на улице русского языка и просто на основании собственного психоза агрессоров, что они увидели признаки русскости кого или чего угодно. 

Стоит отметить, что аналогичная маниакальная ненависть также вырабатывалась, доводилась до нечеловеческих форм и была присуща гитлеровским войскам накануне и во время Великой Отечественной войны. Между тем, история помнит доброе гуманное отношение советских солдат на территории врага по отношению к местному населению, несмотря на десятки миллионов убитых, замученных, растерзанных, угнанных в рабство мирных жителей Советского Союза. Издание ПолитРоссия опубликовала материал "Гитлер уходит, народ остается", о том, как во время Великой Отечественной войны Красная армия, дошедшая до Берлина, вместо мести спасала немцев.
 

СМИ указали на свидетельство поддержки властями США неонацистского батальона "Азов"

14.03.2022, 08:56 10446
Фото: кадр из видео
ПЕКИН. 14 МАРТА. Журналисты издания Global Times опубликовали статью, в которой приводятся свидетельства связи украинского неонацистского батальона "Азов" (запрещен в РФ, РК) с правительством США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сообщается, что с момента основания батальона "Азов" в 2014 году многие американские СМИ раскрыли его потенциальные связи с властями США. Согласно статье Yahoo News от января 2022 года, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) тайно готовило силы для Украины с 2015 года. ЦРУ курировало секретную программу интенсивной подготовки в США "для элитных украинских сил специальных операций и других сотрудников разведки", - говорится в статье со ссылкой на "пять бывших сотрудников разведки и национальной безопасности, знакомых с инициативой". 

 
Кроме того, журнал The Nation в январе 2016 года опубликовал статью, в которой пишут, что годом ранее Конгресс США исключил запрет на финансирование неонацистских групп, подобных батальону "Азов", из своего законопроекта о расходах на конец 2015 года.

 

Поддержка украинских неонацистов служит собственным интересам США", - сказал в интервью Global Times Ли Вэй, эксперт по национальной безопасности в Китайском институте современных международных отношений. 

 

Разжигая конфликты между Украиной и Россией, США ослабляют Россию и еще больше подталкивают Украину к НАТО. Они также улучшают свои отношения с Европой, которая стала более стратегически зависимой от США. Американцы действительно являются самым большим бенефициаром напряженности между Россией и Украиной". 

 
Батальон "Азов" является подразделением Нацгвардии Украины, подчиненной непосредственно президенту страны. Создавался в 2014 году по инициативе и при кураторстве экс-главы МВД Авакова. Это украинское подразделение известно своей крайней неонацистской идеологией, имеются доказательства совершения ими военных преступлений и терактов. Также власти КНР подозревает боевиков батальона в причастности к беспорядкам в Гонконге.
 
Источник: Rambler.ru
 

 

В России заблокировали Instagram

14.03.2022, 08:29 9481
МОСКВА. 14 МАРТА - Доступ к социальной сети Instagram ограничен на территории России, ранее о блокировке социальной сети в РФ с 0.00 14 марта сообщил Роскомнадзор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
РКН в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00, сообщает РИА Новости.
 
Ранее Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, но не против гражданского населения РФ, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. Вице-президент компании-оператора обеих социальных сетей Meta Ник Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
 
СК РФ завел "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta" уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.
 
Напомним, издание Washington Post раскритиковало решение Meta разрешить в своих социальных сетях Facebook и Instagram призывы к насилию против российских военных.
 

Российские ВС уничтожили около 180 иностранных наемников на Украине

13.03.2022, 22:41 14716
МОСКВА. 13 МАРТА - В результате удара ВС России по учебным центрам украинских Вооруженных сил было уничтожено до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", - цитирует Конашенкова РИА Новости.

 
На этих объектах находился "пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наемников" перед их отправкой в районы боевых действий, а также база, на которой хранились вооружения и военная техника, поставленные Киеву западными странами.

Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено", - подчеркнул генерал-майор.


Как ранее сообщал Конашенков, наемники на Украине совершают диверсии и налеты на российскую военную технику и авиацию. Такие атаки совершаются с применением западного оружия: противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка, отметили в ведомстве.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уточнял, что общее число заявок от иностранцев на участие в конфликте на стороне Киева приблизилось к 20 тысячам. По его словам, речь идет об "опытных ветеранах и добровольцах из 52 стран".

Минобороны России призвало иностранных граждан семь раз подумать, прежде чем ехать воевать на Украину. Владимир Путин сказал, что националисты и иностранные наемники, в том числе с Ближнего Востока, прикрываются мирными жителями как живым щитом: есть фотографии, как они размещают тяжелую военную технику в жилых кварталах городов.

Американский журналист Нолан Питэрсон написал в Twitter, что из 200 человек осталась основная группа из около 30 иностранных боевиков. По его словам, база была обстреляна ракетами ранним утром. "Люди, с которыми мы жили пару дней, признаны мертвыми", - написал он.

По его словам, большинство иностранных боевиков не решились принимать участие в боевых действиях, поскольку по их перевалочному пункту сегодня был нанесен ракетный удар. 
 

Экс-сотрудник СБУ заявил о "заметании следов" в биолабораториях США на Украине

13.03.2022, 13:53 18836
Экс-сотрудник СБУ заявил о "заметании следов" в биолабораториях США на Украине
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 13 МАРТА - Экс-сотрудник Службы безопасности Украины заявил о "заметании следов" в биолабораториях США на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На территории Украины велась разработка нового биологического оружия генноизбирательного типа и в настоящее время США в спешке "заметают следы" своей деятельности, рассказал "Известиям" бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
 
По его словам, СБУ контролирует все потенциально опасные объекты на территории страны, поэтому любые объекты, где велись работы с особо опасными патогенами, находились в какой-то степени под контролем Украины, Службы безопасности Украины.
 

Однако стоит заметить, что лаборатории, которые проходили модернизацию по программе совместной деятельности минобороны США и украинских государственных структур, - в них был такой повышенный режим безопасности, что, в принципе, даже курирующие офицеры не могли туда попасть. Туда не могли попадать даже руководители министерства здоровья Украины. Особенно после Майдана исполняющей обязанности министра охраны здоровья стала Ульяна Супрун, гражданка США, которая полностью дала зеленый свет работам в сфере военно-биологического сотрудничества с американцами. В моем расследовании был документ, где начальник Агентства уменьшения угроз минобороны США прямо благодарит Ульяну Супрун, заявляя, что без ее поддержки они не смогли бы добиться таких успехов в сфере развития военно-биологического сотрудничества на Украине", - пояснил Прозоров.


 
Он отметил, что в случае попадания этих документов "в руки мне, например, России или международных организаций, станет четко ясно, что в таких лабораториях на территории Украины велись работы по разработке биологического оружия нового типа, в том числе биологического оружия генноизбирательного типа".
 

А это прямое нарушение всех международных норм и правил, в частности Конвенции по запрету ботулино-токсичного оружия 1972 года", подчеркнул Прозоров.

 
Как сообщалось ранее, на Украине были обнаружены 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия. США потратили более 200 млн долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны участвовали в американской военно-биологической программе.
 
По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, на Украине велись работы по усилению патогенных свойств микробов, это было нарушением Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
 

Кыргызстан и Таджикистан договорились не применять оружие на границе

13.03.2022, 11:21 20586
БИШКЕК. 13 МАРТА - Кыргызстан и Таджикистан договорились запретить военнослужащим двух стран применять оружие в ходе инцидентов на границе, сообщили в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Встреча представителей пограничных служб двух государств состоялась на КПП "Гулистон-автодорожный". Особое внимание во время переговоров было уделено увеличению количества пограничных инцидентов на совместно охраняемой границе. Пограничные представители дали оценку складывающейся обстановке на кыргызско-таджикской границе, отметив проблемы, связанные с несогласованными участками границы, информирует 24.kg.
 
По итогам встречи достигнуты следующие договоренности:
 
  • принять неукоснительные меры по выполнению межправительственных соглашений и протоколов по взаимодействию и координации усилий, направленных на недопущение инцидентов на приграничных территориях двух стран;

  • пограничные представители двух республик должны провести разъяснительную работу среди военнослужащих, особо подчеркивая, что при возникновении пограничных инцидентов военнослужащие не должны поддаваться на провокации, обязаны решительно пресекать деструктивные действия лиц, способствующих обострению обстановки на границе;

  • в целях упреждения и предупреждения конфликтных ситуаций пограничные представители сторон должны осуществлять постоянный обмен информацией о складывающейся обстановке;

  • военнослужащим двух стран запрещено применять оружие, кроме случаев, предусмотренных требованиями законодательных актов обеих сторон;

  • все военнослужащие обязаны неукоснительно выполнять требования линии поведения пограничников на кыргызско-таджикской границе;
 
  • решено, что вопросы хозяйственной деятельности жителей приграничных территорий двух республик будут рассмотрены на уровне руководителей областей.
 
Отмечается, что за сутки на кыргызско-таджикской границе произошли две перестрелки. Утром 10 марта конфликт произошел в местности Тескей Баткенского района. Пограничники Таджикистана, пользуясь тем, что их численность больше, попытались выйти на новый рубеж. Однако кыргызские пограничники не позволили им сделать это. После этого началась перестрелка.
 
Кроме того, в ночь на 11 марта перестрелка произошла в местности Эки-Таш Баткенского района. Пограничники Таджикистана закидывали камнями проезжавшие автомашины. Они проигнорировали требование кыргызских пограничников прекратить свои действия. Кыргызские военнослужащие были вынуждены выстрелить в воздух. В это время другой пограничный наряд РТ, который нес службу в этой местности, открыл огонь по наблюдательной вышке, где находились кыргызские пограничники.

Как сообщалось ранее, 28 января в ходе вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе погибли двое граждан Таджикистана, 10 человек получили ранения.
 

В мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США - МИД РФ

12.03.2022, 17:32 30661
В мире насчитывается более 300 биолабораторий с участием США - МИД РФ
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 12 МАРТА - О количестве биолабораторий с участием США рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

То, что вскрылось сейчас на Украине, - это малая толика из более чем 300 лабораторий с американским участием, которые разбросаны по миру. Документы есть. Мы будем представлять новые", - цитирует слова Рябкова из интервью Первому каналу РИА "Новости"

 
Напомним, американских политиков уличили во лжи о биолабораториях на Украине.
 
Ранее сообщалось, что украинские биолаборатории готовили "безрассудные эксперименты". В частности, изучали распространение инфекций через птиц.


Экс-конгрессмен США Тулси Габбард заявила в эфире Fox News, что биолаборатории США надо закрыть немедленно. 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов