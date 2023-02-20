19.02.2023, 10:50 14701
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось
Фото: twitter/@pusholder
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Анкара. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в ночь на воскресенье в турецкой провинции Кахраманмараш, сообщили турецкие сейсмологи.
По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг землетрясения магнитудой 5,1 залегал на глубине 12 километров у города Гексун. Европейские сейсмологи из EMSC оценили мощность в 5,3, информирует РИА Новости.
О разрушениях и пострадавших пока не сообщалось.
По данным турецкой обсерватории Кандилли, после землетрясений 6 февраля зафиксированы не менее 5,8 тысячи афтершоков.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Позже стало известно, что Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят.
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19.02.2023, 16:53 10236
Обломки грузового корабля "Прогресс МС-21" затонули в Тихом океане
Фото: instagram/roscosmosofficial
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Москва. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня "Прогресс МС-21" был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился, сообщает госкорпорация "Роскосмос".
Несгоревшие элементы его конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана", - проинформировали в пресс-службе.
Вчера корабль отстыковался от модуля "Поиск" Международной космической станции, проработав на ней более 3,5 месяца.
Напомним, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" с космодрома Байконур был осуществлен 26 октября прошлого года.
В феврале через полчаса после стыковки грузового корабля "Прогресс МС-21" к модулю "Звезда" нового корабля "Прогресс МС-22" произошла его разгерметизация. По неофициальной версии, утечка могла произойти в результате вибрации.
15 декабря 2022 года произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". Комиссия "Роскосмоса" тогда пришла к выводу, что ЧП произошло по причине внешнего удара по приборно-агрегатному отсеку.
18.02.2023, 19:22 22036
Корабль "Прогресс МС-21" сведут с орбиты 19 февраля
Фото: telegram/@roscosmos_gk
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Москва. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главная оперативная группа управления РКК "Энергия" приняла решение о сведении грузового корабля "Прогресс МС-21" с орбиты 19 февраля.
После отстыковки "Прогресса МС-21" от Международной космической станции была проведена съемка его внешней поверхности для выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования. Сведение корабля с орбиты, намечавшееся на сегодня в 07.03 по московскому времени, было отложено для анализа полученной информации", - сообщает госкорпорация "Роскосмос".
Включение двигателя "Прогресса МС-21" на торможение для схода с орбиты намечается 19 февраля в 06.15 по московскому времени. В результате корабль войдет в атмосферу и разрушится.
Падение несгоревших элементов его конструкции ожидается в 06.57 в несудоходном районе южной части Тихого океана.
Также сегодня на совете главных конструкторов, посвященном запуску беспилотного корабля "Союз МС-23" к Международной космической станции, было принято решение назначить запуск корабля "Союз МС-23" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с Байконура на 24 февраля в 03.34 мск.
После разгерметизации системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21", произошедшей 11 февраля на МКС, специалисты предприятий "Роскосмоса" тщательно проанализировали полученную телеметрическую информацию и изображения внешней поверхности корабля. Они также детально осмотрели радиатор на корабле "Союз МС-23", находившемся в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки Байконура, и не выявили на нем повреждений", - сообщили в госкорпорации.
Напомним, пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" с космодрома Байконур был осуществлен 26 октября прошлого года.
В феврале через полчаса после стыковки грузового корабля "Прогресс МС-21" к модулю "Звезда" нового корабля "Прогресс МС-22" произошла его разгерметизация. По неофициальной версии, утечка могла произойти в результате вибрации.
Ранее, 15 декабря 2022 года, произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22". Комиссия "Роскосмоса" тогда пришла к выводу, что ЧП произошло по причине внешнего удара по приборно-агрегатному отсеку. Специалисты больше склонялись к тому, что имело место столкновение с обломком космического мусора", - сообщило mk.ru.
18.02.2023, 18:03 22991
Официальная делегация Китая впервые за три года прибыла на Тайвань
Делегация Шанхая будет находиться на острове до 20 февраля
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Тайбэй. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительственная делегация из Шанхая сегодня впервые за 3 года прибыла с визитом на Тайвань для участия в фестивале фонарей и укрепления контактов с администрацией города Тайбэй.
Шанхайскую делегацию в составе шести человек возглавил заместитель начальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун", - сообщает ТАСС со ссылкой на центральное информационное агентство острова.
Как уточнили власти Тайбэя, делегация Шанхая будет находиться на острове до 20 февраля.
Напомним, в минувшем году отношения между Китаем и Тайванем обострились после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Пекин призвал Вашингтон перестать вмешиваться во внутренние дела страны и перестать разыгрывать "тайваньскую карту".
МИД КНР объявило о контрмерах в ответ на поездку. В частности, было приостановлено сотрудничество между Китаем и США в борьбе с транснациональной преступностью.
В начале октября Народно-освободительная армия Китая направила к району вблизи Тайваня 22 самолета и четыре военных корабля. В ответ Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990 годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
18.02.2023, 09:44 26001
В Турции завершаются аварийно-спасательные работы Дополнено
Фото: twitter/@NicolasMaduro
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Анкара. 18 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в Турции выросло до 39 672 человек, сообщил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу. В стране завершаются спасательные работы.
Несмотря на то что надежды найти выживших почти не осталось, чудесные спасения все еще происходят. Так, в провинции Хатай удалось спасти из-под завалов мужчину на 11-е сутки после землетрясения, сообщает турецкое агентство "Анадолу".
45-летний Хакан Ясиноглу был извлечен из-под руин обрушившегося здания в провинции Хатай. Он провел под завалами 278 часов", - пишет агентство.
По его данным, поисково-спасательные работы проведены на месте более 20 тысяч обрушенных строений. Всего на расчистку завалов и восстановление городов в Турции может уйти от полугода до нескольких лет, сообщает НТВ.
Никто не берется сказать, сколько времени уйдет на то, чтобы города вернулись к привычной жизни. Только на расчистку завалов и восстановление инфраструктуры может уйти от полугода до нескольких лет. В руинах лежат целые регионы. 200-тысячный город Нурдагы, оказавшийся в эпицентре землетрясения, разрушен настолько, что власти решили его не восстанавливать, а полностью снести и отстроить заново", - сообщается в репортаже телеканала.
Объем завалов, который предстоит расчистить в зоне землетрясения в Турции, может достигать 100 миллионов тонн, это может заполнить 660 стадионов", - передает "Aнадолу" со ссылкой на данные экспертов.
Между тем в Минздраве Сирии подсчитали число погибших и пострадавших после землетрясения, оно достигло 1414 человек. Такие цифры озвучил министр здравоохранения Сирии Хасан Мухаммед аль-Габаш, сообщают "Известия".
Окончательное число погибших при землетрясении - 1414 человек, пострадали 2357", - приводит его слова сирийский минздрав.
Отмечается, что данная статистика не содержит информации о территориях, неподконтрольных официальному Дамаску.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала выделить 84,5 млн долларов на оказание поддержки пострадавшим во время землетрясений в Турции и Сирии. Об этом организация сообщила в своем Twitter.
Дополнено, 18.02.2023, 16.16
В Турции спустя 12 суток после землетрясения под завалами нашли живых людей.
В провинции Хатай на юге Турции на 13-й день после разрушительного землетрясения из-под завалов спасены три человека, в том числе ребенок, сообщает агентство "Анадолу".
Мужчину, женщину и ребенка, чьи личности пока не установлены, спасли на 296-й час после подземных толчков в городе Антакья, где спасатели разбирали завалы одного из домов в квартале Генерала Шукрю Канатлы по улице Туркменбаши.
После оказания первой медицинской помощи людей отправили в больницу.
Дополнено 18.02.2023, 20.27
Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 642, сообщает РИА Новости.
Напомним, произошедшее 6 февраля в Турции и Сирии землетрясение унесло жизни более 46 тысяч человек. Оно оказалось сильнейшим за последние 80 лет.
В спасательных работах в Турции задействованы 100 казахстанских спасателей. Всего в разборе завалов в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.
Группы специалистов из 23 стран завершили свои миссии и вернулись на родину. Остальные продолжают работу в Турции", - рассказал Чавушоглу.
В Казахстане в период с 6 по 10 февраля было зафиксировано 6 землетрясений. Всего за 6 и 7 февраля в мире произошло 241 землетрясение. В одном из самых сейсмоопасных городов Казахстана - Алматы во второй половине текущего года проведут новый сейсмоаудит. Также в Казахстане появится Национальный центр сейсмологических наблюдений.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY ученые рассказали о сейсмической активности Алматинского региона. По данным института сейсмологии, за последние 5 лет на территории Казахстана зарегистрировано 66 сейсмических событий.
17.02.2023, 08:10 31791
На юго-востоке Турции произошло новое землетрясение
Обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля
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Анкара. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщили местные сейсмологи.
По данным управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, очаг находился в море на глубине девяти километров в пяти километрах от берега. Жители провинции ощутили толчки, обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений в начале февраля, сообщает РИА Новости.
В турецкой провинции Кахраманмараш 6 февраля произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года. По последним данным, погибли более 38 тысяч человек, пострадали более 108 тысяч, тысячи домов разрушены.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях Турции и соседних странах, из которых серьезно пострадала Сирия - там число погибших превысило 1,4 тысячи, почти 2,5 тысячи получили ранения и травмы.
15.02.2023, 17:00 42306
Президент Ирана Эбрахим Раиси совершает трехдневный визит в Китай
Главная цель - завершение работы над соглашением, стимулирующим китайские инвестиции в объеме до $400 млрд
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Пекин. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Ирана Эбрахим Раиси совершает трехдневный визит в Китай.
Во вторник, 14 февраля, стартовал трехдневный визит президента Ирана Эбрахима Раиси в Китай, сообщает rbc.ru.
Визит высшего уровня
Как утверждают иранские СМИ, это первый почти за 20 лет визит иранского лидера в КНР, которому присвоен наивысший протокольный статус государственного. Раиси прибыл по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, с их переговоров в Доме народных собраний в Пекине началась программа пребывания иранской делегации, в которую вошли глава иранского Центробанка Мохаммад-Реза Фарзин и шесть министров, в том числе министр нефти Джавад Оуджи. Приветственная церемония включала залп из 21 пушки.
За три дня Раиси и его команда встретятся не только с Си, но и с премьером Госсовета Китая Ли Кецяном и председателем парламента (Всекитайского собрания народных представителей) Ли Чжаньшу, членами правительства и представителями государственных корпораций.
Попытка представить нынешний визит как эпохальный - не более чем результат фокуса обозревателей, ведь предыдущий государственный визит президента Ирана в Китай состоялся в 2014 году, а ответный - в 2016 году, обращает внимание научный сотрудник института международных исследований МГИМО Адлан Маргоев. И предыдущий президент Ирана Хасан Роухани, и нынешний неоднократно встречались с китайским лидером в рамках рабочих визитов и на полях заседаний международных организаций. Предыдущая встреча Си и Раиси прошла летом прошлого года в Ташкенте во время саммита Шанхайской организации сотрудничества. "Иран планомерно наращивает объем своего взаимодействия с незападными странами в лице Китая и России, особенно при нынешней администрации, и первый госвизит в Пекин президента Раиси выглядит логичным воплощением иранской внешней политики", - прокомментировал РБК Маргоев.
Против запугивания и вмешательства
В публичной части переговоров Си Цзиньпин и Эбрахим Раиси подчеркнули близость двух стран по политическим вопросам. "Китай поддерживает Иран в защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности и национального достоинства, поддерживает Иран в противостоянии политике односторонних действий и запугивания, выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Ирана и подрыва безопасности и стабильности Ирана", - заявил Си, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Всего за три дня до начала визита, 11 февраля, Раиси объявил о победе над протестным движением: "Видите, что враги сделали за один год, какие заговоры они организовали? Но иранский народ распознал дьявольскую руку и <...> победил врага".
С сентября прошлого года по всему Ирану проходили беспрецедентные по массовости и охвату акции протеста, участники которых сначала требовали расширения свобод для женщин, а потом призывали покончить с Исламской Республикой как формой правления. Власти Ирана ответственность за протесты возложили на внешние силы, прежде всего на США, 18 человек были приговорены к смертной казни, а четверо казнены, подсчитало агентство AFP.
Отметили лидеры и близость подходов к ситуации на Ближнем Востоке, хотя в конце 2022 года позиция Китая вызвала негодование в Тегеране. Тогда Си во время визита в Саудовскую Аравию поддержал декларацию Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в которой содержался призыв к переговорам о принадлежности трех островов в заливе, которые Иран считает своей суверенной территорией, а ОАЭ своей. После этого посол Китая в Тегеране Чан Хуа был вызван в иранский МИД.
Объем экономического сотрудничества Китая с арабскими странами региона несравнимо больше, чем с Ираном, поэтому Си Цзиньпин подписал с их лидерами совместное заявление, но менять свою фактическую позицию в отношении Ирана Китай не собирается, с арабами китайцы зарабатывают, а с иранцами строят новый справедливый миропорядок, объясняет Маргоев.
Си Цзиньпин обещал, что Китай продолжит принимать конструктивное участие в переговорах о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий, будет поддерживать законные права и интересы Ирана и способствовать скорейшему урегулированию ядерной проблемы. Согласованный в 2015 году план позволил Ирану выйти из международной изоляции, но отказ занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа от выполнения соглашения и восстановление в 2018 году американских санкций спровоцировали экономический кризис в Иране. Пекин в одиночку не может перезапустить переговорный процесс, но его голос будет важен и в Совете управляющих МАГАТЭ, и на площадке Совета Безопасности ООН, где возможен новый виток кризиса вокруг иранской ядерной программы, говорит Адлан Маргоев.
Финализация секретного соглашения
Помимо политической поддержки Тегерану, находящемуся под санкциями, необходимо и развитие экономических связей с Китаем. Для Тегерана Пекин - главный торговый партнер и инвестор, на втором месте ОАЭ.
Заместитель главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди главной целью визита Раиси назвал финализацию операционного механизма соглашения о партнерстве, которое было подписано между Китаем и Ираном в 2021 году и рассчитано на 25 лет. В начале 2022 года глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что соглашение вступило в "фазу исполнения", но ни о каких крупных контрактах между странами с тех пор не сообщалось, а Иран остается под жесткими санкциями США.
Текст соглашения до сих пор не опубликован. В 2021 году газета The New York Times сообщила, что оно касается сотрудничества по многим вопросам, но одно из главных положений - масштабные закупки Пекином иранской нефти по сниженной цене в обмен на разносторонние инвестиции в иранскую экономику на общую сумму до $400 млрд. Оппозиционный иранским властям канал Iran International передал, что сохранение этого документа в тайне вызывает недовольство у части населения Исламской Республики, опасающегося распродажи страны.
На встрече с Раиси Си заявил, что стабильность на Ближнем Востоке крайне важна для глобального экономического развития и стабильности поставок энергоносителей. Китай - один из главных потребителей иранской нефти (США наложили на этот сектор санкции). В марте 2021 года The Wall Street Journal писала, что Пекин увеличивает закупки у Ирана, что ослабляет американский прессинг. По данным издания, в марте 2021 года Китай мог покупать до 918 тыс. барр. нефти в день. А в среднем за 2021-й в Китай могло поступать около 850 тыс. барр. в день с оценочной прибылью $20 млрд, подсчитала неправительственная оппозиционная организация United Against Nuclear Iran.
По официальным данным, объем нефтяной торговли между двумя странами значительно меньше. Согласно таможенным отчетам Китая, в 2022 году товарооборот между Ираном и КНР составил $15,7 млрд, что на $1,035 млрд больше, чем в 2021 году, сообщало иранское агентство IRNA. Объем ненефтяного экспорта Ирана в Китай снизился на 2% в 2022 году, до $6,355 млрд. По данным таможенной администрации Китая, в 2021 году объем ненефтяной торговли между Ираном и Китаем составил $14,8 млрд.
15.02.2023, 13:29 43816
Китай призвал США отменить санкции в отношении Сирии
Фото: МИД КНР
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Пекин. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США немедленно отменить все незаконные односторонние санкции в отношении Сирии и прекратить создавать гуманитарные катастрофы.
По сообщениям СМИ, Соединенные Штаты недавно объявили, что предоставят Сирии шестимесячное ослабление санкций, которое ограничится разрешением на проведение определенных транзакций для восстановительных работ после разрушительного землетрясения, произошедшего в Сирии и Турции неделю назад.
Правительство США должно немедленно отменить односторонние санкции в отношении Сирии, вместо того чтобы устраивать политическое шоу из их "временного ослабления", - заявил Ван Вэньбинь на ежедневном брифинге для журналистов в ответ на заданный ему вопрос.
Он отметил, что США непрерывно на протяжении многих лет осуществляют военное вмешательство на сирийскую территорию и вводят незаконные односторонние санкции против Сирии, что серьезно усугубляет кризис в экономике и ухудшает условия жизни людей в этой стране, значительно ослабляя ее способность справляться со стихийными бедствиями.
По словам официального представителя, в первые 72 часа после землетрясения односторонние санкции, введенные американской стороной, стали непосредственной помехой для проведения спасательных работ в Сирии, что только усугубило последствия катастрофы. Как говорят сирийцы, для Соединенных Штатов все определяется политикой, а не гуманизмом, отметил Ван Вэньбинь.
Мы призываем американскую сторону отложить в сторону геополитические расчеты, немедленно отменить все незаконные односторонние санкции в отношении Сирии и прекратить умышленно создавать гуманитарные катастрофы", - заключил дипломат.
14.02.2023, 19:45 47206
Жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО
Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее
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Пекин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители города Цицикар в северо-восточной провинции Хэйлунцзян заметили в небе пролетающую цепочку из светящихся шаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету "Хуаньцю шибао".
Утром 14 февраля житель города по фамилии Цзян сообщил корреспонденту портала "Цзиму Синьвэнь", что накануне он случайно заметил связку неких быстро летящих объектов. Очевидец рассказал, что шары, летящие спереди, загорались один за другим, а те, что были в конце, поочередно гасли.
Неизвестный объект, как уточнил Цзян, было видно всего несколько секунд, поэтому он не успел его сфотографировать.
При этом некоторым жителям провинции все же удалось заснять шар. По их словам, он не издает никаких звуков, летит очень высоко и излучает яркий свет.
Сотрудники Метеобюро Цицикара заявили, что пока не могут объяснить произошедшее. В свою очередь в канцелярии противовоздушной обороны города призвали не беспокоиться, отметив, что не получали никаких оповещений о проведении военных учений или тренировок.
13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
Напомним, ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Ранее американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
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