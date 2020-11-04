Число жертв землетрясения в Турции выросло до 105

Анкара. 3 ноября. Kazakhstan Today - Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 105 человек, передает Kazakhstan Today





По информации агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, число пострадавших достигло 1027. Отмечается, что среди пострадавших 883 человека выписаны из больницы, еще 144 продолжают лечение.

Также стало известно о спасении из-под завалов еще одного ребенка. Четырехлетнюю девочку вытащили спустя 91 час после землетрясения, ребенок госпитализирован, сообщает портал "Известия"

Напомним, 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции , эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисара провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

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