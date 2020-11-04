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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 105

03.11.2020 5779
Число жертв землетрясения в Турции выросло до 105
Анкара. 3 ноября. Kazakhstan Today - Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 105 человек, передает Kazakhstan Today

По информации агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, число пострадавших достигло 1027. Отмечается, что среди пострадавших 883 человека выписаны из больницы, еще 144 продолжают лечение.
 
Также стало известно о спасении из-под завалов еще одного ребенка. Четырехлетнюю девочку вытащили спустя 91 час после землетрясения, ребенок госпитализирован, сообщает портал "Известия".
 
Напомним, 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисара провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре. 
 

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