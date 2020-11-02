Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42

Аргументы и Факты

Нур-Султан. 1 ноября. Kazakhstan Today - Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 42, передает Kazakhstan Today.

Новые сведения сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики. К вечеру субботы, 31 октября, было известно о 39 погибших и 885 раненых.

Спасатели в Измире работают на завалах девяти разрушенных зданий", - добавили в агентстве.

30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.

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