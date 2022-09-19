В Кыргызстане заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном

БИШКЕК. 19 СЕНТЯБРЯ - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики заявило, что расценивает события, произошедшие 14-17 сентября 2022 года на своей суверенной территории, как заранее спланированный вооруженный акт агрессии Республики Таджикистан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным кыргызского МИД, на 18 сентября погибли 46 и пострадали 140 граждан Кыргызской Республики. Вынужденной эвакуации подвергнуто около 140 тысяч человек. Нанесен колоссальный материальный ущерб.

Считаем, что голословные обвинения таджикской стороны в совершении "акта вооруженной агрессии в отношении Республики Таджикистан" являются ничтожной попыткой перекинуть ответственность и вину на Кыргызскую Республику. Таджикская сторона развернула широкую дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию оборонительных действий Кыргызской Республики. Ответственно заявляем, что информация МИД и других компетентных органов Республики Таджикистан не соответствует действительности. У кыргызской стороны имеются все доказательства (фото- и видеоматериалы), где зафиксированы начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызской Республики. В случае необходимости кыргызская сторона готова предоставить эти доказательства", - говорится в заявлении , опубликованном на сайте МИД Кыргызстана.

Кыргызская сторона требует от таджикской стороны отказаться от бесперспективных планов посягательства на территорию Кыргызской Республики и от преследуемых целей эскалации ситуации в приграничье.

Заявляем решительный протест противоправным и деструктивным действиям Республики Таджикистан, которая, нарушив все ранее достигнутые договоренности, заблаговременно стянув войска к границе Кыргызстана, с использованием вооруженных сил и тяжелой военной техники беспричинно атаковала пограничные и гражданские объекты, населенные пункты по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Кыргызской Республики, включая обстрелы областного центра Баткенской области, г. Баткен, в глубине территории Кыргызской Республики (имеются зафиксированные видеоматериалы). Отмечаем, что, несмотря на неоднократные договоренности о прекращении огня, таджикская сторона продолжала свои провокационные обстрелы и осуществила захват отдельных населенных пунктов в Баткенской области Кыргызской Республики, таких как Достук, Аксай, Интернационал, Жаштык, Борбордук, Арка, Кулунду", - заявили в ведомстве.

МИД Кыргызской Республики подтверждает неизменную позицию о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров.

Напомним, масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.

Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.