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В Кыргызстане заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном

18.09.2022, 12:40 11866
В Кыргызстане заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном
Фото: asiaplustj.info
БИШКЕК. 18 СЕНТЯБРЯ - В Кыргызстане заявили о 36 погибших в боях в Баткенской области на границе с Таджикистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек, информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики. 
 
Напомним, масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.    

Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.    

На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-кыргызских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.
 

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Мощное землетрясение произошло на Тайване

19.09.2022, 14:09 921
Мощное землетрясение произошло на Тайване
Фото: кадр из видео
ТАЙБЭЙ. 19 СЕНТЯБРЯ - Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло вчера на Тайване, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Кадры рухнувших зданий и раскачивающегося на вокзале поезда опубликовали СМИ. 
 
По словам местных жителей, это самое крупное землетрясение за последнее время. 

 

Здания раскачивались, словно они игрушечные. Тем, кто не успел выбежать на улицу, приходилось спасаться под столами. Местные жители говорят, что такого землетрясения не было еще никогда", - сообщает ren.tv

 
Эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин. Очаг зафиксирован на глубине около 10 км.
 
По данным телеканала, на острове рухнул как минимум один дом и мост. Водители оказались в ловушке на устоявшей части. Также из-за землетрясения сошел с рельсов один из поездов. 
 
На видео, опубликованных в соцсетях, запечатлено, как в домах качаются люстры и вешалки.
 

О жертвах точной информации нет, спасатели еще разбирают завалы", - пишет сайт. 


 

МИД Кыргызстана заявил о спланированном акте агрессии Таджикистана

19.09.2022, 11:24 2156
БИШКЕК. 19 СЕНТЯБРЯ - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики заявило, что расценивает события, произошедшие 14-17 сентября 2022 года на своей суверенной территории, как заранее спланированный вооруженный акт агрессии Республики Таджикистан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным кыргызского МИД, на 18 сентября погибли 46 и пострадали 140 граждан Кыргызской Республики. Вынужденной эвакуации подвергнуто около 140 тысяч человек. Нанесен колоссальный материальный ущерб.
 

Считаем, что голословные обвинения таджикской стороны в совершении "акта вооруженной агрессии в отношении Республики Таджикистан" являются ничтожной попыткой перекинуть ответственность и вину на Кыргызскую Республику. Таджикская сторона развернула широкую дезинформационную кампанию, направленную на дискредитацию оборонительных действий Кыргызской Республики. Ответственно заявляем, что информация МИД и других компетентных органов Республики Таджикистан не соответствует действительности. У кыргызской стороны имеются все доказательства (фото- и видеоматериалы), где зафиксированы начало агрессии, а также все бесчинства и преступления, совершенные таджикскими военнослужащими на территории Кыргызской Республики. В случае необходимости кыргызская сторона готова предоставить эти доказательства", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Кыргызстана.

 
Кыргызская сторона требует от таджикской стороны отказаться от бесперспективных планов посягательства на территорию Кыргызской Республики и от преследуемых целей эскалации ситуации в приграничье.
 

Заявляем решительный протест противоправным и деструктивным действиям Республики Таджикистан, которая, нарушив все ранее достигнутые договоренности, заблаговременно стянув войска к границе Кыргызстана, с использованием вооруженных сил и тяжелой военной техники беспричинно атаковала пограничные и гражданские объекты, населенные пункты по всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы в Баткенском и Лейлекском районах Баткенской области Кыргызской Республики, включая обстрелы областного центра Баткенской области, г. Баткен, в глубине территории Кыргызской Республики (имеются зафиксированные видеоматериалы). Отмечаем, что, несмотря на неоднократные договоренности о прекращении огня, таджикская сторона продолжала свои провокационные обстрелы и осуществила захват отдельных населенных пунктов в Баткенской области Кыргызской Республики, таких как Достук, Аксай, Интернационал, Жаштык, Борбордук, Арка, Кулунду", - заявили в ведомстве. 

 
МИД Кыргызской Республики подтверждает неизменную позицию о необходимости разрешения спорных вопросов между двумя странами исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами за столом переговоров.
 
Напомним, масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.
 
Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. 
 
На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-кыргызских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего. 
 

На Тайване произошло мощное землетрясение

18.09.2022, 16:00 9911
На Тайване произошло мощное землетрясение
Фото: кадр из видео
ТАЙБЭЙ. 18 СЕНТЯБРЯ - На Тайване произошло мощное землетрясение магнитудой 7.2, есть угроза цунами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Геологической службы США, зафиксированы подземные толчки магнитудой 7.2. 
 

Китайские сейсмологи оценивают магнитуду в 6.9, эпицентр располагался в уезде Хуалянь на восточном побережье острова, очаг залегал на глубине десяти километров", - сообщает РИА Новости. 

 
Информации о возможных жертвах пока нет, но китайские СМИ пишут, что в городе Юйли обрушилось здание. Центральное телевидение Китая также опубликовало видео, на котором видно, как на одной из железнодорожных станций раскачивается поезд. 
 
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах Тайваня. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6.5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. 

 

В Кыргызстане заявили о 24 погибших в результате конфликта с Таджикистаном

17.09.2022, 11:27 19326
БИШКЕК. 17 СЕНТЯБРЯ - В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Кыргызстана, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения КР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек", - сообщило РИА Новости представитель пресс-службы МЗ КР.

 
По информации 24.kg, в результате вооруженного конфликта  по состоянию на 9.00 17 сентября число пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 103 человека, из них пятеро отправлены на амбулаторное лечение. 
 
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.
 
Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
 
На таможенном пункте пропуска "Равод" прошли переговоры таджикско-кыргызских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.
 

Лидеры Таджикистана и Кыргызстана договорились об отводе сил от границ между странами

16.09.2022, 17:50 25646
Лидеры Таджикистана и Кыргызстана договорились об отводе сил от границ между странами
Фото: president.kg
БИШКЕК. 16 СЕНТЯБРЯ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились об отводе сил от границ между странами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения", - сообщает пресс-служба президента Кыргызстана. 

 
Также стороны обсудили ситуацию на кыргызско-таджикском участке государственной границы. 
 

Достигнута договоренность об ускорении работы межправительственной комиссии Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы", - добавили в пресс-службе. 

 
Ранее сообщалось, что главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в 16.00. 
 

Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня

16.09.2022, 16:19 26846
Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня
Фото: asiaplustj.info
БИШКЕК. 16 СЕНТЯБРЯ - Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в 16.00. Об этом сообщил депутат жогорку кенеша Алишер Козуев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, парламентарии получили оперативную информацию о переговорах между председателями спецслужб двух стран - Камчыбеком Ташиевым и Саймумином Ятимовым, сообщает 24.kg.
 
Сейчас депутаты встречаются с представителями митингующих. По словам депутата, они требуют соответствующей реакции на происходящее на границе Кыргызстана с Таджикистаном.
 
Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. По данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны. Позже таджикская сторона обстреляла из минометов пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах. Пострадавших уже 42 человека. Перестрелки продолжаются третий день. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе свои дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов.
 
С обеда у здания жогорку кенеша в Бишкеке проходит митинг. Собравшиеся требуют реакции депутатов на ситуацию в Баткене. Спикер Талант Мамытов провел с ними встречу.
 
Также депутаты провели внеочередное заседание, по итогам которого решили создать два штаба - в городах Бишкеке и Оше. Они намерены собрать гуманитарную помощь жителям Баткена, а также оказать содействие в эвакуации мирных жителей сел, где проходят военные действия.
 
Как сообщает КирТаг, начиная с 8 сентября этого года таджикская сторона начала переброску своих спецподразделений в анклав Ворух, а также осуществляла подготовку огневых позиций вблизи условной линии госграницы. Далее 14 сентября в 08.00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в местности Булак-Баши, начав обстрел из огнестрельного оружия и минометов в 5 направлениях, включая населенный пункт Самаркендек. В результате пострадало 10 гражданских объектов и были ранены 3 местных жителя, один из которых - ребенок 11 лет. Сообщается, что со стороны Таджикистана в боестолкновениях также принимают участие люди в неизвестной форме одежды и без опознавательных знаков отличия о принадлежности к каким-либо вооруженным формированиям.
 

Число погибших с армянской стороны в результате боестолкновений на границе с Азербайджаном достигло 135

16.09.2022, 15:36 27361
БАКУ. 16 СЕНТЯБРЯ - Число погибших с армянской стороны в результате боестолкновений на границе с Азербайджаном достигло 135, сообщил премьер Армении Никол Пашинян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пашинян сообщил, что пока власти не считают необходимым вводить военное положение, но добровольцы могут внести свой вклад в защиту страны", - сообщает Sputnik Азербайджан

 
Минобороны Армении в ночь на вторник сообщало, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер Армении Никол Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных. 
 
В свою очередь Министерство обороны Азербайджана сообщило о диверсии со стороны вооруженных сил Армении и ответных действиях. Со стороны Азербайджана погиб 71 военнослужащий.
 
Вчера сообщалось, что Армения и Азербайджан договорились о перемирии.
 

Боестолкновения на кыргызско-таджикской границе: генсек ОДКБ заявил о необходимости переговоров

16.09.2022, 12:19 28911
БИШКЕК. 16 СЕНТЯБРЯ - Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, секретари совбезов Киргизии и Таджикистана в разговоре подтвердили необходимость переговоров, немедленного прекращения огня на границе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

16 сентября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провел телефонные переговоры с секретарем Совета безопасности Кыргызской Республики Маратом Иманкуловым и секретарем Совета безопасности Республики Таджикистан Насрулло Махмудзодой в связи с резким обострением ситуации на кыргызской-таджикской границе, которое произошло сегодня утром. В ходе переговоров стороны высказали необходимость о немедленном прекращения огня и проведении переговоров о складывающейся ситуации по линии компетентных органов для урегулирования конфликта исключительно мирным путем", - сообщает Telegram-канал ОДКБ.

 
Масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались в пятницу утром. По сообщению киргизского погранведомства, таджикская сторона атаковала позиции кыргызстанцев по всему периметру границы. 

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что военные пограничного отряда Киргизии в нарушение договоренности, используя тяжелые орудия, обстреляли таджикскую пограничную заставу "Душанбе".
 
К настоящему времени кыргызский Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) заявил, что на границе с Таджикистаном продолжаются интенсивные бои, таджикская сторона стягивает боевую технику, кыргызская сторона видит в этом угрозу захвата территории страны, сообщает РИА Новости.
 

Несмотря на усилия прекратить огонь, к сожалению, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела территории Кыргызстана, пытаясь захватить нашу территорию", - говорится в заявлении пресс-службы кыргызского ведомства.

 
Сообщается, что в настоящее время по всему периметру границы идут интенсивные боестолкновения. 
 

Погранслужба Госкомитета нацбезопасности продолжает отражать военную агрессию Таджикистана", - подчеркнули в сообщении.


Дополнено:

Госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что Киргизия не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации на границе. 



 

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