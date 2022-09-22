Минобороны Тайваня: Китай направил к острову 38 самолетов

ТАЙБЭЙ. 21 СЕНТЯБРЯ - Вооруженные силы Тайваня в среду зафиксировали деятельность 38 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недалеко от острова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 самолетов пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива, в том числе истребитель-бомбардировщик JH-7, разведывательный дрон BZK-005, три истребителя Су-30, шесть истребителей J-11, два J-16, беспилотник TB-001, противолодочный самолет Y-8, беспилотник CH-4, разведывательный самолет Y-8, сообщает РИА Новости.
Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ранее председатель КНР, председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна сосредоточиться на подготовке к участию в настоящих боевых действиях.