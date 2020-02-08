В Китае выросло число жертв коронавируса

Пекин. 7 февраля. Kazakhstan Today - Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 636, заражены 31 161 человек, выписаны 1540, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, передает Kazakhstan Today.

Днем ранее официально сообщалось о более чем 28 тысячах заболевших и 563 умерших, пишет РИА "Новости"

"По состоянию на полночь 6 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 31 161 подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 4821 человек находятся в тяжелом состоянии, 636 умерли, 1540 человека выписаны из больниц", - говорится в опубликованном сообщении.

За последние сутки выявлены 3143 новых случая заражения, из больниц за сутки выписали 387 человек. Отдельно в Гонконге выявлено 24 случая заражения (из них один человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (один из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 11 человек (один из них выздоровел).

Кроме того, зарегистрированы еще 26,4 тысячи случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще свыше 186 тысяч человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.





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