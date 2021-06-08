Погранслужба Кыргызстана сняла усиление на кыргызско-таджикской границе

БИШКЕК. 7 ИЮНЯ - Погранслужба ГКНБ Кыргызстана сняла усиление в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пограничники КР перешли на повседневный режим несения службы. Обстановка характеризуется как стабильная, сообщает 24.kg

Сообщается также, что таджикские военные убрали контейнер, установленный на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак.

Ранее стороны подписали и обнародовали протокол.

Напомним, таджикская сторона 4 июня в 03.00 начала устанавливать контейнер на неописанном участке границы в местности Унжу-Булак Чон-Алайского района, зайдя вглубь территории Кыргызстана до 1 тысячи метров. К 06.00 таджикистанцы отошли от установленного контейнера на 600 метров. В тот же день в Чон-Алае были эвакуированы жители пяти сел. Вчера все они вернулись домой.

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