В Большом театре во время спектакля рухнула декорация

Сейчас в Большом театре работают скорая помощь и полиция.

После происшествия закрыли занавес. Администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам. Зрителей попросили разойтись.

МОСКВА. 10 ОКТЯБРЯ - В Большом театре во время спектакля "Садко" рухнула декорация и насмерть придавила актера, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отравление алкоголем в Оренбургской области привело к смерти 29 человек

ОРЕНБУРГ. 10 ОКТЯБРЯ - Число умерших в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29, передает KAZAKHSTAN TODAY. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко. На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области. Ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении. Кроме того, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, фигурантами уголовного дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье стали уже девять человек, они все задержаны, четырех из них заключили под стражу. 7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья. Всего, по последним данным, отравились 54 человека. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в городе Орске. Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы. Возбуждено уголовное дело по статьям "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц", "Производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере". Дело о смертельном отравлении людей алкоголем в Оренбургской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.

Ливан остался без электроснабжения из-за остановки работы двух ТЭС

БЕЙРУТ. 10 октября - В Ливане 9 октября произошли масштабные отключения электроснабжения из-за остановки двух крупнейших тепловых электростанций, передает KAZAKHSTAN TODAY. Как пишут местные СМИ, из-за нехватки топлива были остановлены ТЭС Дейр-Аммаре на севере и ТЭС в Захрани на юге страны. Обе ТЭС работают на мазуте, который поставляется из ОАЭ, но поставки топлива были прерваны. Правительство Ливана уже выделило средства на экстренную закупку топлива. Однако перебои с электроснабжением могут продлиться две недели. Позднее стало известно, что частичное снабжение электроэнергией может возобновить Государственная электрическая компании в понедельник, 11 октября. Об этом сообщил ТАСС источник в Министерстве энергетики и водных ресурсов страны. По его словам, два танкера с топливом, которые 9 октября подошли к побережью Ливана, станут на разгрузку в Эз-Зуке на севере и Джие на юге страны. За счет этого топлива… мы (власти Ливана) рассчитываем с понедельника (11 октября) наладить выработку электроэнергии до 500 мВТ", - сказал источник. Проблемы с поставками мазута в Ливан наблюдались и летом 2021 года. Электроснабжение жилого фонда от государственной энергокомпании иногда ограничивалось до двух-четырех часов в день, в остальное время электроснабжение осуществлялось электрогенераторами, которыми владеют частные фирмы. В Ливане сокращаются валютные резервы, и Центробанку страны пришлось отменить государственные субсидии на закупку ГСМ.

В США гражданина Кыргызстана застрелили полицейские