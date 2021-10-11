В Большом театре во время спектакля рухнула декорация

ОРЕНБУРГ. 10 ОКТЯБРЯ - Число умерших в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.
На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области. Ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе, фигурантами уголовного дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье стали уже девять человек, они все задержаны, четырех из них заключили под стражу.
7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья.
Всего, по последним данным, отравились 54 человека. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в городе Орске.
Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц", "Производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере".
Дело о смертельном отравлении людей алкоголем в Оренбургской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.
БЕЙРУТ. 10 октября - В Ливане 9 октября произошли масштабные отключения электроснабжения из-за остановки двух крупнейших тепловых электростанций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как пишут местные СМИ, из-за нехватки топлива были остановлены ТЭС Дейр-Аммаре на севере и ТЭС в Захрани на юге страны. Обе ТЭС работают на мазуте, который поставляется из ОАЭ, но поставки топлива были прерваны.
Правительство Ливана уже выделило средства на экстренную закупку топлива. Однако перебои с электроснабжением могут продлиться две недели.
Позднее стало известно, что частичное снабжение электроэнергией может возобновить Государственная электрическая компании в понедельник, 11 октября. Об этом сообщил ТАСС
источник в Министерстве энергетики и водных ресурсов страны.
По его словам, два танкера с топливом, которые 9 октября подошли к побережью Ливана, станут на разгрузку в Эз-Зуке на севере и Джие на юге страны.
За счет этого топлива… мы (власти Ливана) рассчитываем с понедельника (11 октября) наладить выработку электроэнергии до 500 мВТ", - сказал источник.
Проблемы с поставками мазута в Ливан наблюдались и летом 2021 года. Электроснабжение жилого фонда от государственной энергокомпании иногда ограничивалось до двух-четырех часов в день, в остальное время электроснабжение осуществлялось электрогенераторами, которыми владеют частные фирмы.
В Ливане сокращаются валютные резервы, и Центробанку страны пришлось отменить государственные субсидии на закупку ГСМ.
БИШКЕК. 9 ОКТЯБЯРЯ - Полицейские американского штата Пенсильвания застрелили кыргызстанца, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно данным посольства Кыргызской Республики в США, поступила информация о смерти гражданина Кыргызстана 1993 года рождения, сообщает пресс-служба МИД КР.
По предварительной информации, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, нанесенные полицейскими штата Пенсильвания 5 октября текущего года.
Как отмечает пресс-служба МИД КР, посольством в оперативном порядке направлен запрос в государственный департамент и Министерство внутренней безопасности США для выяснения всех обстоятельств дела. В настоящее время ожидается ответ.
Родственники погибшего планируют отправить тело в Кыргызстан по мере завершения подготовки необходимой документации. Посольство, в свою очередь, находится на постоянной связи с родным братом погибшего, а также оказывает необходимую помощь в оформлении соответствующих документов в рамках своей компетенции, отметили в пресс-службе.
В то же время, как уточняет АКИpress
, согласно американским СМИ, инцидент произошел примерно в половине пятого утра 5 октября, жители поселка Грин Тауншип округа Клинтон услышали громкие звуки, а затем серию выстрелов. Один из сельчан подумал, что произошло ДТП, но, выйдя на улицу, он увидел несколько полицейских машин и силовиков.
Как выяснилось позже, гражданин Кыргызстана подозревался в ограблении в Клинтоне и полиция штата Ламар выслеживала его вплоть до места происшествия. Кыргызстанец не вышел к правоохранительным органам, а "забаррикадировался" в грузовике, игнорируя требования полиции. В результате полицейские открыли огонь. Подозреваемый попытался скрыться, однако его грузовая машина протаранила три патрульные машины и задела припаркованный грузовик, отчего несколько полицейских получили легкие травмы, сообщает АКИpress.
В свою очередь, очевидцы инцидента сообщили, что мужчина работал в трак-компании штата Пенсильвания, после увольнения ему не заплатили 3 тыс. долларов, информирует 24.kg
.
На эмоциях он угнал грузовик. Сотрудники фирмы сообщили в полицию, что кыргызстанец напал и угнал машину. Грузовик нашли на одной из парковок. Водитель наехал на авто полицейских, затем началась стрельба. Кыргызстанец погиб", - рассказали очевидцы.