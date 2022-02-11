У нас были сведения о подготовке беспорядков в Казахстане - глава службы внешней разведки РФ

МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Служба внешней разведки России имела сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года, заявил ее директор Сергей Нарышкин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Конечно, были", - сказал Сергей Нарышкин в интервью газете "МК", отвечая на вопрос были ли у разведки сведения о подготовке известных событий в Казахстане в начале января.
По словам главы служба внешней разведки России, тогда в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд ИГИЛ и других террористических группировок. Спецслужбы этих государств и России знали, "под чьим патронажем проходило такое перемещение".
Обеспокоенность по этому поводу выражали все государства региона. Мы делились такой информацией с коллегами из Казахстана, других государств, входящих в ОДКБ", - добавил Нарышкин.
Он также отметил, что события в Казахстане наглядно показали, как деструктивные политические силы могут очень оперативно и спланировано использовать мирные поначалу протестные акции с экономическими лозунгами для попыток совершить разного рода "цветные революции".
Эти силы не побрезгуют воспользоваться и боевиками всех мастей", - сказал СВР РФ.
По словам Сергея Нарышкина, действия государств, входящих в ОДКБ, впервые показали, как при наличии твердой коллективной воли политических лидеров, принятии оперативных и ответственных решений возможны эффективные локализация и ликвидация очагов беспорядков, террористических атак.
Угрозы со стороны экстремистских и террористических групп и организаций не исчезли, боевики и их главари имеют богатый опыт, продолжают снабжаться финансами и оружием", - добавил директор службы внешней разведки.
Ранее Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. В свою очередь Токаев отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане.
Хроника развязанной против Казахстана террористической войны.