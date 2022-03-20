Жительница Мариуполя: неонацисты расстреливали желавших эвакуироваться из города

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МАРИУПОЛЬ. 19 МАРТА - Жительница Мариуполя рассказала, что желавших эвакуироваться расстреливали, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Боевики украинского неонацистского батальона "Азов" вынуждают мариупольцев пить воду из луж и готовить еду на костре. Об этом "Известиям" рассказала жительница города Галина Сургуч.
Город обстреливают, людей убивают. Люди живут как в блокадном Ленинграде, ничего нет. Абсолютно ничего. Люди с маленькими детьми, беременные... Воду пьем из луж, готовим на кострах постоянно. По украинскому радио постоянно обещают гумконвой, люди ждут, но ничего нет. На украинском радио говорят, что это Россия не пускает гумконвой. Есть такие люди, которые верят в это", - сообщила она.
По словам Галины, неонацисты собирают людей в группы и обещают их вывезти по гумкоридорам, однако вместо этого убивают этих людей.
Это все делает "Азов", больше некому. Они, это только они со своими повязками. Даже разбили мой дом на окраине Мариуполя, мы жили там и надеялись, что все это прекратится", - сказала мариупольчанка.
Как отметила Галина, для нацистов территория рядом с домами мирных жителей является полигоном.
Напомним, по информации посольства РК на Украине, общее количество граждан РК, находящихся в Мариуполе, все еще составляет 18 человек. Ввиду отключения электроэнергии и телефонной связи поддерживать контакты с ними не представляется возможным.
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