Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию

ПЕКИН. 24 ИЮНЯ - Участники четырнадцатого саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, в которой зафиксировали ключевые договоренности, достигнутые в ходе обсуждений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В документе зафиксировано намерение создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, способствовать участию развивающихся стран в мировых процессах, поддерживать реализацию повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других сферах.

Кроме того, страны-участницы выступили за укрепление потенциала для реагирования на терроризм, отмывание денег и фейки, провозгласили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и сохранение ведущей роли G20 в глобальном экономическом управлении, информирует РИА Новости.

Также лидеры государств выразили готовность активизировать дискуссии о реформе СБ ООН, обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане и иранский ядерный вопрос.

Страны БРИКС выступили за проведение давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики.

Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, воплощением которой является Всемирная торговая организация (ВТО). Мы будем конструктивно работать в целях проведения давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие, сохраняет центральную роль ВТО в области установления глобальных торговых правил и управления, поддержки инклюзивного развития и поощрения прав и интересов всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны", - говорится в декларации.

Мы подчеркиваем приоритетную задачу и настоятельную необходимость начала процесса отбора членов Апелляционного органа для восстановления двухуровневого многостороннего механизма урегулирования споров. Мы согласны с тем, что кризис Апелляционного органа должен быть незамедлительно разрешен вне зависимости от других вопросов. Мы одобряем Совместное заявление БРИКС по укреплению многосторонней торговой системы и реформированию ВТО", - говорится в декларации.

Страны БРИКС отметили успешное завершение 12-й Министерской конференции ВТО, "которое свидетельствует о ценности многосторонности", информирует РИА Новости.

Мы призываем членов ВТО сохранить набранную динамику взаимодействия и достичь дальнейших значимых результатов к 13-й Министерской конференции ВТО", - сообщается в декларации.

Мы призываем всех членов ВТО избегать односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО", - добавляется в декларации.

Полный текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.



