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Лидеры БРИКС приняли итоговую декларацию

24.06.2022, 08:40 13811
ПЕКИН. 24 ИЮНЯ - Участники четырнадцатого саммита БРИКС приняли итоговую декларацию, в которой зафиксировали ключевые договоренности, достигнутые в ходе обсуждений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В документе зафиксировано намерение создавать условия для справедливой конкуренции в международном торгово-экономическом сотрудничестве, способствовать участию развивающихся стран в мировых процессах, поддерживать реализацию повестки в области устойчивого развития до 2030 года в экономике и других сферах.
 
Кроме того, страны-участницы выступили за укрепление потенциала для реагирования на терроризм, отмывание денег и фейки, провозгласили приверженность миру, свободному от ядерного оружия, и сохранение ведущей роли G20 в глобальном экономическом управлении, информирует РИА Новости.
 
Также лидеры государств выразили готовность активизировать дискуссии о реформе СБ ООН, обсудили ситуацию на Украине, в Афганистане и иранский ядерный вопрос.
 
Страны БРИКС выступили за проведение давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики.
 

Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, недискриминационной и основанной на правилах многосторонней торговой системы, воплощением которой является Всемирная торговая организация (ВТО). Мы будем конструктивно работать в целях проведения давно назревшей реформы ВТО для построения открытой мировой экономики, которая поддерживает торговлю и развитие, сохраняет центральную роль ВТО в области установления глобальных торговых правил и управления, поддержки инклюзивного развития и поощрения прав и интересов всех членов, включая развивающиеся и наименее развитые страны", - говорится в декларации.

 

Мы подчеркиваем приоритетную задачу и настоятельную необходимость начала процесса отбора членов Апелляционного органа для восстановления двухуровневого многостороннего механизма урегулирования споров. Мы согласны с тем, что кризис Апелляционного органа должен быть незамедлительно разрешен вне зависимости от других вопросов. Мы одобряем Совместное заявление БРИКС по укреплению многосторонней торговой системы и реформированию ВТО", - говорится в декларации.

 
Страны БРИКС отметили успешное завершение 12-й Министерской конференции ВТО, "которое свидетельствует о ценности многосторонности", информирует РИА Новости.
 

Мы призываем членов ВТО сохранить набранную динамику взаимодействия и достичь дальнейших значимых результатов к 13-й Министерской конференции ВТО", - сообщается в декларации.

 

Мы призываем всех членов ВТО избегать односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО", - добавляется в декларации.

 
Полный текст Пекинской декларации XIV саммита БРИКС опубликован на сайте Кремля.

Деловой форум БРИКС 2022 года открылся 22 июня в Пекине в "гибридном" формате. Сегодня, 24 июня, на диалоге высокого уровня по глобальному развитию в формате БРИКС+ по приглашению председателя КНР Си Цзиньпиня выступит в режиме видео-конференц-связи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
 

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Аргентина заявила о желании стать полноправным членом БРИКС

24.06.2022, 21:32 5126
БУЭНОС-АЙРЕС. 24 ИЮНЯ - Аргентина желает стать полноправным членом группы БРИКС, в которую в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Такое заявление сделал президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече БРИКС+, сообщает RT.
 

Мы хотим быть полноправными членами этой группы стран, которые уже представляют 42% населения планеты и 24% мирового валового продукта. Мы надежные и ответственные поставщики продуктов питания, добившиеся признания в сфере биотехнологий и прикладных технологий в логистике. Это значит, что мы способны не только производить и экспортировать продукты питания, мы также можем поставлять услуги и обучать специалистов", - сказал аргентинский президент.

 

Генпрокурор РФ: украинские организации насаждают русофобию в Казахстане

24.06.2022, 19:23 6491
МОСКВА. 24 ИЮНЯ - Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что украинские неправительственные организации разворачивают русофобскую деятельность в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Неприятно об этом говорить, но меня регулярно информируют о том, что при поддержке украинских неправительственных организаций и в Казахстане разворачивается активная русофобская деятельность", - сказал Краснов на встрече с генпрокурором Казахстана Бериком Асыловым в Минске, сообщает РИА Новости.

 
По его словам, в таких условиях важно совместно противодействовать подобным вызовам, выступить единым фронтом для воспрепятствования возрождению нацизма, а также любым проявлениям экстремистского толка.
 

Я очень рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе, а наши эксперты уже в июле прибудут в Нур-Султан для обмена опытом противодействия экстремизму и терроризму", - добавил Краснов.

 
Кроме того, по итогам встречи было подписано соглашение между двумя генпрокуратурами о сотрудничестве на территории комплекса "Байконур". Документ предусматривает обмен информацией на основании запросов о правоохранительном содействии между сторонами, проведение консультаций и иных мероприятий, обмен опытом и другие формы взаимодействия для решения задач на территории комплекса.
 

Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось

24.06.2022, 18:39 7271
Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 24 ИЮНЯ - Вирус оспы обезьян, вероятно, мутирует быстрее, чем ожидалось ранее, при передаче от человека к человеку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вспышка вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вируса… Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года", - цитирует газета Financial Times одного из участников исследования из португальского Национального института здоровья.

 
Несмотря на то что вирусы такого типа зачастую являются достаточно стабильными, группа ученых выявила около 50 мутаций.
 
В четверг началось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с оспой обезьян, участники которого оценят опасность вспышки этой инфекции.
 
По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлены более 3,2 тысячи случаев заражения оспой обезьян среди людей.
 
Ранее Всемирная сеть здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения и сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией. 
 
Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК c 8 июня ввел временные ограничения на ввоз и транзит всех видов грызунов (живых и мертвых в корм животным) и приматов в связи с выявлением случаев заболевания человека оспой обезьян в целях предосторожности и недопущения заноса и распространения инфекции на территории республики. 
 
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.
 
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

Прошла церемония награждения участников семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022"

24.06.2022, 16:51 8226
ПЕКИН. 24 ИЮНЯ - Сегодня, 24 июня, состоялась церемония награждения участников онлайн-семинара "Новые медиа: Китай - ШОС 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После завершения первых двух частей мероприятия - тематических лекций, практических занятий, в режиме онлайн прошла церемония награждения участников семинара. 
 
На церемонию были приглашены руководители ШОС, представители экспертов-наставников учебного лагеря и многие другие. 
 
Также на мероприятия был опубликован список выдающихся участников онлайн-семинара, и всем участникам были вручены памятные сертификаты. 
 
Кроме того, в ходе церемонии были показаны короткие ролики участников семинара, на которых они делились впечатлениями о семинаре.
 

Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией

24.06.2022, 10:36 12051
Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Всемирная сеть здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Всемирная сеть здравоохранения сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией.
 
В ВСЗ подчеркнули, что для снижения негативных последствий вспышка заболевания должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается.
 
Представители сети уточнили, что на данный момент случаи заражения выявлены в 58 странах, их общее число превысило 3417, а темпы распространения инфекции увеличиваются каждую неделю, информирует Lenta.ru.

Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК c 8 июня ввел временные ограничения на ввоз и транзит всех видов грызунов (живых и мертвых в корм животным) и приматов в связи с выявлением случаев заболевания человека оспой обезьян в целях предосторожности и недопущения заноса и распространения инфекции на территории республики.

Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.

Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

Число погибших в крушении самолета в Рязани выросло до четырех

24.06.2022, 10:23 12756
РЯЗАНЬ. 24 ИЮНЯ - Число погибших при крушении самолета Ил-76 в Рязани выросло, по предварительным данным, до четырех, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
 

Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре человека погибли, пять госпитализированы", - сообщили ТАСС в экстренных службах.

 
Самолет совершал полет по маршруту Белгород - Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.
 
Как сообщили в пятницу в Минобороны РФ, военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. 
 
По данным Минобороны, в ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипаж принял решение садиться на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился. Пострадавших членов экипажа доставили в больницы.

Ранее сообщалось о двух погибших.
 

При крушении самолета под Рязанью погибли два человека

24.06.2022, 08:29 14366
При крушении самолета под Рязанью погибли два человека
Фото: Кадр с видео
РЯЗАНЬ. 24 ИЮНЯ - В результате крушения грузового самолета Ил-76 в Рязани погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 03.18 по московскому времени 24 июня в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о падении самолета в городе Рязани. В результате падения самолета разрушений нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Рязанской области.


 
После падения самолета произошел пожар. По информации ТАСС, упал транспортный самолет Ил-76. Возгорание уже потушили. 
 
На борту судна находились 10 граждан. Пять человек пострадали, трое госпитализированы, уточнил источник.
 

Тела двух погибших извлекли из горящего борта", - сказал собеседник агентства.

 

Путин заявил о востребованности БРИКС для выстраивания многополярного мира

23.06.2022, 18:51 17371
МОСКВА. 23 ИЮНЯ - Президент РФ Владимир Путин в ходе XIV саммита БРИКС заявил, что роль БРИКС сейчас востребована для выстраивания многополярного мира, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Убеждены: сейчас как никогда востребовано лидерство стран БРИКС в выработке объединяющего, позитивного курса на формирование по-настоящему многополярной системы межгосударственных отношений, основанной на общепризнанных нормах международного права и ключевых принципах Устава ООН", - цитируют российского лидера "Известия".

 
Владимир Путин также подчеркнул, что транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации.
 

Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций", - сказал Путин.

 
Напомним, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также выступил с программной речью на церемонии открытия Делового форума БРИКС. 
 
Генеральный консул КНР в Алматы госпожа Цзян Вэй, отвечая на вопрос Kazakhstan Today, прокомментировала приглашение Китая как страны-председателя для участия во встрече президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и заявление постоянного представителя Китая при ООН Чжан Цзюнь, в котором он сообщил, что приветствует присоединение Казахстана и других стран к диалогу БРИКС+. 
 

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