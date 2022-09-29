Жители четырех регионов поддержали присоединение к России

МОСКВА. 28 СЕНТЯБРЯ - Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей проголосовали за вхождение в состав России, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ДНР такой шаг поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Запорожской области - 93,11%, в Херсонской - 87,05%, информирует РИА Новости.

Данные обнародованы после обработки ста процентов бюллетеней. Грубых нарушений и каких-либо замечаний во время референдумов не зафиксировано.

Общая явка на референдуме в ДНР составила 97,51%, в ЛНР - 92,6%, в Запорожской области - 85,4%, в Херсонской - 76,86%.

С предложением в срочном порядке провести референдумы к властям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей обратилась общественность. Как заявили представители регионов, это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость, сообщает издание.

Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.



