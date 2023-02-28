В Турции произошло новое землетрясение   

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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 21 февраля этого года в 19.00 по времени Варшавы запрещено движение грузовиков на пограничном переходе Польша - Беларусь "Кукурики-Козловичи". Указанный запрет не затрагивает транспортные средства, зарегистрированные в Республике Польша и странах - членах Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и Швейцарской Конфедерации, - С 21 февраля этого года в 19.00 по времени Варшавы запрещено движение грузовиков на пограничном переходе Польша - Беларусь "Кукурики-Козловичи". Указанный запрет не затрагивает транспортные средства, зарегистрированные в Республике Польша и странах - членах Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и Швейцарской Конфедерации, сообщает НПП "Атамекен".





Транспортные средства, зарегистрированные в других странах или регионах, не могут пересекать данный переход.





По словам директора департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Мурата Амрина, переход «Кукурики-Козловичи» был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода «Бобровники-Берестовица».





Под новые ограничения попали и казахстанские перевозчики, которые везут экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий. А это миллионные убытки. По состоянию на 23 февраля на территории Польши находятся более 150 казахстанских автотранспортных средств, еще более ста - следуют в направлении Европейского союза. Логистика нарушена, происходит удорожание себестоимости перевозок", - рассказал Амрин.





Он также отметил, что имеется четкая координация в Польше посредством посольства РК и МИИР РК. Со стороны посольства Казахстана в адрес государственных органов Польши уже направлены ноты о необходимости снятия ограничений для отечественных перевозчиков.





Единственный сухопутный путь, соединяющий Европейский союз и страны ЕАЭС - это маршрут через пограничные переходы Литва - Беларусь, Латвия - Беларусь и Латвия - Россия. Также имеется альтернативный маршрут через Каспийское море, однако данный маршрут увеличивает расстояние до европейских стран в 1,5 раза и стоимость перевозки в 2-3 раза ввиду вынужденного использования нескольких видов транспорта (авто-море) и влияния климатических и географических условий на маршруте (сезоны штормов, высокогорье и т.д.).





В настоящий момент Мининдустрии РК совместно с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и бизнес-сообществом проводятся переговоры с литовской стороной об обеспечении для казахстанских перевозчиков беспрепятственного проезда через Литовскую Республику, чтобы казахстанские машины могли беспрепятственно выехать с территории ЕС в направлении Республики Беларусь и Российской Федерации. Также формируется список скопившихся авто с целью передачи данных литовской стороне.