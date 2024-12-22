Бразилия выбрала хлопковое дерево логотипом БРИКС

Фото: Secretaria de Comunicacao Social

Рассказать друзьям

Бразилиа. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Власти Бразилии представили логотип, который будет использоваться в рамках председательства страны в БРИКС, им станет хлопковое дерево сумаума, растущее в тропических лесах Амазонии.





Используя в качестве вдохновения цвета, основанные на цветах флагов и палитре гигантских тропических лесов Амазонки, президент Бразилии представляет логотип для председательства БРИКС 2025", - цитирует РИА Новости заявление, опубликованное на сайте правительства страны.





В заявлении описываются характеристики хлопкового дерева, которое в природе может достигать высоты 60 метров и ширины до двух метров. Отмечается, что логотип призван иллюстрировать "грандиозность дипломатии" и передать дипломатическое, социально-экономическое и политическое величие БРИКС.





Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью газете Estado de Minas заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20. Он также напомнил, что с 1 января 2025 года страна председательствует в БРИКС.