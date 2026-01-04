03.01.2026, 15:08 11486
Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы
Мадуро вменяют несколько преступлений, заявила генпрокурор США
Вашингтон. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны. Каракас пока эту информацию не комментировал, сообщает РБК.
Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - написал Трамп.
Сенатор Майк Ли сообщил, что поговорил по телефону с госсекретарем Марко Рубио и рассказал, что Мадуро был задержан американскими военнослужащими для суда по уголовным обвинениям в США.
Дополнено 03.01.2026, 17.40
Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что скоро супруги предстанут перед судом. Президенту Венесуэлы вменяют несколько преступлений, в том числе "наркотерроризме" и "сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия", пишет РИА Новости.
Как сообщалось ранее, рано утром, 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. В стране было введено чрезвычайное положение. Власти республики заявили о военной агрессии со стороны США, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны.
03.01.2026, 19:33 6976
СМИ:Мадуро захватили бойцы элитного подразделения ВС США "Дельта"
Сообщается, что Дональд Трамп санкционировал захват Мадуро за несколько дней до ударов по Венесуэле
Каракас. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуры и его супруги провело элитное подразделение вооруженных сил США "Дельта".
Бойцы элитного подразделения вооруженных сил США "Дельта" взяли в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе операции ночью в субботу, сообщает ТАСС.
РБК со ссылкой на телеканал АВС News сообщает, что президент США Дональд Трамп санкционировал захват Мадуро за несколько дней до ударов по Венесуэле. Войска были готовы провести операцию в 25 декабря в день католического Рождества, однако она была отложена из-за авиаударов американских военных по объектам "Исламского государства" в Нигерии. Последующие попытки также откладывались, в том числе в связи с погодными условиями. Бывший сотрудник ЦРУ и высокопоставленный чиновник Пентагона Мик Малрой, добавил, что операция была "невероятно опасной" и потребовала точных разведданных, тщательного планирования и скоординированных действий бойцов "Дельты" при поддержке авиации.
Как сообщалось ранее, рано утром, 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. В стране было введено чрезвычайное положение. Власти республики заявили о военной агрессии со стороны США, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны. Позже стало известно о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуры и его жены. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что скоро супруги предстанут перед судом. Президенту Венесуэлы вменяют несколько преступлений, в том числе "наркотерроризме" и "сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия". После вывоза Мадуры власть в стране перешла, согласно Конституции, вице-президенту Делси Родригес.
03.01.2026, 19:32 8146
После захвата Мадуро власть в Венесуэле перешла вице-президенту
В настоящее время вице-президентом страны является Делси Родригес
Каракас. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуры спецподразделениями армии США власть в стране в соответствии с Конституцией переходит вице-президенту. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси после разговора министра Максима Рыженкова с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.
Глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы проинформировал белорусскую сторону о военных ударах США по целому ряду военных и гражданских объектов в Венесуэле, а также о текущем положении в стране. В настоящее время в соответствии с Конституцией Венесуэлы руководство государством будет осуществляться вице-президентом Делси Родригес", - сказано в сообщении МИД Беларуси.
Как сообщалось ранее, рано утром, 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. В стране было введено чрезвычайное положение. Власти республики заявили о военной агрессии со стороны США, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны. Позже стало известно о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуры и его жены. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что скоро супруги предстанут перед судом. Президенту Венесуэлы вменяют несколько преступлений, в том числе "наркотерроризме" и "сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия".
03.01.2026, 14:30 12476
Власти Венесуэлы заявили о военной агрессии со стороны США
Фото: Depositphotos
Каракас. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Венесуэлы заявило, что республика подверглась военной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны.
Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о крайне серьезной военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракаса, столицы Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра", - сказано в официальном заявлении МИД республики.
Сообщается, что цель атаки заключается в захвате стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности нефти и полезных ископаемых, с целью силового ущемления политической независимости страны.
Президент Николас Мадуро распорядился о немедленном развертывании командования по комплексной обороне нации и органов управления по комплексной обороне во всех штатах и муниципалитетах страны. В строгом соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций Венесуэла оставляет за собой право на законную оборону для защиты своего народа, своей территории и своей независимости", - заявляют власти страны.
Ранее сообщалось, что 3 января рано утром в столице Венесуэлы Каракасе прогремел ряд взрывов. Территория около военной базы в южной части города обесточена. В стране было введено чрезвычайное положение.
03.01.2026, 11:57 15216
Взрывы прогремели в столице Венесуэлы Дополнено
Фото: AP Photo / Matias Delacroix
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Два громких взрыва слышны в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает издание "Синьхуа".
Рано утром в субботу в Каракасе были слышны мощные взрывы.
Над городом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части города обесточена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
В последние месяцы Соединенные Штаты сохраняли значительное военное присутствие в Карибском бассейне, в основном у берегов Венесуэлы, якобы для "борьбы с незаконным оборотом наркотиков". Венесуэла осудила это как плохо завуалированную попытку свергнуть свое правительство. Вооруженные силы США потопили около 30 "судов, перевозивших наркотики" в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, в результате чего погибло более 100 человек", - говорится в материале "Синьхуа".
Дополнено 03.01.2026, 13.15
СМИ сообщают о продолжающихся взрывах в Каракасе, слышно, как пролетают самолеты.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране.
28.12.2025, 20:10 47861
В Саранске запустили первое в России городское такси
Цены на поездки фиксированные - вне зависимости от погоды, времени суток, спроса и других факторов
Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Саранске запустили первое в России городское семейное такси, сообщает "Российская газета".
Цены на поездки здесь всегда будут фиксированными - вне зависимости от погоды, времени суток, спроса и других факторов", - говорится в сообщении.
Кроме того, каждая машина оснащена детскими креслами, а для перевозки многодетных семей закуплены семиместные авто.
Вызвать такси можно будет и в условиях ограниченного интернета - пассажир получит автоматизированный звонок. Оплата - через платежный терминал либо автоматически в приложении", - отмечает газета.
27.12.2025, 18:05 56791
Китай ввел санкции против США из-за продажи оружия Тайваню
Под санкции попали 20 военно-промышленных компаний и 10 топ-менеджеров
Пекин. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китай ввел ответные ограничительные меры в отношении 20 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню, сообщает РИА Новости.
Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона ранее сообщило, что общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов. В частности, речь идет о системах Javelin, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасных частях для вертолетов AH-1W SuperCobra, РСЗО HIMARS, самоходных артиллерийских установках M107A7, противотанковых ракетных комплексах TOW.
США недавно объявили о масштабной продаже оружия Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР", - говорится в заявлении МИД КНР.
Отмечается, что Китай в соответствии с законом КНР о противодействии иностранным санкциям "принял решение ввести ответные меры против следующих предприятий и их руководителей, связанных с американской военной промышленностью".
В список попали Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, Inc., Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Inc., Red Cat Holdings, Inc., Teal Drones, Inc., ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Inc., Dedrone Holdings Inc., Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Inc., Rhombus Power Inc., Lazarus Enterprises Inc.
Все движимое и недвижимое имущество, а также другие активы указанных в списке 20 компаний, находящиеся на территории КНР, замораживаются, а организациям и частным лицам в Китае запрещено участвовать в связанных с ними сделках или вести с ними сотрудничество", - уточняется в заявлении.
Вместе с тем ограничения вводятся в отношении 10 высших должностных лиц в некоторых из указанных компаний, их имущество и активы в Китае заморожены, им также запрещен въезд в КНР, включая Гонконг и Макао. Меры вступили в силу 26 декабря.
19.12.2025, 14:45 138446
В США приостановили выдачу грин-карт некоторым иностранцам
Фото: depositphotos.com
Вашингтон. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приостановила выдачу грин-карт ряду категорий просителей, включая иностранных беженцев, уже легально получивших такой статус, передает корреспондент агентства.
Этот шаг на некоторое время поставит в подвешенное состояние иностранцев, которым было предоставлено убежище на американской территории, поскольку они доказали, что могут подвергнуться преследованиям в своих странах", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал CBS.
Напомним, в день своей инаугурации Трамп заявил, что намерен незамедлительно остановить проникновение нелегалов в США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.
17.12.2025, 11:24 168206
Швейцарский аудиобренд начал производство магнитофонных кассет C60 и C90
Фото: Depositphotos
Берн. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Швейцарский аудиобренд Revox в середине сентября 2025 года объявил о запуске производства аудиокассет - как пустых, так и с предварительно записанным материалом. И вот чистые кассеты Revox Grandmaster уже поступили в продажу. Предлагаются варианты с длительностью 60 или 90 минут, как и в прежние времена, сообщает hi-fi.ru.
Аналоговая кассета уже несколько лет переживает подъем интереса любителей аналоговых записей. Все больше меломанов снова обращаются к этому формату - из ностальгии, из-за характерного звучания или в качестве декоративного и коллекционного объекта. Revox выходит на этот растущий рынок с новыми чистыми кассетами. Компания еще в сентябре объявила о разработке собственной аудиокассеты с особыми качественными характеристиками. Теперь первые модели Revox Grandmaster Audio Cassette официально поступили в продажу.
Бренд Revox выпускает две версии аудиокассет: Grandmaster Audio Cassette C60 Type I и Grandmaster Audio Cassette C90 Type I. По заявлению производителя, обе версии основаны на новой концепции, гарантирующей высокое качество изготовления и долгий срок службы. Сердцем каждой кассеты является эксклюзивно разработанный для Revox корпус, зафиксированный пятью винтами. Такое решение призвано обеспечить исключительно стабильное и плавное движение магнитной ленты. В прошлом кассеты имели обламывающиеся защитные язычки: после их удаления кассету можно было только воспроизводить, но нельзя было стирать или перезаписывать. Наклеив кусочек скотча на место язычка, кассету снова можно было использовать для записи. Новые кассеты Revox рассчитаны на многократное повторное использование. Revox подчёркивает, что запись возможна только при установленной защелке блокировки записи. Если она удалена, запись становится невозможной. При повторной установке кассета снова готова к записи новой музыки.
Еще одной важной особенностью является новая магнитная лента Type I, произведенная специально для Revox. По словам производителя, аналоговое звучание основано на "легендарной формуле Grandmaster", которая обеспечивает оптимальные результаты при настройке Ferro / Normal Position Type I. Таким образом, Revox ориентируется как на владельцев классических кассетных дек, так и на пользователей современных рекордеров, которые все еще поддерживают ленты Type I.
Упаковка кассет также подчеркивает премиальный характер продукта. Каждая кассета поставляется в прозрачном боксе с защелкой. Трехкратно сложенная J-card с четырьмя секциями предоставляет достаточно места для трек-листов и личных заметок. Также в комплект входит двойной набор наклеек, который, по утверждению Revox, отличается особенно высоким качеством.
Рекомендованная розничная цена новых магнитофонных кассет Revox Grandmaster C60 в Европе составляет 45 евро за упаковку из 5 кассет и 79 евро за упаковку из 10 кассет. Кассеты Revox Grandmaster C90 обойдутся в 50 евро за упаковку из 5 кассет и 89 евро за упаковку из 10 кассет.
