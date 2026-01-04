Власти Венесуэлы заявили о военной агрессии со стороны США

Фото: Depositphotos

Берн. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Швейцарский аудиобренд Revox в середине сентября 2025 года объявил о запуске производства аудиокассет - как пустых, так и с предварительно записанным материалом. И вот чистые кассеты Revox Grandmaster уже поступили в продажу. Предлагаются варианты с длительностью 60 или 90 минут, как и в прежние времена, сообщает hi-fi.ru





Аналоговая кассета уже несколько лет переживает подъем интереса любителей аналоговых записей. Все больше меломанов снова обращаются к этому формату - из ностальгии, из-за характерного звучания или в качестве декоративного и коллекционного объекта. Revox выходит на этот растущий рынок с новыми чистыми кассетами. Компания еще в сентябре объявила о разработке собственной аудиокассеты с особыми качественными характеристиками. Теперь первые модели Revox Grandmaster Audio Cassette официально поступили в продажу.





Бренд Revox выпускает две версии аудиокассет: Grandmaster Audio Cassette C60 Type I и Grandmaster Audio Cassette C90 Type I. По заявлению производителя, обе версии основаны на новой концепции, гарантирующей высокое качество изготовления и долгий срок службы. Сердцем каждой кассеты является эксклюзивно разработанный для Revox корпус, зафиксированный пятью винтами. Такое решение призвано обеспечить исключительно стабильное и плавное движение магнитной ленты. В прошлом кассеты имели обламывающиеся защитные язычки: после их удаления кассету можно было только воспроизводить, но нельзя было стирать или перезаписывать. Наклеив кусочек скотча на место язычка, кассету снова можно было использовать для записи. Новые кассеты Revox рассчитаны на многократное повторное использование. Revox подчёркивает, что запись возможна только при установленной защелке блокировки записи. Если она удалена, запись становится невозможной. При повторной установке кассета снова готова к записи новой музыки.





Еще одной важной особенностью является новая магнитная лента Type I, произведенная специально для Revox. По словам производителя, аналоговое звучание основано на "легендарной формуле Grandmaster", которая обеспечивает оптимальные результаты при настройке Ferro / Normal Position Type I. Таким образом, Revox ориентируется как на владельцев классических кассетных дек, так и на пользователей современных рекордеров, которые все еще поддерживают ленты Type I.





Упаковка кассет также подчеркивает премиальный характер продукта. Каждая кассета поставляется в прозрачном боксе с защелкой. Трехкратно сложенная J-card с четырьмя секциями предоставляет достаточно места для трек-листов и личных заметок. Также в комплект входит двойной набор наклеек, который, по утверждению Revox, отличается особенно высоким качеством.





Рекомендованная розничная цена новых магнитофонных кассет Revox Grandmaster C60 в Европе составляет 45 евро за упаковку из 5 кассет и 79 евро за упаковку из 10 кассет. Кассеты Revox Grandmaster C90 обойдутся в 50 евро за упаковку из 5 кассет и 89 евро за упаковку из 10 кассет.