Трамп: США намерены управлять Венесуэлой после захвата Мадуро

Фото: Кадр из видео

Рассказать друзьям

Вашингтон. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Американские власти заявили о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе военной операции. По словам президента США Дональда Трампа, Мадуро вывезен из страны, а Вашингтон возьмет на себя управление республикой.





РБК собрал основные заявления и события к этому часу.





- США ночью 3 января (утром по московскому времени) провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в столице Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президент республики Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены и вывезены из страны, сообщил американский лидер Дональд Трамп.





- Операция получила название "Абсолютная решимость", она длилась 2 часа и 20 минут. По словам Трампа, Мадуро больше не президент и США возьмут на себя управление республикой, пока не произойдет необходимый политический переход. В восстановлении Венесуэлы будут задействованы американские нефтекомпании, указал он.





- Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.





- Власти Венесуэлы назвали действия США военной агрессией, пообещали обратиться в ООН и объявили в стране чрезвычайное положение.





- Местонахождение Мадуро и его жены неизвестно венесуэльским властям, заявила вице-президент республики Делси Родригес. К ней, согласно Конституции Венесуэлы, перешли обязанности по управлению страной. Она призвала Вашингтон доказать, что Мадуро жив.





- Министр обороны Владимир Лопес объявил о "масштабном развертывании вооружений" в ответ на действия Штатов. Он заявил о планах республики "сопротивляться". Власти собирают информацию о количестве погибших и раненых. Лопес подтвердил, что военная база "Форт Тиуна" в Каракасе подверглась удару.





- Родригес после требования Трампа "делать то, что хотят США" заявила, что Венесуэла не станет ничьей колонией. Единственный законный венесуэльский президент - Мадуро, сказала она.





- У Белого дома прошли протесты против операции США в Венесуэле.





- Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке ночью 4 января. Вскоре политика доставили в следственный изолятор в Бруклине. По данным The Washington Post, судебное заседание по его делу пройдет в понедельник, 5 января.





- Крупные авиакомпании отменили сотни рейсов по Карибскому региону и предупредили пассажиров, что сбои могут продолжаться еще несколько дней.