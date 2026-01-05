04.01.2026, 10:16 18406

Трамп: США намерены управлять Венесуэлой после захвата Мадуро

Трамп: США намерены управлять Венесуэлой после захвата Мадуро
Фото: Кадр из видео
Вашингтон. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - Американские власти заявили о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе военной операции. По словам президента США Дональда Трампа, Мадуро вывезен из страны, а Вашингтон возьмет на себя управление республикой.

РБК собрал основные заявления и события к этому часу.

- США ночью 3 января (утром по московскому времени) провели военную операцию в Венесуэле, по стратегическим объектам в столице Каракасе и в других районах были нанесены ракетные удары. Президент республики Николас Мадуро и его жена Силия Флорес захвачены и вывезены из страны, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

- Операция получила название "Абсолютная решимость", она длилась 2 часа и 20 минут. По словам Трампа, Мадуро больше не президент и США возьмут на себя управление республикой, пока не произойдет необходимый политический переход. В восстановлении Венесуэлы будут задействованы американские нефтекомпании, указал он.

- Мадуро и его супруге предъявлены обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и контрабанде наркотиков, их будут судить в США, сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.

- Власти Венесуэлы назвали действия США военной агрессией, пообещали обратиться в ООН и объявили в стране чрезвычайное положение.

- Местонахождение Мадуро и его жены неизвестно венесуэльским властям, заявила вице-президент республики Делси Родригес. К ней, согласно Конституции Венесуэлы, перешли обязанности по управлению страной. Она призвала Вашингтон доказать, что Мадуро жив.

- Министр обороны Владимир Лопес объявил о "масштабном развертывании вооружений" в ответ на действия Штатов. Он заявил о планах республики "сопротивляться". Власти собирают информацию о количестве погибших и раненых. Лопес подтвердил, что военная база "Форт Тиуна" в Каракасе подверглась удару.

- Родригес после требования Трампа "делать то, что хотят США" заявила, что Венесуэла не станет ничьей колонией. Единственный законный венесуэльский президент - Мадуро, сказала она.

- У Белого дома прошли протесты против операции США в Венесуэле.

- Самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке ночью 4 января. Вскоре политика доставили в следственный изолятор в Бруклине. По данным The Washington Post, судебное заседание по его делу пройдет в понедельник, 5 января.

- Крупные авиакомпании отменили сотни рейсов по Карибскому региону и предупредили пассажиров, что сбои могут продолжаться еще несколько дней.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАВенесуэлаМадуроТрампЗахват

новости по теме

03.01.2026, 19:33 29461

СМИ: Мадуро захватили бойцы элитного подразделения ВС США "Дельта"

Сообщается, что Дональд Трамп санкционировал захват Мадуро за несколько дней до ударов по Венесуэле
Каракас. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Захват президента Венесуэлы Николаса Мадуры и его супруги провело элитное подразделение вооруженных сил США "Дельта".

Бойцы элитного подразделения вооруженных сил США "Дельта" взяли в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро в ходе операции ночью в субботу, сообщает ТАСС.

РБК со ссылкой на телеканал АВС News сообщает, что президент США Дональд Трамп санкционировал захват Мадуро за несколько дней до ударов по Венесуэле. Войска были готовы провести операцию в 25 декабря в день католического Рождества, однако она была отложена из-за авиаударов американских военных по объектам "Исламского государства" в Нигерии. Последующие попытки также откладывались, в том числе в связи с погодными условиями. Бывший сотрудник ЦРУ и высокопоставленный чиновник Пентагона Мик Малрой, добавил, что операция была "невероятно опасной" и потребовала точных разведданных, тщательного планирования и скоординированных действий бойцов "Дельты" при поддержке авиации.

Как сообщалось ранее, рано утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. В стране было введено чрезвычайное положение. Власти республики заявили о военной агрессии со стороны США, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны. Позже стало известно о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуры и его жены. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что скоро супруги предстанут перед судом. Президенту Венесуэлы вменяют несколько преступлений, в том числе "наркотерроризме" и "сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия". После вывоза Мадуры власть в стране перешла, согласно Конституции, вице-президенту Делси Родригес.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ПрезидентЗахватВенесуэла
03.01.2026, 19:32 30131

После захвата Мадуро власть в Венесуэле перешла вице-президенту

В настоящее время вице-президентом страны является Делси Родригес
Каракас. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуры спецподразделениями армии США власть в стране в соответствии с Конституцией переходит вице-президенту. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси после разговора министра Максима Рыженкова с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем.

Глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы проинформировал белорусскую сторону о военных ударах США по целому ряду военных и гражданских объектов в Венесуэле, а также о текущем положении в стране. В настоящее время в соответствии с Конституцией Венесуэлы руководство государством будет осуществляться вице-президентом Делси Родригес", - сказано в сообщении МИД Беларуси.


Как сообщалось ранее, рано утром, 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. В стране было введено чрезвычайное положение. Власти республики заявили о военной агрессии со стороны США, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны. Позже стало известно о захвате и вывозе из страны президента Николаса Мадуры и его жены. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что скоро супруги предстанут перед судом. Президенту Венесуэлы вменяют несколько преступлений, в том числе "наркотерроризме" и "сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия".
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Властьвице-президентВенесуэла
03.01.2026, 15:08 33471

Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы

Мадуро вменяют несколько преступлений, заявила генпрокурор США
Вашингтон. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из страны. Каракас пока эту информацию не комментировал, сообщает РБК.

Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", - написал Трамп.


Сенатор Майк Ли сообщил, что поговорил по телефону с госсекретарем Марко Рубио и рассказал, что Мадуро был задержан американскими военнослужащими для суда по уголовным обвинениям в США.

Дополнено 03.01.2026, 17.40

Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что скоро супруги предстанут перед судом. Президенту Венесуэлы вменяют несколько преступлений, в том числе "наркотерроризме" и "сговоре с целью ввоза кокаина и хранения оружия", пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, рано утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. В стране было введено чрезвычайное положение. Власти республики заявили о военной агрессии со стороны США, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАПрезидентЗахватВенесуэла
03.01.2026, 14:30 34461

Власти Венесуэлы заявили о военной агрессии со стороны США

Власти Венесуэлы заявили о военной агрессии со стороны США
Фото: Depositphotos
Каракас. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Венесуэлы заявило, что республика подверглась военной агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки, целью которой стал захват стратегических ресурсов страны.

Боливарианская Республика Венесуэла отвергает, осуждает и заявляет международному сообществу о крайне серьезной военной агрессии, совершенной нынешним правительством Соединенных Штатов Америки против территории и населения Венесуэлы в гражданских и военных районах города Каракаса, столицы Республики, а также в штатах Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра", - сказано в официальном заявлении МИД республики.


Сообщается, что цель атаки заключается в захвате стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности нефти и полезных ископаемых, с целью силового ущемления политической независимости страны.

Президент Николас Мадуро распорядился о немедленном развертывании командования по комплексной обороне нации и органов управления по комплексной обороне во всех штатах и муниципалитетах страны. В строгом соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций Венесуэла оставляет за собой право на законную оборону для защиты своего народа, своей территории и своей независимости", - заявляют власти страны.


Ранее сообщалось, что 3 января рано утром в столице Венесуэлы Каракасе прогремел ряд взрывов. Территория около военной базы в южной части города обесточена. В стране было введено чрезвычайное положение.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАЗаявлениеВенесуэлаатака
03.01.2026, 11:57 37201

Взрывы прогремели в столице Венесуэлы  Дополнено

В стране введено чрезвычайное положение
Взрывы прогремели в столице Венесуэлы
Фото: AP Photo / Matias Delacroix
Астана. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Два громких взрыва слышны в столице Венесуэлы Каракасе, сообщает издание "Синьхуа".

Рано утром в субботу в Каракасе были слышны мощные взрывы.

Над городом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части города обесточена, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

В последние месяцы Соединенные Штаты сохраняли значительное военное присутствие в Карибском бассейне, в основном у берегов Венесуэлы, якобы для "борьбы с незаконным оборотом наркотиков". Венесуэла осудила это как плохо завуалированную попытку свергнуть свое правительство. Вооруженные силы США потопили около 30 "судов, перевозивших наркотики" в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана, в результате чего погибло более 100 человек", - говорится в материале "Синьхуа".


Дополнено 03.01.2026, 13.15

СМИ сообщают о продолжающихся взрывах в Каракасе, слышно, как пролетают самолеты.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение в стране.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ВенесуэлавзрывыЧПатака
28.12.2025, 20:10 69846

В Саранске запустили первое в России городское такси

Цены на поездки фиксированные - вне зависимости от погоды, времени суток, спроса и других факторов
Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Саранске запустили первое в России городское семейное такси, сообщает "Российская газета".

Цены на поездки здесь всегда будут фиксированными - вне зависимости от погоды, времени суток, спроса и других факторов", - говорится в сообщении.


Кроме того, каждая машина оснащена детскими креслами, а для перевозки многодетных семей закуплены семиместные авто.

Вызвать такси можно будет и в условиях ограниченного интернета - пассажир получит автоматизированный звонок. Оплата - через платежный терминал либо автоматически в приложении", - отмечает газета.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РоссиятаксиЗапуск
27.12.2025, 18:05 78776

Китай ввел санкции против США из-за продажи оружия Тайваню

Под санкции попали 20 военно-промышленных компаний и 10 топ-менеджеров
Пекин. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Китай ввел ответные ограничительные меры в отношении 20 военно-промышленных компаний США за продажу оружия Тайваню, сообщает РИА Новости.

Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона ранее сообщило, что общая стоимость одобренных США к продаже Тайваню оружия, техники и военных услуг превышает 11 миллиардов долларов. В частности, речь идет о системах Javelin, беспилотных системах ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасных частях для вертолетов AH-1W SuperCobra, РСЗО HIMARS, самоходных артиллерийских установках M107A7, противотанковых ракетных комплексах TOW.

США недавно объявили о масштабной продаже оружия Тайваню, что серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР", - говорится в заявлении МИД КНР.


Отмечается, что Китай в соответствии с законом КНР о противодействии иностранным санкциям "принял решение ввести ответные меры против следующих предприятий и их руководителей, связанных с американской военной промышленностью".

В список попали Northrop Grumman Systems Corporation, L3Harris Maritime Services, Boeing in St. Louis, Gibbs & Cox, Inc., Advanced Acoustic Concepts, VSE Corporation, Sierra Technical Services, Inc., Red Cat Holdings, Inc., Teal Drones, Inc., ReconCraft, High Point Aerotechnologies, Epirus, Inc., Dedrone Holdings Inc., Area-I, Blue Force Technologies, Dive Technologies, Vantor, Intelligent Epitaxy Technology, Inc., Rhombus Power Inc., Lazarus Enterprises Inc.

Все движимое и недвижимое имущество, а также другие активы указанных в списке 20 компаний, находящиеся на территории КНР, замораживаются, а организациям и частным лицам в Китае запрещено участвовать в связанных с ними сделках или вести с ними сотрудничество", - уточняется в заявлении.


Вместе с тем ограничения вводятся в отношении 10 высших должностных лиц в некоторых из указанных компаний, их имущество и активы в Китае заморожены, им также запрещен въезд в КНР, включая Гонконг и Макао. Меры вступили в силу 26 декабря.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КитайСШАСанкцииТайваньОружие
19.12.2025, 14:45 157671

В США приостановили выдачу грин-карт некоторым иностранцам

В США приостановили выдачу грин-карт некоторым иностранцам
Фото: depositphotos.com
Вашингтон. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приостановила выдачу грин-карт ряду категорий просителей, включая иностранных беженцев, уже легально получивших такой статус, передает корреспондент агентства.

Этот шаг на некоторое время поставит в подвешенное состояние иностранцев, которым было предоставлено убежище на американской территории, поскольку они доказали, что могут подвергнуться преследованиям в своих странах", - сообщает gazeta.ru со ссылкой на телеканал CBS.


Напомним, в день своей инаугурации Трамп заявил, что намерен незамедлительно остановить проникновение нелегалов в США и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СШАТрампмигранты

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Кыргызстане обсуждается продление новогодних выходных до 12 января. Министерство труда и социальной защиты республики отмечает, что продолжительный перерыв поможет снизить уровень стресса после насыщенного года, а также даст возможность провести больше времени с близкими. Считаете ли вы, что в Казахстане стоит рассмотреть подобную практику?

      Архив опросов