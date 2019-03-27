БТА Банк и администрация Алматы подали в суд на экс-советника Трампа

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Администрация Алматы и БТА Банк подали иск в федеральный суд Нью-Йорка против Феликса Сатера, бывшего советника Дональда Трампа, передает Kazakhstan Today.

Согласно иску, Сатер и бывший руководитель Trump Organization Дениел Ридлофф, а также подконтрольные им организации, участвовали в "международной преступной схеме" с целью отмывания и сокрытия минимум $440 млн, похищенных у банка и города. В документе также указано, что Сатер и Ридлофф украли более $25 млн лично для себя, пишет Forbes.com .

В иске также отмечается, что Сатер участвовал в упомянутой преступной схеме вместе с разыскиваемыми преступниками Мухтаром Аблязовым и Ильясом Храпуновым. Утверждается также, что Сатер, поссорившись с бывшими сообщниками, похитил у них $40 млн, пишут РИА Новости

Истцы подробно описывают предполагаемую преступную схему, в которой выведенные Храпуновым из Казахстана деньги легализовывались в США по меньшей мере пятью различными способами.

Истцы заявляют, что Сатер был давним знакомым семьи Храпунова и "имел опыт отмывания денег в США". Среди возможных целей инвестирования указан несостоявшийся проект "Башни Трампа" в Москве. Также истцы утверждают, что Сатер организовал ряд встреч между Ильясом Храпуновым и Дональдом Трампом до того, как тот был избран президентом. На этих встречах обсуждались возможные инвестиции, заявляют истцы. При этом они не думают, что Трамп знал о предположительно криминальном происхождении средств.

Истцы требуют возмещения ущерба, хотя и не указывают, в каком объеме.

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