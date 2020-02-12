Пекин. 11 февраля. Kazakhstan Today - Число вылечившихся от коронавируса в Китае достигло 3996 человек, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на полночь 10 февраля, государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 42 638 подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 37 626 человек (7333 человека находятся в тяжелом состоянии), 3996 человек выписаны из больниц и 1016 скончались", - следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Днем ранее официально сообщалось более чем о 40,1 тыс. заболевших и 908 умерших, пишет РИА "Новости"





Отдельно в Гонконге выявлены 42 случая заражения (из них 1 человек скончался), в Макао обнаружили 10 инфицированных (1 из них уже выписан из больницы), на Тайване заразились 18 человек (1 из них выздоровел).

В настоящее время еще более 187,7 тыс. человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.

За последние сутки выявлены 2478 новых случаев заражения, из больниц выписали 716 человек, скончались 108 человек, при этом число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, выросло за сутки на 849 человек.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК, за период с 6 января по 8 февраля через пункты пропуска государственной границы с КНР в Казахстан прибыло 30 827 человек.

Специалистами санитарно-карантинных пунктов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗРК в период с 6 января по 8 февраля осмотрены в пунктах пропуска через государственную границу с Китаем в международных аэропортах и железнодорожных вокзалах 30 804 человек.

На сегодняшний день госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 127 человека с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 106, в стационарах под медицинским наблюдением остается 21 человек.

Из 83 эвакуированных граждан Республики Казахстан у 13 продолжается клиника ОРВИ легкой степени, с катаральными явлениями, без повышения температуры тела.

Состояние граждан Республики Казахстан, эвакуированных из города Уханя, КНР, в Российскую Федерацию (Тюменская область - 3 человека) и Республику Узбекистан (5 человек), удовлетворительное, повышенной температуры тела, симптомов ОРВИ и жалоб не выявлено.





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