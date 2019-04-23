Число жертв восьми взрывов на Шри-Ланке возросло до 262

Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - По последним данным, число жертв серии взрывов на Шри-Ланке возросло до 262, пострадавших более 450, передает Kazakhstan Today.

Среди погибших граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. По информации посольства РФ на Шри-Ланке, россиян среди погибших и пострадавших нет. Местными властями задержаны 13 подозреваемых в причастности к произошедшему, пишут Вести.ru

Напомним, в минувшее воскресенье - день, когда католики отмечали Пасху, - на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Шесть из них были произведены в трех храмах и трех отелях, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде столицы страны Коломбо.

Расследованием занимается специальный комитет. Полицейские нашли грузовик, на котором предположительно перевозили взрывчатку.

Виновные установлены. Мы не дадим шанс этим экстремистским группам действовать и делать то, что они делали последние несколько дней. Мы предпримем необходимые действия, мы будем преследовать преступников вне зависимости от их религиозных убеждений", - заявил Динендра Руван, министр обороны Шри-Ланки.

По предварительной информации, предоставленной МВД Шри-Ланки казахстанским дипломатам, граждан Казахстана среди погибших и пострадавших нет. Посольство РК поддерживает связь с госорганами Шри-Ланки и Почетным консульством РК в Коломбо для мониторинга ситуации.

В связи с указанными событиями на Шри-Ланке вводится комендантский час (с 18.00 до 06.00). Власти закрыли доступ в социальные сети. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся, проинформировала пресс-служба МИД РК.

Ужасная трагедия в Шри-Ланке. Более 160 человек погибли, очень много раненныx в результате взрывов в церквях и отелях страны. Мои соболезнования иx родственникам. У терроризма нет границ. Мировому сообществу необxодимо объединить усилия против террора", - написал накануне в Twitter президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

МИД Казахстана опубликовал заявление в отношении террористических актов на Шри-Ланке.

Казахстан решительно осуждает акты терроризма, совершенные 21 апреля 2019 года в столице Шри-Ланки - городе Коломбо, а также городах Негомбо и Баттикалоа, в результате которых погибло большое количество мирных граждан. Казахстан осуждает терроризм во всех его формах и проявлениях, выступает за принятие мировым сообществом коллективных и решительных действий в борьбе с этим злом. Считаем, что организаторы и вдохновители этих бесчеловечных акций должны быть выявлены и должны понести суровое наказание. Искренне выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также народу и правительству Шри-Ланки", - говорится в сообщении ведомства.

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