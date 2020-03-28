CША вышли на первое место в мире по количеству случаев коронавируса

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Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе федеральной и местной статистики. По данным на вечер четверга, в США уже больше 82,4 тысячи заразившихся COVID-19.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, на утро 27 марта в мире зарегистрировано 534 506 (+59 419 за сутки) инфицированных, погибших - 24 187 (+2787) человек, выздоровевших - 119 951 (+9293) человек.
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