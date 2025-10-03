Два человека погибли в результате нападения на синагогу в Великобритании

Рассказать друзьям

Лондон. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Не менее четырех человек получили ранения в результате нападения на синагогу в Манчестере. Двое из них скончались в больнице, сообщает - Не менее четырех человек получили ранения в результате нападения на синагогу в Манчестере. Двое из них скончались в больнице, сообщает CBC





Полиция Большого Манчестера сообщила, что в синагогу "Хитон Парк" в Крампсолле около 9.30 по местному времени им позвонил один из прохожих. Звонивший рассказал, что стал свидетелем того, как автомобиль въехал в синагогу, и что один мужчина получил ножевое ранение.





Британская полиция заявила, что массовые беспорядки в синагоге, в результате которых погибли два человека в самый святой день еврейского года, были террористическим актом.





Помощник комиссара столичной полиции Манчестера Лоуренс Тейлор сообщил, что нападавший был убит сотрудниками полиции, а двое других подозреваемых арестованы. Он не предоставил никакой дополнительной информации об арестах.