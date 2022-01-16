Экспорт природного газа прекратил Узбекистан

ТАШКЕНТ. 15 ЯНВАРЯ - Для покрытия внутреннего потребления Узбекистан прекратил экспорт природного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Узбекистан поставлял природный газ в государства Центральной Азии, в том числе в Казахстан, сообщает "Хабар 24".
Правительство Узбекистана приняло решение о приостановке экспорта для того, чтобы переработать их во внутренних мощностях и продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью", - сказала начальник управления Министерства энергетики Узбекистана Жамал Хусанжанова.
Ранее достигнутые соглашения и договорённости теперь под вопросом. Власти не исключают, что они могут быть отозваны. Сейчас почти вся доля экспорта газа из Узбекистана приходится на Китай. Потому как соседняя республика имеет обязательства, в течение следующих нескольких лет, поставлять природный газ в КНР. Сейчас судьба этого документа под вопросом, говорится в репортаже.
Касательно Казахстана, мы сотрудничаем испокон веков. У нас есть взаимный транзит. Мы берем с севера Казахстана газ, транспортируем его в территорию в РК. И подаем на юге. Берем казахский газ, транспортируем, и передаем также в Казахстан", - уточнила Жамал Хусанжанова.
В 2020 году премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов уже заявлял о планах прекратить экспорт газа к 2025 году. Для того чтобы полностью перейти на его переработку внутри страны, и наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
Ранее сообщалось, что семь новых газовых месторождений планируют разработать в Казахстане.