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Экспорт природного газа прекратил Узбекистан

15.01.2022, 18:45 7001
ТАШКЕНТ. 15 ЯНВАРЯ - Для покрытия внутреннего потребления Узбекистан прекратил экспорт природного газа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Узбекистан поставлял природный газ в государства Центральной Азии, в том числе в Казахстан, сообщает "Хабар 24".
 

Правительство Узбекистана приняло решение о приостановке экспорта для того, чтобы переработать их во внутренних мощностях и продавать продукцию с высокой добавленной стоимостью", - сказала начальник управления Министерства энергетики Узбекистана Жамал Хусанжанова.

 
Ранее достигнутые соглашения и договорённости теперь под вопросом. Власти не исключают, что они могут быть отозваны. Сейчас почти вся доля экспорта газа из Узбекистана приходится на Китай. Потому как соседняя республика имеет обязательства, в течение следующих нескольких лет, поставлять природный газ в КНР. Сейчас судьба этого документа под вопросом, говорится в репортаже.

Касательно Казахстана, мы сотрудничаем испокон веков. У нас есть взаимный транзит. Мы берем с севера Казахстана газ, транспортируем его в территорию в РК. И подаем на юге. Берем казахский газ, транспортируем, и передаем также в Казахстан", - уточнила Жамал Хусанжанова.

 
В 2020 году премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов уже заявлял о планах прекратить экспорт газа к 2025 году. Для того чтобы полностью перейти на его переработку внутри страны, и наладить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.
 
 

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Миротворцы выполнили свои задачи, теперь им пора возвращаться - Путин

13.01.2022, 19:55 14076
Миротворцы выполнили свои задачи, теперь им пора возвращаться - Путин
Фото: МО РК
МОСКВА. 13 ЯНВАРЯ - Президент России Владимир Путин 13 января, принял министра обороны РФ Сергея Шойгу с докладом о работе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент РФ уверен, что у протестующих против повышения цен и вооруженных участников беспорядков были разные цели, сообщает Вести.ru.
 
Владимир Путин отметил, что свои задачи миротворческие силы ОДКБ выполнили, теперь им пора возвращаться домой.
 
По мнению президента России, необходимо проанализировать практику применения сил ОДКБ и внести коррективы, если это потребуется.

 
Министр обороны, в свою очередь, рассказал Владимиру Путину об организации миротворческой операции в Казахстане. По его словам, задачей миротворцев на первом этапе было освободить силовиков от охраны важных объектов инфраструктуры. Под охрану были взяты 14 социально значимых объектов.
 
Сергей Шойгу отметил, что 13 января, начинается вывод миротворцев из Казахстана. Он будет поэтапным.
 
Напомним, 6 января в связи с массовыми беспорядками в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам ОДКБ за военной помощью для стабилизации обстановки в стране. В этот же день ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. В состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. 
 
Миротворцы выполняли задачи по охране государственных, военных и социальных объектов. 
 
Поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана будет осуществлен с 13 по 23 января текущего года. 
 
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания мажилиса парламента сообщил, что основная миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане завершена
 

В США профсоюзы учителей настаивают на возвращении онлайн обучения

12.01.2022, 14:29 18256
В США профсоюзы учителей настаивают на возвращении онлайн обучения
Фото: kqed.org
ВАШИНГТОН. 12 ЯНВАРЯ - В США профсоюзы учителей настаивают на дистанционном формате обучении, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает ИА REGNUM, Чикаго является одним из немногих городов США с нестабильной профсоюзной системой. На этой неделе третья по величине школьная система Штатов закрылась после того, как члены школьного профсоюза отказались работать в классах, утверждая, что находиться в школе небезопасно на фоне распространения штамма Омикрон.
 
Также сообщается, что в ряде других мест непрочные договоренности, которые позволяют школам работать в нормальном порядке в этом году, находятся под угрозой.
 

И хотя учителя пока не угрожают увольнениями, профсоюзы вновь сели за стол переговоров, требуя в некоторых случаях вернуться к онлайн обучению. Они часто ссылаются на нехватку персонала из-за волны заболеваний, а также дефицит масок и тестов на коронавирус. При этом часть учителей в качестве протеста взяла больничный", - пишет информационное агентство.

 
 

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил поддержку президенту Казахстана

07.01.2022, 21:50 19671
ПЕКИН. 7 ЯНВАРЯ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил устное послание президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с жертвами беспорядков, сообщает Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).
 

Китай выступает против любых сил, которые подрывают стабильность Казахстана и угрожают безопасности этой страны", - подчеркнул он.

 
Также лидер КНР отметил, что китайский народ готов оказать помощь казахстанскому народу.
 

"Аэрофлот" приостановил на две недели продажу билетов в Казахстан

06.01.2022, 21:03 20076
"Аэрофлот" приостановил на две недели продажу билетов в Казахстан
МОСКВА. 6 ЯНВАРЯ - Авиакомпания "Аэрофлот" на ближайшие две недели приостановила продажу билетов в Казахстан, передает "МИР 24" со ссылкой на пресс-службу компании. 
 
Выполнение полетов в республику в авиакомпании назвали временно невозможным.
 
 "Аэрофлот" пообещал вернуть пассажирам деньги за билеты.
 
Ранее стало известно, что "Белавиа" отменила запланированный на четверг рейс в Нур-Султан. Аэропорт Алматы вновь приостановил работу.
 
Напомним, беспорядки в стране вспыхнули в минувшее воскресенье после резкого повышения цен на сжиженный газ. Накануне утром правительство страны было отправлено в отставку. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. В Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации обстановки направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ.
 

ОДКБ отправила миротворцев в Казахстан

06.01.2022, 16:08 20261
ОДКБ отправила миротворцев в Казахстан
Фото: twitter/Минобороны России
НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ – Организация договора о коллективной безопасности сообщила, что передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана, сообщает секретариат организации
 

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - сообщили в пресс-службе ОДКБ. 


 
От России в состав контингента ОДКБ вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск.
 
В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации ВКС России осуществляется переброска на территорию Казахстана российской части миротворческого контингента. 
 
Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач.

Ранее сообщалось, что после обращения Касым-Жомарта Токаева Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы организации в Казахстан.
 

Перестрелка на туркмено-афганской границе: никто не пострадал

04.01.2022, 16:55 27571
Перестрелка на туркмено-афганской границе: никто не пострадал
Фото: 8am.af
АШХАБАД. 4 ЯНВАРЯ - Вооруженные столкновения между афганскими талибами и туркменскими пограничниками произошли на границе двух государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает ТАСС со ссылкой на афганскую газету Hasht-e subh, перестрелка между туркменскими пограничниками и талибами произошла утром, 3 января в уезде Хамаб провинции Джаузджан. Другие подробности случившегося не поступали.
 

Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркмении убили одного мирного жителя и избили другого. В ответ на их действия при расследовании инцидента бойцы "Талибана" произвели выстрелы", - рассказал назначенный радикалами глава управления информации и культуры в северной афганской провинции Джаузджан Хиляль Балхи.

 
Балхи утверждает, что они открыли ответный огонь, сами талибы не пострадали.
 
 

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Тюмени

04.01.2022, 13:24 28351
МОСКВА.4 ЯНВАРЯ - Антипинский нефтеперерабатывающий завод загорелся в Тюмени, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Местные жители рассказали, что их разбудили сирены пожарных машин. Над заводом виден огромный столб дыма, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание 72.ru.
 

Без двадцати десять я пошел машину в сервис отдавать, уже горело. Из-за запаха гари дышать невозможно. Дома закрыли все окна", - рассказал один из очевидцев.


 
На заводе рассказали, что горит одна из секций установки глубокой переработки мазута.
 
В МЧС завили, что сообщение о пожаре поступило в 9.42 по местному времени. Когда на место прибыл первый расчет, площадь возгорания составляла 100 квадратных метров.
 

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", - добавили в ведомстве.

 
К 11.20 пожар локализовали, подразделения продолжают работу. В тушении участвуют 84 человека и 26 единиц техники.
 

Главы государств, обладающих ядерным оружием, сделали совместное заявление

03.01.2022, 20:49 31231
МОСКВА. 3 ЯНВАРЯ - Китай, Россия, Великобритании, США и Франция считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля. В нем говорится, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. 
 

Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено", - говорится в заявлении.

 
Подписавшиеся подтверждают важность противодействия ядерным угрозам и подчёркивают важность сохранения и соблюдения двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями. 
 

Мы сохраняем приверженность нашим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая наше обязательство по статье VI "в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем", - говорится в заявлении.

 
Каждый из лидеров пяти стран намерен сохранять и далее укреплять национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Также было заявлено об актуальности ранее сделанных заявлений о ненацеливании и подтверждено, что ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство.
 

Мы подчёркиваем наше стремление работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности, более благоприятной для прогресса в сфере разоружения с конечной целью построения мира, свободного от ядерного оружия, без ущерба для чьей-либо безопасности. Мы намерены и дальше заниматься поиском двусторонних и многосторонних дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, укреплять стабильность и предсказуемость, повышать уровень взаимного понимания и доверия и предотвращать гонку вооружений, которая никому не принесёт выгоды и станет угрозой для всех. Мы полны решимости вести конструктивный диалог на основе взаимного уважения и признания интересов и озабоченностей друг друга в области безопасности", - сказано в тексте заявления. 

 

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