Индия отправила на учения "Запад-2025" 65 военных, чтобы укрепить сотрудничество с Россией
Учения "Запад-2025" проходят на полигонах в Беларуси и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября
Москва. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка "Кумаон", одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских стратегических учениях "Запад-2025", заявили в Минобороны РФ, сообщает РБК со ссылкой на The Times.
Нью-Дели заявил о желании "еще больше укрепить сотрудничество в области обороны и укрепить дух товарищества между Индией и Россией, тем самым укрепив дух сотрудничества и взаимного доверия". В военном ведомстве рассказали, что индийские бойцы будут участвовать в "совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием" вместе с россиянами. Как пишет Times, военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области.
Как пишет Times, хотя Индия принимала участие в предыдущих учениях совместно с Россией, решение отправить военных на нынешние маневры в период обострения отношений между Москвой и НАТО аналитики считают тревожным сигналом.
Немецкий аналитик по внешней политики Ульрих Шпек заявил, что Индия "пересекла красную черту". Финский эксперт по стратегическому прогнозированию Сари Архо Харвен считает, что участие Индии в этих учениях было ненужным и имеет "ужасную оптику".
Бывший глава отделов Европы и Евразии госдепартамента США, консультант по геостратегии Дэвид Меркель говорит, что решение Индии присоединиться к учениям "Запад-2025" показывает, что Нью-Дели по-прежнему ценит связи с Москвой, и вызывает обеспокоенность по поводу будущих отношений Индии и США в области безопасности.
[Это] демонстрирует, что Нью-Дели уделяет приоритетное внимание своим отношениям с Москвой, и [премьер-министр Индии Нарендра] Моди больше склоняется к этому, учитывая неопределенность его отношений с президентом [США Дональдом] Трампом", - сказал эксперт.
Учения "Запад-2025" проходят на полигонах в Беларуси и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. В их рамках военные отрабатывают совместные действия по обеспечению военной безопасности и поддержанию мира. В Кремле подчеркивали, что маневры являются плановыми и не нацелены против кого-либо.
Несмотря на это, соседние с Беларусью страны закрыли свои воздушные пространства и усилили меры по охране границ. Кроме Польши схожие решения приняли страны Прибалтики - Литва, Латвия и Эстония. В Кремле сочли "эмоциональной перегрузкой" заявления и действия западных стран в связи с проведением маневров.
В то же время, как сообщало агентство БелТА, на учениях 15 сентября присутствовали представители 23 государств. Трое из них - из стран НАТО (США, Турция и Венгрия). Reuters назвал появление американских военнослужащих на маневрах внезапным и счел это признаком потепления отношений США и Беларуси.